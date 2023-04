Spezia - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 14.04.2023

Unser Spezia - Lazio Rom Tipp zum Serie A Spiel am 14.04.2023 lautet: Seit mehreren Wochen legt Lazio eine herausragende Form an den Tag. Über die vergangenen acht Spieltage sammelten die Römer die meisten Punkte der Liga. Gegen den Abstiegskandidaten sollen weitere folgen.

Maurizio Sarri hat mit seiner Mannschaft Kurs auf die Vizemeisterschaft genommen. Defensiv stehen die Hauptstädter stabil, lassen kaum Gegentore zu und kontrollieren ihre Spiele. Im Vergleich zur Truppe aus La Spezia nehmen die Gäste die Favoritenrolle ein. Wir erwarten einen Auswärtssieg und setzen auf einen Sieg des Tabellenzweiten. Diese Wette ist bei Bet-at-Home mit einer Quote von 1,72 ausgestattet.

Darum tippen wir bei Spezia vs Lazio Rom auf „Sieg Lazio“:

Spezia vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Ende Februar setzten die Verantwortlichen der Gastgeber ihre letzte Patrone ein und entschieden sich zu einem Trainerwechsel. Seither stand Leonardo Semplici in sechs Begegnungen an der Seitenlinie. Seine Bilanz: Ein Sieg, vier Remis, eine Niederlage.

Vor dem Duell mit dem Tabellenzweiten aus Rom wird ein Sieg der Hausherren mit Wettquoten von 4,90 bis 5,25 bewertet. Im Gegenzug startet die Sarri-Elf mit Quoten bis zu 1,76 als klarer Favorit in den Vergleich.

Spezia vs Lazio Rom Prognose: „Ein Knipser ist nicht genug“

Eine der offensichtlichsten Schwächen der Hausherren liegt in der eigenen Torgefahr. Das Team aus La Spezia war bisher nur zu 25 Toren im Stande. Diese Ausbeute wird nur von Hellas Verona und Sampdoria unterboten.

Am kommenden Spieltag ist mit Lazio eine Mannschaft zu Gast, die eine herausragende Defensive aufs Feld bringt. Vermutlich wird ein einziger gefährlicher Stürmer nicht ausreichen, um dem Tabellenzweiten das Wasser zu reichen.

Das wäre nicht das erste Mal. Für den ligurischen Verein gab es in den vergangenen fünf direkten Duellen nichts zu melden. Die Hafenstädter verloren fünf Vergleiche in Folge und kassierten 14 Treffer in den jüngsten drei Aufeinandertreffen.