Sparta Prag - Galatasaray Tipp, Prognose & Quoten | 22.02.2024

Unser Sparta Prag - Galatasaray Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 24.02.2024 lautet: Im Rückspiel der Zwischenrunde empfängt Sparta Prag den türkischen Topklub Galatasaray Istanbul. Beide Teams befinden sich momentan in einer starken Form und daher erwarten wir in unserem Wett Tipp heute ein munteres Spiel mit einigen Toren.

Der türkische Rekordmeister aus Istanbul kam im Hinspiel gerade so noch mit dem Schrecken davon, als Mauro Icardi in der Nachspielzeit mit einem trockenen Flachschuss ins linke untere Eck des gegnerischen Tores traf und somit den Schlusspunkt in einem wilden Schlagabtausch setzte.

Im kommenden Rückspiel stehen die Tschechen nach der knappen Niederlage somit unter Zugzwang, in dem wir wieder ein Duell auf Augenhöhe erwarten. Unsere Wahl fällt aufgrund der starken Offensiven beider Teams auf eine „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 1,95 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Sparta Prag vs Galatasaray auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Beide Teams stehen in der heimischen Liga bei einer Siegesserie von acht Spielen.

In den bisherigen Europa-League-Spielen von Sparta Prag fielen im Schnitt 3,0 Treffer.

In den diesjährigen Champions-League-Spielen von Galatasaray wurden im Schnitt 4,0 Tore erzielt.



Sparta Prag vs Galatasaray Quoten Analyse:

Auf dem Papier sollte der türkische Rekordmeister der klare Favorit im kommenden Duell mit Sparta Prag sein. Immerhin liegt der Marktwert der Gelb-Roten bei etwa dem Vierfachen des tschechischen Rekordmeisters. Dass die Bookies jedoch ein Duell auf Augenhöhe erwarten, zeigt sich bei den jeweiligen Siegquoten auf dem Drei-Wege-Markt, die für beide Teams bei etwa 2,50 liegen.

Als wahrscheinlichste Torschützen werden die Mittelstürmer beider Teams vermutet. Mauro Icardi liegt dabei mit einer Quote von 2,60 knapp vor Jan Kuchta, der eine Quote in Höhe von 2,75 für einen eigenen Treffer bekommt. Wer also glaubt, dass der routinierte Argentinier auch im Rückspiel für ein Highlight sorgen kann, könnte eine Wette darauf mit der starken Bwin Gratiswette verbinden.

Sparta Prag vs Galatasaray Prognose: Ein Spiel auf Messers Schneide!

Galatasaray Istanbul ist auf dem besten Wege, die zweite Meisterschaft in Folge in der heimischen Süper Lig einzufahren. Mit 69 Punkten stehen die Gelb-Roten auf dem ersten Platz der Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf den Lokalrivalen Fenerbahce. Mit erst 14 Gegentoren in 26 Partien stellt Gala die mit Abstand beste Verteidigung der Liga.

Das Team von Trainer Okan Buruk befindet sich momentan in absoluter Topform, verlor keines der letzten 14 Ligaspiele und holte in diesem Zeitraum zwölf Siege. Dass die Abwehr der Istanbuler jedoch durchaus anfällig sein kann, zeigten die bisherigen Auftritte in den europäischen Wettbewerben. In den sechs Gruppenspielen der Champions League blieb man in keiner Partie ohne einen Gegentreffer.

Auch der amtierende Meister aus Tschechien ist in der heimischen Liga momentan kaum zu überwinden. In 21 Spielen konnten 56 der möglichen 63 Punkte eingefahren werden. So steht Sparta mit vier Punkten Vorsprung auf den ewigen Rivalen Slavia Prag auf dem ersten Platz der Tabelle. Mit 52 erzielten Treffern bei erst 14 Gegentoren, stellen die Mannen von Trainer Brian Priske sowohl den besten Angriff als auch die beste Verteidigung der Liga.

Zu Hause stehen die Prager bei einer beeindruckenden Bilanz von elf Siegen in elf Spielen und einer starken Statistik von 32:6 Toren. Zuletzt holten die Eisernen acht Siege in Folge und trafen dabei in sieben Spielen mindestens doppelt ins gegnerische Tor.

Sparta Prag - Galatasaray Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sparta Prag: 2:1 Liberec (H), 2:3 Galatasaray (A), 3:0 Karvina (A), 2:1 Teplice (H), 3:1 Limassol (A).

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 3:0 Ankaragücü (A), 3:2 Sparta Prag (H), 2:0 Basaksehir (H), 4:2 Bandirmaspor (H), 2:0 Samsunspor (A).

Letzte 5 Spiele Sparta Prag vs. Galatasaray: 2:3 (A), 0:2 (A), 3:0 (H), 1:1 (A), 3:1 (H).



Galatasaray konnte sich in der starken Gruppe A der Champions League nicht durchsetzen und belegte mit einem Sieg und zwei Remis immerhin noch den dritten Platz der Tabelle, vor Manchester United sowie hinter Kopenhagen und den Bayern aus München. Im Schnitt fielen in den internationalen Partien (inklusive der CL-Qualifikation) der Türken in dieser Saison 3,5 Treffer. In acht der letzten neun dieser Spiele wurden mindestens drei Tore erzielt und beide Teams konnten treffen.

Die Roten aus Prag konnten sich mit drei Siegen und einem Remis knapp auf den zweiten Platz der Gruppe C der Europa League retten und hoffen nun auf die Teilnahme am Achtelfinale des Wettbewerbs. In fünf der sieben Europa-League-Spiele in dieser Spielzeit wurden mindestens drei Tore erzielt und beide Teams trafen mindestens ein Mal in den gegnerischen Kasten.

Insgesamt kam es bisher zu fünf Begegnungen zwischen Sparta Prag und Galatasaray im europäischen Spitzenfußball. Beide Teams konnten dabei jeweils zwei Siege einfahren, ein Spiel endete in einem Remis. Sparta Prag konnte die beiden Heimspiele gegen Gala mit jeweils mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnen.

Solltet ihr den dritten Heimsieg der Tschechen gegen den türkischen Traditionsklub erwarten und noch auf der Suche nach einem passenden Buchmacher für eure favorisierte Wette sein, werdet ihr in unserem großen Wettanbieter Vergleich sicherlich fündig.

Unser Sparta Prag - Galatasaray Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

In drei der fünf Duelle zwischen Sparta Prag und Galatasaray Istanbul wurden mindestens drei Treffer erzielt, zudem erzielten in ebenso vielen Spielen beide Mannschaften mindestens ein Tor. Wir erwarten ein spannendes Duell auf Augenhöhe, in dem beide Teams vor allem auf ihre starken Offensiven setzen werden, um eine frühzeitige Entscheidung herbeizuführen.