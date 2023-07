Spanien - Sambia Tipp, Prognose & Quoten | 26.07.2023

Unser Spanien - Sambia Tipp zum Frauen WM Spiel am 26.07.2023 lautet: Nach dem souveränen Auftaktsieg gegen Costa Rica ist Spanien im zweiten Gruppenspiel erneut der haushohe Favorit. Auch hier muss man mit einem deutlichen Erfolg von „La Roja“ rechnen.

Nach dem überraschenden 3:2-Sieg gegen Deutschland im letzten Testspiel vor der WM 2023 ging die Auswahl von Sambia mit großen Hoffnungen in ihr erstes Spiel bei einer Weltmeisterschafts-Endrunde. Die „Copper Queens“ landeten aber sehr unsanft auf dem Boden der Fußball-Weltbühne und kassierten zum Auftakt eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Japan. Schaut man auf die Wettquoten, droht im zweiten Gruppenspiel die nächste Klatsche. Denn am Mittwoch müssen die Afrikanerinnen gegen den Mitfavoriten Spanien ran. Wir spielen hier mit einer Quote von 1.50 bei NEObet die Wette „Sieg Spanien HZ 1 mit HC -1″.

Darum tippen wir bei Spanien vs Sambia auf „Sieg Spanien HZ 1 mit HC -1″:

Das Torverhältnis von Spanien aus den letzten 5 Spielen steht bei 24:0

Sambia ist laut FIFA-Weltrangliste die schwächste Nation bei der WM 2023

„La Roja“ führte zur Pause gegen Costa Rica mit 3:0

Spanien vs Sambia Quoten Analyse:

Spanien ist in den letzten Jahren im FIFA-Ranking auf Platz 6 geklettert. Sambia findet sich hier lediglich auf Rang 77 wieder. Kein Teilnehmer bei der WM 2023 ist in der Weltrangliste schlechter platziert. Daraus ergibt sich auch die Einschätzung der besten Buchmacher für die Spanien vs Sambia Prognose. Für einen Sieg von „La Roja“ gibt es nur Quoten im Schnitt von 1,02. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Südafrikanerinnen mit durchschnittlichen Quoten von 51,2 extrem unwahrscheinlich.

Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Spanien vs Sambia Prognose: Kassiert Sambia die nächste Klatsche?

Anders als bei den Herren mischt die spanische Frauen-Nationalmannschaft erst seit geraumer Zeit in der Weltspitze mit. 2015 löste „La Roja“ erstmals das erste Ticket für eine WM. Bei den ersten beiden Turnieren reichte es nur für einen Sieg, der aber 2019 das erste K.o.-Spiel der Geschichte brachte. So haben die Spanierinnen mit dem 3:0 gegen Costa Rica zum Auftakt der Endrunde 2023 ihren zweiten Sieg bei einer Weltmeisterschaft gefeiert. Dieser fiel bei einem Torschussverhältnis von 46:1 mit dem 3:0 auch verdient aus.

Alle Tore fielen zwischen der 21. und der 27. Minute. Am Ende konnte Coach Vilda seinem lange verletzten Superstar Alexia Putellas auch noch zu 15 Minuten Spielpraxis verhelfen. Im Vorjahr hatten zahlreiche Spielerinnen dem Verband und dem Trainer mangelnde Professionalität sowie fehlenden Ehrgeiz vorgeworfen und waren aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Das neu zusammengestellte Team löste das Ticket für die WM jedoch überraschend souverän und zeigte sich in den letzten Spiel sehr torhungrig.

Sambia hatte beim Testspiel gegen Deutschland die Schwächen der DFB-Elf schonungslos offengelegt. Die Abwehr der „Copper Queens“ machten Alexandra Popp und Co. das Leben schwer. Und im Spiel nach vorne hatte Coach Bruce Mwape schnellen Konter und schnelle Stürmerinnen zu bieten. Die Defensivtaktik der Afrikanerinnen hielt zum Auftakt gegen Japan ganz 43 Minuten lang. Dann brachen immer mehr Dämme. Zwischen Minute 55 und 71 kassierte der WM-Neuling drei Gegentreffer.

Am Ende war die 0:5-Pleite nach 36 Prozent Ballbesitz und 0:26 Schüssen in Richtung Tor aus Sicht von Sambia auch nicht unverdient. Bei Olympia 2020 und beim Afrika Cup im Vorjahr waren bei den Spielen der „Copper Queens“ schon viele Tore gefallen. Vor allem beim olympischen Turnier in Tokio kassierte die Mannschaft in 3 Spielen sage und schreibe 15 Gegentore. Bei der Afrikameisterschaft 2022 überstand das Land zum zweiten Mal nach 1995 die Vorrunde und holte sich am Ende mit dem dritten Platz das beste Ergebnis der Geschichte.

Spanien - Sambia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 3:0 Costa Rica (H), 9:0 Vietnam (A), 2:0 Dänemark (A), 7:0 Panama (H), 3:0 China (H)

Letzte 5 Spiele Sambia: 0:5 Japan (H), 3:2 Deutschland (A), 3:3 Schweiz (A), 2:3 Irland (A), 1:0 Tansania (H)

Letzte Spiele Spanien vs Sambia:

Beide Nationen treffen am Mittwoch erstmals aufeinander. Die Unterschiede zwischen diesen Teams sind auch Sicht der Bookies so deutlich, dass Wetten wie „Beide Teams treffen - Nein“ oder „Sieg Spanien zu null“ mit sehr niedrigen Quoten kaum spielbar sind.

Unser Spanien - Sambia Tipp: Sieg Spanien HZ 1 mit HC -1

Nach diesem Auftakt gehört Spanien zu Recht zu den Favoriten auf den WM-Titel. Gegen Costa Rica legten die „Roten“ auch los wie die Feuerwehr. Zudem war die Mannschaft von Coach Jorge Vilda in den letzten 5 Spielen mit einem Torverhältnis von 24:0 extrem treffsicher. So rechnen wir damit, dass „La Roja“ auch gegen Sambia deutlich gewinnt und auch schon zum Pausentee klar in Führung liegt.