Sparta Prag - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten|07.03.2024

Unser Sparta Prag - Liverpool Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 07.03.2024 lautet: Liverpool braucht für den Traum vom „Quadruple“ ein gutes Ergebnis in der tschechischen Hauptstadt. Im Wett Tipp heute sehen wir aber die Hausherren leicht vorne.

Bei den Buchmachern ist Liverpool in dieser Saison der Top-Favorit auf den Gewinn des Europa-League-Titels, vor Bayer Leverkusen. Auf dem Weg zum Endspiel in Dublin bekommen es die Männer von Coach Jürgen Klopp ab Donnerstag in der Runde der letzten 16 mit Sparta Prag zu tun.

Wir denken, dass auf die stark ersatzgeschwächten Reds im Hinspiel in der tschechischen Hauptstadt eine schwere Aufgabe wartet und spielen mit einer Quote von 1,95 bei Betano die Wette „Doppelte Chance 1X“.

Darum tippen wir bei Sparta Prag vs Liverpool auf „Doppelte Chance 1X“:

Sparta ist seit 12 Liga- und 7 UEFA-Heimspielen ungeschlagen

Jüngst gab es ein 4:1 daheim gegen Galatasaray

Die Reds haben in dieser Saison schon zwei Auswärtspleiten in der EL kassiert



Sparta Prag vs Liverpool Quoten Analyse:

Zwischen beiden Vereinen liegen eigentlich Welten. Der tschechische Meister kommt gerade mal auf einen Gesamtwert von 54 Mio. Euro und liegt hier gegen die 868 Mio. Euro der Reds natürlich mehr als nur deutlich im Rückstand. Doch die besten Buchmacher, die auch die besten Sportwetten Apps für euch parat haben, lassen diverse Faktoren wie den Heimvorteil oder die Auswärtsbilanz des LFC in dieser Saison mit einfließen.

So klettern die Quoten für einen Sieg der Hausherren nur auf einen Schnitt von 3,79. Für einen Dreier der Gäste bekommt ihr immerhin auch durchschnittliche Quoten von 1,89.

Sparta Prag vs Liverpool Prognose: Der tschechische Meister hofft auf seine Heimstärke

Im Vorjahr holte sich Sparta den ersten Meistertitel seit 2014. Auch in diesem Jahr liegt der Verein auf Meisterkurs. An den ersten 23 Spieltagen setzte es nur eine Niederlage. Somit hat der AC vier Punkte Vorsprung auf Stadtrivale Slavia. In den letzten Tagen trafen die „Rudi“ gleich zweimal auf den Nachbarn. Mit einem 3:2-Auswärtserfolg am Mittwoch nach Verlängerung zog die Mannschaft von Coach Brian Priske ins Pokal-Halbfinale ein. In der Liga konnte Sparta den ersten Verfolger dann mit einem torlosen Remis auf Distanz halten.

Dieses 0:0 war im 12. Liga-Heimspiel dieser Saison nach elf Siegen und 32:6 Toren das erste Remis. Auch im Europapokal ist Prag seit sieben Heimspielen ohne Niederlage. Was die „Zelezna“ daheim leisten kann, musste der türkische Rekordmeister in der EL-K.o.-Playoff-Runde am eigenen Leib erfahren. Galatasaray hatte das Hinspiel daheim mit 3:2 gewonnen, in der tschechischen Hauptstadt im Rückspiel aber eine klare 1:4-Pleite kassiert. Somit steht man erstmals seit 2015/16 in der Runde der letzten 16.

Schon seit Wochen wird Liverpool von großem Verletzungspech verfolgt. So musste Coach Jürgen Klopp immer wieder zahlreiche Youngster ins kalte Wasser werfen. Doch der Nachwuchs der Reds enttäuschte nicht. Stattdessen wurden alle sechs Pflichtspiele seit dem 1:3 Anfang Februar bei Arsenal gewonnen. Darunter war auch das 1:0 gegen Chelsea im Ligapokal-Finale. Am Samstag zu Gast bei Nottingham profitierte der LFC von einem Schiedsrichterfehler und traf in der neunten Minute der Nachspielzeit doch noch zum 1:0.

In der Premier League behauptet Liverpool mit einem Punkt Vorsprung vor Manchester City Platz 1. Da die Reds auch noch im FA-Cup und in der Europa League im Rennen sind, sind nach dem schon gewonnenen Ligapokal sogar vier Titel möglich. In der Fremde tut sich die Mannschaft aber schwerer als daheim. Alle beiden PL-Niederlagen in dieser Saison setzte es auswärts. Auch in der EL-Gruppenphase gab es in Toulouse und bei St. Gilloise Pleiten. Zudem ist der Verein seit elf Gastspielen in der K.o.-Phase der Europa League ohne Sieg.

Sparta Prag - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sparta Prag: 0:0 Slavia Prag (H), 3:2 Slavia Prag (A), 3:1 Slovacko (A), 4:1 Galatasaray (H), 2:1 Slovan Liberec (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:0 Nottingham (A), 3:0 Southampton (H), 1:0 Chelsea (A), 4:1 Luton Town (H), 4:1 Brentford (A)

Letzte Spiele Sparta Prag vs Liverpool: 0:1 (A), 0:0 (H)



Im Sechzehntelfinale der Europa-League-Saison 2010/11 trafen beide Vereine erstmals aufeinander. Damals kam Liverpool nach einem 0:0 in Prag mit einem 1:0-Sieg im Rückspiel an der Anfield Road eine Runde weiter. In vier Duellen gegen tschechische Vereine sind die Reds noch ohne Niederlage (3S, 1U). Sparta konnte dagegen nur eines der letzten 16 Spiele gegen englische Mannschaften für sich entscheiden (4U, 11N).

In den jüngsten zehn dieser Partien blieb Prag auch ohne eigenen Treffer. Gehen die Hausherren in der Offensive auch am Donnerstag leer aus, bekommt ihr dafür bei Crazybuzzer eine Quote von 2,98. Alle Infos über Wettmärkte, Wettquoten und den Wettbonus des Anbieters liefert euch unser ausführlicher Crazybuzzer Test!

Unser Sparta Prag - Liverpool Tipp: Doppelte Chance 1X

Für die Buchmacher sind die Gäste die recht klaren Favoriten. Doch da die Quoten für einen Sieg der Reds bis auf einen Schnitt von 1,89 klettern, haben auch die Bookies ihre Zweifel. Genau diese Zweifel machen wir uns zu Nutze. Die Reds sind aktuell arg ersatzgeschwächt. In der laufenden EL-Saison hat Liverpool schon zwei Auswärtspleiten kassiert. Auch in der Liga gab es alle beiden Niederlagen auf des Gegners Platz. Auf der Gegenseite war Sparta sowohl in der Liga als auch im Europapokal zuletzt sehr heimstark.