Spanien – Kroatien Tipp, Prognose & Quoten | 24.06.2023

Unser Spanien - Kroatien Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 24.06.2023 lautet: Zum Auftakt zeigten die Iberer dem Co-Gastgeber aus Rumänien die Grenzen auf und werden auch am zweiten Gruppen-Spieltag drei Punkte gegen Kroatien mitnehmen.

75 Prozent Ballbesitz und 17:4 Torschüsse drücken die Überlegenheit von La Rojita im Spiel gegen Rumänien deutlich aus. Dennoch hielten die Gastgeber tapfer dagegen und gingen mit einem 0:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel setzte sich aber die Klasse der Gäste in Form von Alex Banea (55.), Juan Miranda (62.) und Sergio Gómez (95.) deutlich durch.

Gegen die Ukrainer zeigte Kroatien mehr Ballbesitz und mehr Abschlüsse auf. Dennoch stand nach 90 Minuten eine deutliche 0:2-Niederlage auf der Anzeigetafel. Wieder einmal hatte sich bei den „Feurigen“ der Chancentod breitgemacht.

Die Spanier sind auch im zweiten Gruppenspiel zu favorisieren. Für „Sieg Spanien“ bietet Bet3000 eine Quote von 1,65.

Darum tippen wir bei Spanien vs Kroatien auf „Sieg Spanien“:

Spanien ist seit 15 Begegnungen einschließlich Testspiele ungeschlagen (13S, 2U).

Kroatien gewann einschließlich Testspiele nur 5 der letzten 11 Partien (3U, 3N).

Nur eines der 7 Kräftemessen mit den Kroaten verloren die Iberer (6S).

Spanien vs Kroatien Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine klare Rollenverteilung ab. La Rojita ist als Anwärter auf den Sieg gesetzt und weist eine Spanien - Kroatien Quote in Höhe von durchschnittlich 1,65 auf. Absolut nachvollziehbar, da sechs der bisherigen sieben Duelle mit den „Feurigen“ an die Iberer gingen. Drei der sechs Erfolge kamen sogar mit zwei oder mehr Toren Unterschied zustande.

Wer strikt gegen die Statistik wetten möchte, kann sein Glück bei einem Tipp auf den Underdog versuchen. Im Erfolgsfall steht mehr als der fünffache Wetteinsatz im Raum.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Spanien vs. Kroatien Prognose: Spaniens 6. Titel bei der 16. EM-Teilnahme?

Die Spanier gehören zum Stamm-Inventar der U21-EURO und nehmen in diesem Jahr bereits zum 16. Mal teil. Neben Italien ist Spanien Rekord-Titelträger bei den Europameisterschaften der U21-Junioren und setzte sich fünfmal im Endspiel durch. Sofern den Quoten der Bookies Glauben geschenkt wird, könnte es in diesem Jahr zum sechsten Erfolg kommen.

Ein sehr guter Einstieg in den Wettbewerb ist mit dem deutlichen 3:0 gegen Co-Gastgeber Rumänien gelungen, wobei der Sieg durchaus höher ausfallen hätte können. In Bezug auf die Chancenverwertung ist noch Luft nach oben.

Es hat den Anschein, als würden die Iberer direkt an die starke EM-Qualifikation anknüpfen. Mit 24 Punkten aus acht Qualifikationsduellen verkörperten die Spanier das beste Team im gesamten Wettbewerb. Satte 37 Tore brachte die Offensive zustande. Defensiv wurden nur fünf Gegentore in acht Ansetzungen zugelassen.

Nach dem etwas überraschenden 0:2 gegen die Ukraine sind die Kroaten bereits am zweiten Spieltag unter Zugzwang und brauchen zumindest einen Punkt gegen die Spanier, um nicht gänzlich den Aufstieg ins Viertelfinale zu verspielen.

Spanien - Kroatien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 3:0 Rumänien (U21-EM, A), 1:1 Mexiko (Test, H), 0:0 Frankreich (Test, A), 3:2 Schweiz (Test, H), 2:0 Japan (Test, H).



Letzte 5 Spiele Kroatien: 0:2 Ukraine (U21-EM, A), 2:1 England (Test, A), 0:0 Israel (Test, H), 1:1 Österreich (Test, H), 3:1 Polen (Test, H).



Letzte 5 Spiele Spanien vs. Kroatien: 2:1 n. V. (U21-EM, A), 0:3 (U21-EM-Quali, H), 3:2 (U21-EM-Quali, A), 6:0 (U21-EM-Quali, H), 2:0 (U21-EM-Quali, A).



Zuletzt präsentierten sich die Rot-Weiß-Karierten in keinem allzu guten Licht und legten durchaus Probleme an den Tag. Nur eine der vergangenen vier Paarungen einschließlich Testspiele wurde gewonnen (2U, 1N). Mit nur zwei Toren in den jüngsten drei Ansetzungen scheint jeglicher Torinstinkt vor dem gegnerischen Kasten abhandengekommen zu sein.

Eine Tatsache, die auch den Wettanbietern nicht entgangen ist. Mittels Bet3000 App lässt sich erkennen, dass ein Sieg der Spanier mit einer Quote von 1,65 recht niedrig bewertet ist.

Wer das Maximum aus seinen Spanien - Kroatien Wetten herausholen und gleichzeitig auf hohe Quoten bei einem niedrigen Risiko tippen möchte, sollte Gratiswetten nutzen.

Unser Spanien – Kroatien Tipp: Sieg Spanien

Spaniens Coach Santi Denia, der das Team erst im Dezember 2022 vom zur A-Team berufenen Trainer Luis de la Fuente übernahm, wird seiner Linie treu bleiben und vermutlich einmal mehr im 4-2-3-1 aufstellen und vor allem über die Außen mit Sergio Gómez (Manchester City) und Rodri Sánchez (Betis Sevilla) offensive Akzente setzen. Als Neuner dürfte Kapitän Abel Ruiz gesetzt sein. Mit zehn Toren in 21 U21-Länderspielen ließ er seinen Torinstinkt in der Vergangenheit mehrfach aufblitzen.

Für den neuen kroatischen Übungsleiter Dragan Skocic ging der Einstieg gegen die Ukraine gehörig nach hinten los. Ob er weiterhin am 4-2-3-1 festhält oder eine andere Formation auffährt, bleibt abzuwarten. Gegen die spielstarke Rojita gilt es sicher auf schnelle Umschaltmomente zu setzen.