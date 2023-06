Spanien - Schweiz Tipp, Prognose & Quoten | 01.07.2023

Unser Spanien - Schweiz Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 01.07.2023 lautet: Eine voraussichtlich überforderte Schweizer Abwehr lässt mindestens zwei Gegentreffer zu.

Am Samstag stehen die ersten beiden Viertelfinal-Partien bei der diesjährigen U21-EM an und im zweiten Spiel des Abends bekommt es Spanien mit der Schweiz zu tun. Während die Iberer relativ mühelos durch die Gruppenphase marschierten, hatten die Eidgenossen letzten Endes eine gehörige Portion Glück.

Für uns sind die Spanier hier klarer Favorit und sollte sich die schweizerische Abwehr so präsentieren wie in den letzten beiden Partien, dann könnte es hier ein kleines Schützenfest geben. Sollte das nicht der Fall sein, sollte Spanien das Ding trotzdem schaukeln. Wir entscheiden uns für die Wette „Spanien Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,56 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Spanien vs Schweiz auf „Spanien Über 1,5 Tore“:

Spanien erzielte in der Gruppenphase 6 Treffer

Die Schweiz kassierte in der Gruppenphase die meisten Gegentore aller Teams

In 4 der letzten 5 direkten Duelle trafen die Spanier mindestens doppelt

Spanien vs Schweiz Quoten Analyse:

Die Buchmacher schicken die Spanier als klaren Favoriten in diese Begegnung. Die Quoten für Wetten auf die junge Furia Roja erreichen in den meisten Fällen gerade noch so die Marke von 1,50. Die Wettquoten für einen Tipp auf die Schweiz liegen im besten Fall bei 6,25. Selbst die Doppelte Chance X2 liefert noch Werte bis 2,50.

Doch selbst unter Nutzung des NEObet Bonus würden wir eine Wette in Richtung der Nati nicht anspielen. Interessanter ist da schon die Wettoption „Beide treffen“, die, wie die Gegenwette, mit Werten um 1,85 quotiert ist. Dass die Buchmacher einen Schweizer Treffer aber nicht allzu wahrscheinlich halten, zeigen die Quoten von nur 1,68 für das „Over 2,5″.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Spanien vs Schweiz Prognose: Spanier dominieren das Geschehen

Mit zwei Siegen in den ersten zwei Partien löste Spanien schon früh das Ticket für das Viertelfinale. Im letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine, die ebenfalls sechs Punkte aus den ersten beiden Matches holte, ging es dann „nur“ noch um den Gruppensieg - und den holten sich die Iberer spät dank eines Treffers in der 90. Minute.

Mit dem 2:2 blieb die U21 Spaniens auch im 13. Länderspiel in Folge ungeschlagen. Zehn dieser 13 Partien hat sie gewonnen. Doch die drei Remis gab es in den letzten fünf Begegnungen. Dafür muss man für eine Niederlage bis ins Jahr 2021 zurückschauen. Zuletzt verloren die Spanier nämlich im November 2021 ein Länderspiel.

Zusammen mit England gehört La Rojita vor den Viertelfinal-Spielen zu den Top-Favoriten auf den Gewinn der Europameisterschaft. Gegen die Ukraine kassierten die Spanier die ersten Gegentore im laufenden Turnier. Selbst erzielten sie in der Gruppenphase sechs Treffer. Überhaupt trafen sie nur einmal in ihren letzten zwölf Länderspielen nicht.

Gegen die Schweiz hat eine U21 Spaniens seit Oktober 2008 keines von fünf direkten Duellen verloren. Es gab vielmehr vier Siege und ein Remis. In vier dieser letzten fünf Aufeinandertreffen konnten die Iberer mindestens zwei eigene Tore schießen.

Spanien - Schweiz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 2:2 Ukraine (EM, N), 1:0 Kroatien (EM, N), 3:0 Rumänien (EM, N), 1:1 Mexiko U23 (Test, N), 0:0 Frankreich (Test, N)

Letzte 5 Spiele Schweiz: 1:4 Frankreich (EM, N), 2:3 Italien (EM, N), 2:1 Norwegen (EM, N), 1:3 Deutschland (Test, N), 2:1 Israel (Test, N)

Letzte 5 Spiele Spanien vs. Schweiz: 3:2 (Test, N), 0:0 (EMQ, A), 3:0 (EMQ, H), 2:0 (EM, N), 3:1 n.V. (EMQ, H)

Die Schweiz ist mit einem 2:1-Sieg über Norwegen ins Turnier gestartet und am Ende sollten diese drei Punkte tatsächlich für das Weiterkommen reichen. Bei den Pleiten gegen Italien und Frankreich kamen keine weiteren Zähler hinzu. Nach drei Spieltagen standen sowohl bei der Schweiz als auch bei Italien und Norwegen drei Punkte auf dem Konto.

Auch das Torverhältnis aus dem direkten Vergleich dieser punktgleichen Teams war mit plus/minus Null jeweils ausgeglichen. Nur weil die Schweizer in den Spielen gegen Italien und Norwegen insgesamt viermal trafen, stehen sie in der nächsten Runde. Bei der letzten 1:4-Schlappe gegen Frankreich wurden allerdings die Defizite bei der Nati deutlich.

Schon zuvor hatte es gegen Italien drei Gegentreffer gegeben. Mit insgesamt acht Gegentoren hat die Schweiz die meisten aller Teams in der Gruppenphase. Die zweitmeisten haben Deutschland und Italien mit nur fünf. Allerdings sind die Schweizer auch immer für eigene Tore gut.

In den letzten zehn Länderspielen erzielten sie immer mindestens einen eigenen Treffer. Gebracht haben die eigenen Tore zuletzt aber wenig. Von den letzten sieben Partien haben die Schweizer nur zwei gewonnen und fünf verloren. Selbst kassierten sie in elf ihrer letzten zwölf Begegnungen Gegentreffer.

Unser Spanien - Schweiz Tipp: Spanien Über 1,5 Tore

Sieben Gegentore kassierten die Schweizer allein in den letzten beiden Partien, während die Spanier in der Gruppenphase mit sechs die zweitmeisten Treffer aller Teams erzielten. Die Iberer sind für uns der klare Favorit, doch weil die Schweizer in den letzten zehn Länderspielen immer trafen, wird Spanien aller Voraussicht nach schon mindestens zwei Treffer für das Halbfinale brauchen. Das bekommt La Rojita nach unserer Auffassung hin.