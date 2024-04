Sporting Lissabon – Benfica Tipp, Prognose, Quoten|6.4.24

Unser Sporting Lissabon - Benfica Lissabon Sportwetten Tipp zum Liga Portugal Spiel am 06.04.2024 lautet: Der Meisterschaftskampf wird in dieser Saison zwischen Sporting und Benfica ausgetragen. Unser Wett Tipp heute bringt keinen Favoriten mit sich.

In unserem Wett Tipp heute sehen wir - anders als die Bookies - keinen Favoriten, gehen aber von Toren auf beiden Seiten aus. Für “Beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore” gewährt Intertops eine Quote von 1,99 .

Darum tippen wir bei Sporting Lissabon vs Benfica Lissabon auf “Beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore”:

Sporting Lissabon vs Benfica Lissabon Quoten Analyse:

Wenngleich am Drei-Weg-Markt kein haushoher Favorit gesetzt ist, wird der Sieg des amtierenden Tabellenführers Sporting mit einer durchschnittlichen Quote von 1,90 am niedrigsten bewertet.