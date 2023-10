Spartak Trnava - Fenerbahce Tipp, Prognose, Quote | 5.10.23

Unser Spartak Trnava - Fenerbahce Tipp zum Conference League Spiel am 05.10.2023 lautet: Fenerbahce dominiert in der aktuellen Saison das Treiben in der türkischen Süper Lig. Nach sieben Siegen aus sieben Spielen und einem Auftaktsieg in der Conference League sind die gelben Kanarienvögel klarer Favorit gegen Spartak Trnava.

Es ist nicht nur die Offensive rund um Edin Dzeko, die Fenerbahce derzeit zu einem herausragenden Team macht. Fener hat unter Ismail Kartal eine bärenstarke Defensive, die in fünf von sieben Ligaspielen ohne Gegentor vom Feld ging.

Dieses Kunststück kann dem türkischen Pokalsieger von 2023 auch gegen Spartak Trnava gelingen. Die Slowaken gingen am ersten Spieltag mit 0:4 gegen Ludogorets Razgrad unter. Ihr durchwachsener Saisonstart führt uns zu folgendem Tipp: „Sieg Fenerbahce ohne Gegentor“ mit einer Quote von 2,60 bei Betano.

Darum tippen wir bei Spartak Trnava vs Fenerbahce auf „Sieg Fenerbahce ohne Gegentor“:

Fenerbahce hat die meisten Tore (18) und die wenigsten Gegentore (3) der türkischen Süper Lig.

Fener hat 5 von 7 Ligaspiele ohne Gegentor gewonnen.

Spartak Trnava hat im Auftaktspiel der Conference League kein Tor erzielt.

Spartak Trnava vs Fenerbahce Quoten Analyse:

Die dritte Amtszeit von Ismail Kartal als Trainer der gelben Kanarienvögel startete herausragend. Fener hat nach 14 Pflichtspielen unter dem 62-Jährigen eine perfekte Bilanz von 14 Siegen. Das Selbstvertrauen dürfte grenzenlos sein und Siegquoten bis 1,50 unterstreichen die Favoritenrolle in diesem Spiel.

Spartak Trnava wurden bei der 0:4-Auftaktniederlage gegen Ludogorets Razgrad die Grenzen aufgezeigt. In der aktuellen Spielzeit gelangen den Hausherren vier Siege in neun Ligaspielen, sodass Wettquoten zwischen 5,50 und 6,40 für einen Heimsieg realistisch erscheinen. Wer seine Gewinnmarge optimieren will, kann bei diesen Buchmachern ohne Steuern wetten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Spartak Trnava vs Fenerbahce Prognose: Fantastische Frühform der Gäste

Ein Saisonstart wie der von Fenerbahce Istanbul ist eigentlich kaum in Worte zu fassen. Nach sieben absolvierten Ligaspielen stehen die gelben Kanarienvögel mit der vollen Punkteausbeute an der Spitze der Süper Lig. Der Auftakt in die Conference League war ebenfalls erfolgreich (3:1 vs. Nordsjaelland).

Seitdem Trainer Ismail Kartal in seine dritte Amtszeit als Trainer der Gäste gestartet ist, hat Fener jedes der 14 absolvierten Pflichtspiele für sich entschieden. In der Liga sind Edin Dzeko (5) und Sebastian Szymanski (5) das beste Sturmduo. Nach sieben Spieltagen hat keine Mannschaft mehr Tore als der Tabellenführer erzielt (18).

Damit ist der Lobgesang auf die türkischen Gäste noch nicht beendet. Defensiv hat sich Fenerbahce bisher kaum einen Fehler erlaubt und fünf der sieben Ligaspiele mit einer weißen Weste gewonnen. Ohne Zweifel steht hier die beste Abwehr der Süper Lig auf dem Feld.

In den vergangenen drei Pflichtspielen hat die Kartal-Elf ein Torverhältnis von 10:0 auf den Rasen gelegt. Die Form der Gäste ist beängstigend gut und sollte für eine große Überlegenheit am zweiten Spieltag der Conference League sorgen.

Spartak Trnava - Fenerbahce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spartak Trnava: 1:0 Dunajska Streda (A), 3:0 Kaschau (H), 2:2 Ruzomberok (H), 0:4 Ludogorets (A), 4:3 Zemplin Michalovce (A).

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 5:0 Rizespor (H), 4:0 Basaksehir (H), 1:0 Alanyaspor (A), 3:1 Nordsjaelland (H), 3:2 Antalyaspor (H).

Letzte Spiele Spartak Trnava vs. Fenerbahce: 1:0 (H), 0:2 (A).

Im Jahr 2018 begegneten sich beide Mannschaften bereits in der Gruppenphase der Europa League. Damals gewann jeweils die Heimmannschaft, ohne Gegentor. Einen Sieger ohne Gegentor erwarten wir auch in diesem Vergleich, nur spricht die Form eindeutig für die Gäste.

Der slowakische Gastgeber hat vier seiner neun bestrittenen Ligaspiele für sich entschieden. Zuletzt endeten drei von fünf Partien in der slowakischen Nike Liga ohne einen Sieg der diesmaligen Hausherren. Kein gutes Zeichen, denn Fenerbahce sollte qualitativ deutlich über die Konkurrenz aus der Liga eingestuft werden.

Schon am ersten Spieltag musste sich Spartak Trnava fehlende Qualität eingestehen. Während der 0:4-Niederlage gegen Ludogorets erspielte sich die Mannschaft von Michal Gasparik nur 0,47 erwartbare Tore, ließ auf der anderen Seite 1,99 xGA zu. Das bestärkt unsere Vermutung, dass die Hausherren diese Partie ohne eigenen Treffer beenden werden. Allein diese Wette reicht bei Betano für eine Quote von 2,35. Zusätzlich könnt ihr euch an diesem Betano Promo Code bedienen.

Unser Spartak Trnava - Fenerbahce Tipp: Sieg Fenerbahce ohne Gegentor

Fenerbahce hat in der heimischen Süper Lig die wenigsten erwartbaren Gegentore aus dem Spiel heraus kassiert (2,10 xGA). Die Gäste haben das Momentum definitiv auf ihrer Seite und sollten trotz Auswärtsspiel in der Lage sein, dieses Duell ohne Gegentor für sich zu entscheiden.