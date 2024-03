Sporting - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose, Quoten|06.03.

Unser Sporting Lissabon - Atalanta Bergamo Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 06.03.2024 lautet: Beide Konkurrenten standen sich bereits in der Gruppenphase gegenüber. Damals holten die Bergamasken vier Punkte aus zwei Duellen. In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen Favoriten, tendieren aber zu mindestens drei Toren.

Sporting Lissabon löste erst über die Zwischenrunde das Ticket fürs Achtelfinale. In den Playoffs wurden die Young Boys aus Bern (3:1, 1:1) niedergerungen. Als Gruppensieger zogen die Bergamasken direkt ins Achtelfinale ein und legten den Fokus zuletzt deutlich weniger erfolgreich auf die Serie A. Am Sonntag kam vor heimischer Kulisse gegen Bologna eine Niederlage (1:2) zum Vorschein.

In unserem Wett Tipp heute spielen wir „Über 2,5 Tore".

Darum tippen wir bei Sporting Lissabon vs Atalanta Bergamo auf „Über 2,5 Tore“:

Die Portugiesen absolvierten 3 von 4 Europa-League-Heimspielen mit drei oder mehr Toren.

Atalanta traf bisweilen in jedem EL-Auswärtsspiel.

Beide Konkurrenten überzeugen im bisherigen Turnierverlauf mit 14 (Sporting) bzw. 12 Toren (Atalanta) offensiv.

Sporting Lissabon vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Sofern das Augenmerk auf den klassischen Drei-Weg-Markt gerichtet ist, wird recht schnell deutlich, dass dieser keinen klaren Favoriten auf den Sieg mit sich bringt. Aufgrund des Heimrechts, werden die Löwen aus Lissabon etwas niedriger bewertet und zeigen eine durchschnittliche Quote von 2,10 auf.

Wer die Gäste aus Italien in der Favoritenrolle sieht, darf sich im Falle eines Auswärtssiegs über den 3,3-fachen Wetteinsatz freuen.

Sporting Lissabon vs. Atalanta Bergamo Prognose: Bleiben die Bergamasken in der EL weiterhin ungeschlagen (4S, 2U)?

Sporting musste über die gesamte Vorrunde auf internationaler Ebene nur eine Niederlage hinnehmen. Diese kam ausgerechnet vor heimischer Kulisse beim 1:2 gegen Atalanta Bergamo zustande. Auf der anderen Seite wurden drei Siege und zwei Remis eingefahren.

Mit elf erbeuteten Punkten zogen die Löwen als Gruppenzweiter in die Playoffs ein und setzten sich dort gegen die Young Boys durch.

Auf heimischem Boden sind die Recken aus der portugiesischen Hauptstadt keineswegs fehlerfrei. Nur zwei der vier EL-Heimspiele brachten drei Punkte mit sich (1U, 1 N). Zumindest traf die Offensive in jedem Match vor heimischer Kulisse und erzielte insgesamt sieben Tore. Der Abwehr wurden zudem vier Gegentore zu Hause eingeschenkt.

Viktor Gyökeres ist mit fünf Toren Sportings bester Angreifer in der Europa League. In jedem Heimspiel, in dem er in der Startformation stand, erzielte er einen Treffer.

Auf nationaler Ebene eroberte Sporting zuletzt mit einem 3:2 gegen SC Farense die Tabellenspitze. Darüber hinaus endeten in der Liga 17 von 23 Begegnungen mit drei oder mehr Toren.

Sporting Lissabon - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon: 3:2 SC Farense (H), 2:1 Benfica Lissabon (H), 3:3 Rio Ave (A), 1:1 Young Boys (H), 2:0 Moreirense FC (A).

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 1:2 FC Bologna (H), 0:4 Inter Mailand (A), 1:1 AC Milan (A), 3:0 Sassuolo (H), 4:1 FC Genua (A).

Letzte Spiele Sporting Lissabon vs. Atalanta Bergamo: 1:1 (A), 1:2 (H), 1:1 (H), 0:2 (A), 3:1 (H).

Nachdem Bergamo im Vorjahr nicht international spielte, war die Motivation in dieser Spielzeit umso größer. Die Gruppenphase wurde gegen die Konkurrenz Sporting Lissabon, Sturm Graz und Raków Częstochowa mit vier Siegen und zwei Remis sehr souverän gestaltet. Als Gruppensieger konnte der direkte Einzug ins Achtelfinale vermeldet werden. Bisweilen wurden zwei der drei Begegnungen in der Ferne gewonnen. Die Offensive erzielte pro Auswärtsspiel im Durchschnitt 2,67 Treffer und muss sich auf der anderen Seite pro Ansetzung durchschnittlich ein Gegentor ankreiden lassen. Alle drei EL-Begegnungen in der Fremde brachten mindestens drei Treffer mit sich.

Wenngleich die internationalen Leistungen bärenstark waren, legte die Elf von Trainer Gian Piero Gasperini auf nationaler Ebene große Probleme an den Tag und wartet in der Serie A seit drei Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis. In der Tabelle rutschten die Lombarden auf Rang sechs ab. Dennoch wurden beinahe 60 Prozent der Liga-Duelle mit drei oder mehr Toren absolviert.

Unser Sporting Lissabon - Atalanta Bergamo Tipp: Über 2,5 Tore

Beide Mannschaften boten bisweilen starke Leistungen auf internationaler Ebene und haben mit 14 (Sporting) bzw. 12 Toren (Atalanta) gehörig Zug zum gegnerischen Kasten aufgezeigt. Bereits in der Gruppenphase standen sich beide Konkurrenten im Estadio Jose Alvalade gegenüber und brachten insgesamt drei Tore zustande. Auch diesmal tendieren wir in einem offenen Match zu mindestens drei Treffern.