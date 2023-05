Spezia - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 13.05.2023

Unser Spezia - AC Milan Tipp zum Serie A Spiel am 13.05.2023 lautet: Milan muss in der Liga für einen Top-4-Platz dringend punkten. Am Samstag gegen die formschwachen Aquilotti stehen die Chancen dafür ganz gut.

Schon in der Saison 2002/03 traf Milan im Champions-League-Halbfinale auf den Stadtrivalen Inter, zog ins Finale ein und holte sich dort gegen Juventus den Henkelpott.

In der Spielzeit 2004/05 gab es das Derby della Madonnina in der Königsklasse im Viertelfinale. Auch damals zogen die Rossoneri ins Endspiel ein, verloren in Istanbul aber gegen Liverpool.

Ob der amtierende italienische Meister in dieser Spielzeit erneut in Istanbul um die CL-Krone kämpfen darf, ist nach der 0:2-Hinspiel-Pleite am Mittwoch gegen Inter sehr fraglich.

Bevor das Rückspiel in der kommenden Woche ansteht, müssen die Männer von Coach Stefano Pioli in der Serie A bei Spezia ran. Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,82 bei NEObet für die Wette „Sieg Milan“.

Darum tippen wir bei Spezia vs AC Milan auf „Sieg Milan“:

Spezia ist seit 8 Ligaspielen ohne Sieg

Milan ist schon 7 Serie-A-Partien in Folge ungeschlagen

Die „Aquilotti“ haben in der Rückrunde nur eines von 15 Spielen für sich entschieden

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Spezia vs AC Milan Quoten Analyse:

Spezia ist durch die Negativserie der vergangenen Wochen auf den ersten Abstiegsrang abgerutscht und hat drei Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.

So sind die Hausherren bei der Spezia vs AC Milan Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 4,22 nur die Außenseiter.

Auf der Gegenseite liegen die Gäste mit Siegquoten im Schnitt von 1,93 in der Gunst der Wettanbieter vorne. Für Tipps von unterwegs bietet sich bei diesem Bookie die NEObet Sportwetten App an.

Spezia vs AC Milan Prognose: Geht die Negativserie von Spezia weiter?

Mit der Saison 2020/21 tauchte Spezia Calcio zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in der Serie A auf. In den ersten beiden Jahren Erstklassigkeit konnten sich die Bianchi als 15. und 16. in der Liga halten. In diesem Jahr droht aber der Abstieg.

Nach der Hinrunde hatte der Verein aus Ligurien noch sechs Punkte Polster auf die Abstiegszone. In der Rückrunde läuft bei den kleinen Adlern aber nicht mehr viel zusammen. In 15 Partien der Rückserie reichte es nur zu einem Sieg und sechs Remis.

Daran hat auch der Trainerwechsel Mitte Februar von Coach Luca Gotti zu Leonardo Semplici nicht viel geändert. In elf Partien unter dem neuen Trainer ging Spezia lediglich einmal als Sieger vom Feld. Seit acht Spielen wartet die Mannschaft auf einen Sieg. Das 0:2 am Samstag beim Tabellenvorletzten Cremonese war die fünfte Niederlage in diesem Zeitraum. Spezia blieb in zehn der 19 Spiele im Kalenderjahr 2023 ohne einen eigenen Treffer.

Ob Milan in der kommenden Saison in der Königsklasse wieder am Start ist, steht noch in den Sternen. Aktuell belegen die Rossoneri Rang 5 und haben zwei Punkte Rückstand auf Platz 4. 37 der 61 Punkte hat die AC daheim geholt.

Nach dem dritten Rang am Ende der Hinserie steht der amtierende Meister in der Tabelle der zweiten Saisonhälfte nur auf dem achten Rang. In den 15 Partien der Rückserie musste Il Diavolo schon fünf Remis und vier Pleiten hinnehmen.

Im CL-Halbfinal-Hinspiel am Mittwoch ließen die Mailänder die nötige Struktur und Ordnung vermissen. Zudem verschlief man die Anfangsphase und lag nach den ersten beiden Chancen von Inter schon mit 0:2 hinten. Von diesem Start erholte sich die Pioli-Elf nicht mehr.

In den vier vorherigen K.o.-Spielen hatte die Mannschaft nur einen Gegentreffer kassiert. Zudem musste man erneut auf Rafael Leao verzichten. Die Bilanz von Milan ohne den Stürmer steht lediglich bei fünf Remis, zwei Niederlagen und einem Sieg. Die Hoffnung auf den Finaleinzug will man aber noch nicht aufgeben.

Spezia - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spezia: 0:2 Cremonese (A), 2:3 Atalanta Bergamo (A), 0:2 Monza (H), 1:1 Sampdoria (A), 0:3 Lazio Rom (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 0:2 Inter Mailand (H), 2:0 Lazio Rom (H), 1:1 Cremonese (H), 1:1 AS Rom (A), 2:0 Lecce (H)

Letzte 5 Spiele Spezia vs AC Milan: 1:2 (A), 2:1 (A), 1:2 (H), 2:0 (H), 0:3 (A)

In den Datenbanken finden sich gerade mal sechs Duelle zwischen Spezia und AC Milan. Mit vier Siegen zu zwei Niederlagen liegen die Rossoneri im direkten Vergleich vorne.

In der Saison 2020/21 endeten beide Vergleiche mit Heimsiegen. In der Vorsaison nahm dann in beiden Partien das Auswärtsteam die drei Punkte mit. Das Hinspiel 2022/23 ging im Giuseppe Meazza dann wieder mit 2:1 an die Mailänder.

Unser Spezia - AC Milan Tipp: „Sieg Milan“

Falls Milan das Champions-League-Finale verpasst, ist eine Platzierung unter den Top 4 in der Serie A Pflicht. Zum Glück geht es für die Rossoneri am Samstag nur gegen die extrem formschwache Mannschaft von Spezia.

Die Bianchi taumeln seit Wochen dem Abstieg entgegen. Auch der Trainerwechsel hat nichts bewirkt. So rechnen wir gegen die AC mit der nächsten Pleite.