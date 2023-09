Spanien – Zypern Tipp, Prognose & Quoten | 12.09.2023

Unser Spanien - Zypern Tipp zum EM Quali Spiel am 12.09.2023 lautet: Spanien ist nach wie vor der Favorit auf den Gruppensieg und wird gegen Zypern nichts anbrennen lassen. Wir rechnen mit vier oder mehr Toren.

„La Seleccion“ zeigte sich kürzlich in Georgien auf der Höhe und setzte sich nach 90 Minuten sehr souverän mit 7:1 durch. Bereits nach 45 Minuten lagen die Gäste mit 4:0 in Front. Überragender Mann auf dem Feld war Alvaro Morata mit drei Toren. Zypern hatte zuletzt mit Spitzenreiter Schottland keine leichte Aufgabe vor der Brust. Da es bereits mit einem 0:3 in die Pause ging, war die Begegnung schon nach 45 Minuten entschieden.