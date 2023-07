Spanien - Ukraine Tipp, Prognose & Quoten | 05.07.2023

Unser Spanien - Ukraine Tipp zum U21 EM 2023 Halbfinale am 05.07.2023 lautet: Wie im direkten Duell in der Gruppenphase gibt es auch im Halbfinale Treffer auf beiden Seiten.

Am Mittwoch stehen sich im Halbfinale der U21 EM 2023 die Nationalmannschaften von Spanien und der Ukraine gegenüber. Bekommt La Rojita die Chance auf die alleinige Rekordhalterschaft oder ziehen die Ukrainer zum zweiten Mal in ihrer Historie in das Finale einer U21-Europameisterschaft ein?

Beide Kontrahenten begegneten sich bereits in der Gruppenphase und in einer ausgeglichenen Begegnung gab es am Ende keinen Sieger - dafür aber vier Treffer. Tore erwarten wir auch im Halbfinale und entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,83 bei Betano.

Darum tippen wir bei Spanien vs Ukraine auf „Beide treffen“:

Spanien hat keines der letzten 14 Länderspiele verloren

Die Ukraine traf in jedem ihrer letzten 19 Länderspiele

Am dritten Spieltag der Gruppenphase trennten sich die beiden 2:2

Spanien vs Ukraine Quoten Analyse:

Bereits vor dem Turnier galt Spanien als einer der heißesten Anwärter auf den Gewinn der Europameisterschaft und auch im Halbfinale wird der fünfmalige Titelträger als Favorit auf den Einzug ins Endspiel gehandelt. Für einen Tipp auf die Iberer gibt es Wettquoten um 1,70, während die Quoten für Wetten auf die Ukraine die Marke von 4,00 deutlich knacken.

Interessant: Die Wettoption „Beide treffen“ bringt bei den meisten Anbietern Quoten von ca. 1,75. Betano, einer der wenigen Anbieter, bei dem noch Wetten ohne Einzahlung möglich sind, ragt hier mit einer 1,83 heraus. Ähnlich ist es bei der Wette auf Über 2,5 Tore. Während Betano hier eine 1,82 liefert, werfen die anderen Bookies Quoten um 1,73 auf den Markt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Spanien vs Ukraine Prognose: Kein Selbstläufer für die Iberer

Im Halbfinale wurde die spanische U21 ihrer Favoritenrolle gerecht und schlug die Schweiz mit 2:1 - allerdings erst in der Verlängerung, weil die Eidgenossen in der Nachspielzeit mit ihrer ersten echten Großchance doch noch den Treffer zum 1:1 erzielten. Bis dahin hatte La Rojita die Partie beherrscht.

Am Ende trugen die Iberer aber so oder so einen verdienten Sieg davon und blieben zum 14. Mal in Folge ungeschlagen. Elf dieser 14 Begegnungen haben sie gewonnen, inklusive der Partie gegen die Nati. In 13 dieser letzten 14 Spiele konnten die Spanier auch immer mindestens ein Tor erzielen.

Aber: Allein in den letzten sechs Spielen gab es drei Remis. Wertet man das Duell mit der Schweiz nach der regulären Spielzeit, dann endeten gar vier der vergangenen sechs Matches mit einem Unentschieden. Im bisherigen Turnierverlauf erzielte Spanien acht Treffer und damit im Schnitt zwei pro Partie. Gegentore gab es zuletzt in zwei Partien in Folge.

Weiter zurückblickend hat der fünfmalige U21-Europameister nur eines der letzten 20 Länderspiele verloren und 17 von ihnen gewonnen. Wer vor dem Halbfinale auf Spanien als künftigen U21 Europameister wettet, kann Quoten um 2,25 erhalten.

Spanien - Ukraine Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 1:1, 2:1 n.V. Schweiz (EM, N), 2:2 Ukraine (EM, N), 1:0 Kroatien (EM, N), 3:0 Rumänien (EM, N), 1:1 Mexiko U23 (Test, N)

Letzte 5 Spiele Ukraine: 3:1 Frankreich (EM, N), 2:2 Spanien (EM, N), 1:0 Rumänien (EM, N), 2:0 Kroatien (EM, N), 2:2 Irland (Test, N)

Letzte Spiele Spanien vs. Ukraine: 2.2 (EM, N), 3:0 (EM, N, 2011), 2:0 (EMQ, H, 2003), 0:0 (EMQ, A, 2003)

Für einen Tipp auf die Ukraine als neuen Europameister gibt es aktuell Quoten um 8,50. Dass die Blau-Gelben durchaus das Zeug dazu haben, zeigten sie erst im Viertelfinale, als sie Favorit Frankreich mit 3:1 recht klar besiegten. Gefeierter Mann war Georgiy Sudakov, der zwei Tore erzielte und mit insgesamt vier Treffern die Torjägerliste anführt.

Allerdings erzielte Sudakov die Hälfte der vier Tore vom Elfmeterpunkt, so auch das 1:0 gegen die Franzosen. Mit dem Erfolg über die Equipe Tricolore blieb die Ukraine zum sechsten Mal in Serie ungeschlagen. Überhaupt hat sie nur eines der letzten elf Länderspiele verloren und sechs von ihnen gewonnen.

Wie die Spanier, so erzielten auch die Ukrainer im bisherigen Turnierverlauf acht Treffer. Überhaupt waren sie in der Vergangenheit immer für ein Tor gut. Das letzte Mal, dass die Blau-Gelben keinen eigenen Treffer erzielten, war am 08. Oktober 2021. Seitdem hat die ukrainische U21 in 19 Länderspielen in Folge mindestens ein eigenes Tor geschossen.

In der Gruppenphase hatten die Ukrainer die Iberer am Rande einer Niederlage. Doch die eigene 2:1-Führung in der 81. Minute konnten die Spanier in der Schlussminute doch noch egalisieren. Nun will die Ukraine den Sieg und bei ihrer erst dritten Teilnahme an einer U21-EM zum zweiten Mal ins Endspiel vorstoßen.

Unser Spanien - Ukraine Tipp: Beide treffen

Dem Namen nach sind die Spanier der klare Favorit. Aber das waren die Franzosen auch, als sie im Viertelfinale gegen die Ukraine ran mussten. Der Ausgang ist bekannt und auch der aus dem direkten Duell am dritten Spieltag der Gruppenphase. Die Ukrainer sind keinesfalls zu unterschätzen und es wäre maximal eine Überraschung, aber keine Sensation, wenn sie das Finale erreichen. In 19 Partien in Folge haben sie getroffen, während die Spanier seit 14 Länderspielen ungeschlagen sind. Wir können uns auf ein hochinteressantes Halbfinale mit Toren einstellen.