Sporting Kansas City - Inter Miami Tipp, Prognose, Quoten

Unser Sporting Kansas City - Inter Miami Sportwetten Tipp zum MLS Spiel am 14.04.2024 lautet: Lionel Messi konnte sein Startelf-Comeback nicht vergolden und schied nach einer 1:3-Niederlage gegen Monterrey aus dem Champions Cup aus. In unserem Wett Tipp heute wartet ein weiteres, kniffliges Duell auf „The Herons“.

Star-Truppe hin oder her, Inter Miami kann aktuell nicht die Ergebnisse einfahren, die den eigenen Erwartungen entsprechen. Die 1:3-Niederlage im Champions Cup war das fünfte sieglose Pflichtspiel in Folge. Dabei ist es nicht die Offensive, die Lionel Messi und Co. Schwierigkeiten bereitet. Kansas City konnte an sechs von sieben MLS-Spieltagen eine Niederlage verhindern und zeigte zuletzt positive Entwicklungen im eigenen Angriffsspiel.