Spanien - Ukraine Tipp, Prognose & Quoten | 27.06.2023

Unser Spanien - Ukraine Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 27.06.2023 lautet: Spanien und die Ukraine haben sich in der Gruppenphase der U21-EM bisher schadlos gehalten. Im letzten Gruppenspiel ist aber nun „La Rojita“ zurecht der Favorit.

In der Gruppe B der U21-EM 2023 sind schon wichtige Entscheidungen gefallen. Spanien und die Ukraine haben die ersten zwei Spiele gegen Kroatien und Rumänien gewonnen. Damit haben beide Teams das Ticket für die nächste Runde in der Tasche. Nun geht es im direkten Aufeinandertreffen am Dienstagabend um den Gruppensieg. Der Erste hat im Viertelfinale mit dem Zweitplatzierten der Gruppe D das vermeintlich leichtere Los. Der Tabellenzweite muss dagegen in der Runde der letzten Acht voraussichtlich gegen den Turnier-Mitfavoriten Frankreich ran. Wir entscheiden uns beim letzten Gruppenspiel mit einer Quote von 1,67 bei Bet-at-home für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Spanien vs Ukraine auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Spanien ist der Nummer-1-Favorit auf den EM-Titel.

„La Rojita“ ist bei der Endrunde noch ohne Gegentor.

Die U21 der Ukraine wartet noch auf den ersten Sieg gegen die U21 der Spanier.

Spanien vs Ukraine Quoten Analyse:

Die U21 von Spanien ist bei den Bookies aktuell der Nummer-1-Favorit auf den Gewinn der Europameisterschaft.

So liegt „La Rojita“ bei der Spanien vs Ukraine Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,67 in der Gunst der Buchmacher, darunter auch einige Wettanbieter ohne Einzahlung, ebenfalls vorne. Für einen Erfolg der Ukrainer werden Quoten im Schnitt von 4,89 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Spanien vs Ukraine Prognose: Wer gibt im letzten Gruppenspiel Vollgas?

Spanien hat die U21-EM schon fünfmal gewonnen. Das ist zusammen mit Italien der Rekordwert. Zudem legt der Verband sehr viel Wert auf seine Jugendarbeit. So muss man „La Rojita“ auch bei dieser Endrunde wieder ganz oben auf dem Zettel haben. Zum Auftakt des Turniers traf die Mannschaft von Coach Santi auf Rumänien. Gegen das Bollwerk des Gastgebers taten sich die Spanier lange schwer. Erst im zweiten Durchgang platzte der Knoten. Am Ende stand ein hochverdienter 3:0-Sieg für den Favoriten auf der Anzeigetafel.

Im zweiten Spiel gegen Kroatien ging Spanien schon nach wenigen Sekunden in Führung und brachte diesen knappen Vorsprung auch nach Hause. Damit ist die Auswahl der RFEF schon seit 16 Länderspielen ungeschlagen. Bei den letzten sechs U21-Europameisterschaften stand „La Rojita“ fünfmal im Halbfinale, holte dreimal den Titel sowie einmal den zweiten Platz. Auch in der Quali für die Endrunde hielt sich das Team mit acht Siegen aus acht Spielen sowie 37:5 Toren makellos.

Bis auf sechs Profis stehen alle Spieler des ukrainischen Kaders in der Heimat unter Vertrag. Immerhin hat die heimische Premier League im August 2022 ein halbes Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs ihren Betrieb wieder aufgenommen. In der Quali für die Endrunde wurden die Ukrainer in eine Gruppe mit Frankreich gelost und mussten sich so mit dem zweiten Platz begnügen. Damit ging es für die Männer von Coach Ruslan Rotan in die Playoffs, wo man sich in zwei Spielen gegen die Slowakei (2:3, 3:0) durchsetzte.

Im ersten Spiel der EM setzte sich die Ukraine mit 2:0 gegen Kroatien durch. Auch das zweite Spiel gegen Gastgeber Rumänien konnte die Auswahl siegreich gestalten. Als kurz vor dem Ende alles nach einem torlosen Remis aussah, wurde die Ukraine mit einem Eigentor der Hausherren doch noch für ihre Überlegenheit belohnt. Kurioserweise setzte Trainer Rotan seinen Star Mykhailo Mudryk, der im vergangenen Winter-Transferfenster für 100 Millionen Euro zu Chelsea gewechselt war, in beiden Spielen 90 Minuten auf die Bank.

Spanien - Ukraine Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 1:0 Kroatien (H), 3:0 Rumänien (A), 1:1 Mexiko (H), 0:0 Frankreich (A), 3:2 Schweiz (H)

Letzte 5 Spiele Ukraine U21: 1:0 Rumänien (A), 2:0 Kroatien (H), 2:2 Irland (H), 2:0 Kuwait (A), 1:3 Italien (A)

Letzte Spiele Spanien vs Ukraine: 3:0 (EM), 2:0 (H), 0:0 (A)

Beide Teams trafen bisher dreimal aufeinander. In der Quali für die EM 2004 gab es nach einem 0:0 in der Ukraine einen 2:0-Heimsieg der Spanier. 2011 kam es dann zum Kräftemessen bei der EM-Endrunde in Dänemark. Hier setzte sich „La Rojita“ in der Gruppenphase klar mit 3:0 durch.

Unser Spanien - Ukraine Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Beide Teams stehen bei der U21-EM bisher verlustpunktfrei und ohne Gegentor da. Trotzdem sind die Spanier im letzten Gruppenspiel mit ihrer Qualität die klaren Favoriten. Auch der direkte Vergleich spricht für „La Rojita“. Spanien reicht ein Remis für den Gruppensieg. Aus diesem Grund entscheiden wir uns für die „Doppelte Chance“. Zudem dürften bei zwei starken Defensivreihen nicht allzu viele Tore fallen.