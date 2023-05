Sporting Lissabon - Benfica Lissabon Tipp, Prognose & Quoten | 21.05.2023

Sporting Lissabon ist definitiv eine gute Mannschaft. Die Löwen liefen in den letzten acht Wochen zur Höchstform auf und sammelten im Schnitt 2,50 Punkte pro Spiel. Somit lebt die Hoffnung auf den 3. Platz weiter, der mit vier Zählern Abstand noch erreichbar ist. Dazu müsste im Derbi de Lisboa jedoch ein Dreier her, und das wird gegen das beste Team der Liga extrem schwer. Sowohl defensiv als auch offensiv spielt Benfica eindrucksvollen Fußball. Wir entscheiden uns für „Sieg Benfica (DNB)“ und greifen dafür bei Chillybets eine Wettquote von 1,80 ab .

Darum tippen wir bei Sporting Lissabon vs Benfica Lissabon auf „Sieg Benfica (DNB)“:

Sporting Lissabon vs Benfica Lissabon Quoten Analyse:

Pedro Goncalves ist einer der spannendsten Akteure der Liga Portugal. Seine Spiele bestreitet der 24-Jährige im Trikot der Hausherren. Ligaweit war er an den meisten Toren direkt beteiligt (25) und führte seine Mannschaft über die vergangenen acht Spiele zur besten Form der Liga.

Auf der anderen Seite ist es schwer, einen Spieler hervorzuheben. Goncalo Ramos (18 Tore) ist der beste Torschütze der Liga und Joao Mario (25 Torbeteiligungen), sowie Gegner Goncalves, an den meisten Toren der Liga Portugal direkt beteiligt.

Sporting Lissabon vs Benfica Lissabon Prognose: „Pure Dominanz der Adler“

Benfica Lissabon steht kurz davor, die Meisterschaft perfekt zu machen. Sollte es mit einem Sieg gegen den Stadtrivalen klappen, wäre das natürlich die Krönung. Wie herausragend die Mannschaft von Roger Schmidt in diesem Jahr agiert, lässt sich an nahezu allen zugänglichen Statistiken ablesen.

Fangen wir mit der Basis an. Die Scharlachroten erzielten die meisten Tore (77) und ließen im Gegenzug die wenigsten Gegentore der Liga zu (18). Von ihren 32 bisherigen Spielen in der Liga Portugal gewannen die Gäste 27. In 62 Prozent dieser Begegnungen verhinderte der Tabellenführer ein Gegentor (1.).