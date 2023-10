Spanien - Schottland Tipp, Prognose & Quoten | 12.10.2023

Unser Spanien - Schottland Tipp zum EM Quali Spiel am 12.10.2023 lautet: Der Europameister von 2012 empfängt den bisher makellosen Leader der EM-Quali-Gruppe A im Olympiastadion von Sevilla. Die Spanier wollen sich für die 0:2-Hinspielniederlage gegen die Bravehearts revanchieren. Wir erwarten ein enges Matchup.

Die Schotten sind ein unangenehmer Gegner, das bekamen die Spanier am zweiten Spieltag der diesjährigen EM-Quali zu spüren und mussten sich im Hampden Park in Glasgow geschlagen geben. In der kommenden Begegnung wird das Heimteam den Ball kontrollieren, steht jedoch einer defensiv starken Mannschaft gegenüber, die auch in der Offensive jederzeit für Gefahr sorgen kann.

Wir erwarten keinen Kantersieg der Spanier und entscheiden uns für eine Wette auf „Sieg Schottland HC +3 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,78 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei Spanien vs Schottland auf „Sieg Schottland HC +3 & Über 1,5 Tore“:

Schottland musste in den ersten 5 Spielen der EM-Quali erst einen Gegentreffer hinnehmen.

In nur einem der 9 bisherigen Pflichtspiele zwischen Spanien und Schottland wurden weniger als 2 Tore erzielt.

Schottland traf mindestens einmal in jedem EM-Quali-Spiel gegen Spanien.

Spanien vs Schottland Quoten Analyse:

Der dreimalige Europameister aus Spanien geht als klarer Favorit in die kommende Begegnung. Die Buchmacher vergeben für einen Heimsieg eine Quote von gerade einmal 1,32, ein Auswärtssieg der Schotten gibt mit einer Quote von 9,40 fast das Zehnfache des Wetteinsatzes zurück. Selbst ein Tipp auf eine Punkteteilung wird mit einer Quote von 5,40 als recht unwahrscheinlich angesehen.

Ein Tipp auf einen Treffer von beiden Teams könnte sich bei einer Quote von 2,14 durchaus lohnen, vor allem in Verbindung mit dem DAZN Bet Bonus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Spanien vs Schottland Prognose: Kann Spanien den 5. Sieg in Folge einfahren?

Das Team von Trainer Luis de la Fuente steht in der laufenden EM Qualifikationsrunde mit drei Siegen und einer Niederlage mit neun Punkten auf dem zweiten Platz der Tabelle der Gruppe A. Dabei absolvierte La Furia Roja bisher ein Spiel weniger als die Konkurrenz. Zwischendurch wurden noch Italien und Kroatien im Halbfinale und Finale der Nations League bezwungen.

Mit 16 Toren wurden die drittmeisten Treffer aller Mannschaften der EM-Quali erzielt, dabei mussten die Spanier erst drei Gegentore einstecken, zwei davon gegen den kommenden Gegner aus Schottland. Die besten Torschützen der Iberer im laufenden Wettbewerb sind die beiden Mittelstürmer Alvaro Morata und Joselu mit jeweils drei Treffern.

Die Bravehearts marschierten fast makellos durch die bisherige EM-Quali und stehen mit fünf Siegen aus fünf Spielen unangefochten auf Platz 1 der Gruppe. Dabei musste erst ein Gegentreffer beim 2:1-Auswärtssieg gegen Norwegen verkraftet werden.

Mit zwölf erzielten Treffern stehen die Schotten auf Platz 6 bei den erzielten Treffern pro Spiel im Vergleich aller EM-Quali-Teams und brauchten dafür im Schnitt nur 3,8 Schüsse aufs gegnerische Tor - Platz 30 im Vergleich. Bester Torschütze ist Mittelfeldmann Scott McTominay mit sechs Treffern und einer Vorlage.

Spanien - Schottland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 6:0 Zypern (H), 7:1 Georgien (A), 5:4 n.E. Kroatien (NL, A), 2:1 Italien (NL, H), 0:2 Schottland (A).

Letzte 5 Spiele Schottland: 1:3 England (H), 3:0 Zypern (A), 2:0 Georgien (H), 2:1 Norwegen (A), 2:0 Spanien (H).

Letzte 5 Spiele Spanien vs. Schottland: 0:2 (A), 3:1 (H), 3:2 (A), 1:1 (H), 0:0 (H).

Die Spanier, momentan Zehnter der Weltrangliste, kontrollieren mit 72 Prozent Ballbesitz im Schnitt standesgemäß ihre Gegner in der laufenden EM-Quali und halten dabei mit 90 Prozent angekommener Zuspiele das runde Leder am sichersten aller Teams in den eigenen Reihen.

Auch im letzten Duell gegen den kommenden Gegner aus Schottland standen 75 Prozent Ballbesitz zu Buche, dieser konnte jedoch nur in drei Torschüsse umgemünzt werden, was für den starken Defensivverbund der Bravehearts spricht.

Die Schotten werden auch im zweiten Duell gegen den Favoriten aus Spanien auf die von Trainer Steve Clark bevorzugte 3-4-2-1 Formation bauen und aus ihrer kompakten Defensive heraus versuchen, über Konter zum Erfolg zu kommen. Wer auf einen Treffer der Bravehearts in Sevilla setzen möchte, sollte sich unbedingt unsere Wettanbieter ohne Steuer mal genauer ansehen.

Unser Spanien - Schottland Tipp: Sieg Schottland HC +3 & Über 1,5 Tore

Spanien wird den Ball im kommenden Duell dominieren, jedoch gegen ein starkes Bollwerk der Schotten anrennen. Einen Pflichtspielsieg über Schottland mit mehr als zwei Toren Unterschied gab es in der Historie der Furia Roja erst einmal vor fast 70 Jahren und auch im kommenden Duell erwarten wir keinen Kantersieg des Heimteams, können uns jedoch Tore auf beiden Seiten des Spielfelds vorstellen.