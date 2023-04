Sporting Lissabon - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 20.04.2023

Unser Sporting Lissabon - Juventus Tipp zum Europa League Spiel am 20.04.2023 lautet: Nach dem knappen Sieg von Juve im Hinspiel ist in diesem EL-Viertelfinale noch alles offen. Auch im zweiten Vergleich darf ein enges Duell mit wenigen Toren erwartet werden.

In der katastrophalen Saison 2022/23 gibt es für Juventus Turin noch einen Hoffnungsschimmer. Die „Bianconeri“ stehen in der Europa League unter den letzten acht Mannschaften. Durch einen Finalsieg würde nicht nur eine Prämie von rund 25 Millionen Euro winken, sondern zusätzlich auch ein Ticket für die kommende Champions-League-Spielzeit. Die „Alte Dame“ muss auf diesem Weg aber erst einmal am Donnerstag das Rückspiel bei Sporting Lissabon bestreiten. Das Hinspiel in Turin konnte der italienische Rekordmeister in der Vorwoche knapp mit 1:0 gewinnen. Fürs Rückspiel im Estadio Jose Alvalade sehen die Buchmacher allerdings die Gastgeber vorne. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,65 bei Betano für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Sporting Lissabon vs Juventus auf „Unter 2,5 Tore“:

Juve ist in der Europa League seit 4 Spielen ohne Gegentor

In 4 der letzten 5 Europapokal-Spiele mit Beteiligung von Turin wurde der Wert von „2 Treffern“ nicht überschritten

In 3 Vergleichen zwischen beiden Vereinen fielen insgesamt 6 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sporting Lissabon vs Juventus Quoten Analyse:

Beim Blick auf den Marktwert haben die Bianconeri mit 420 Millionen zu 234 Millionen Euro die Nase vorne.

Mit den eigenen Fans im Rücken sind aber die Hausherren für die Buchmacher bei der Sporting Lissabon vs Juventus Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,29 die leichten Favoriten. Für einen Erfolg der Gäste werden Quoten im Schnitt von 3,36 aufgerufen, die auch über die Sportwetten Apps angespielt werden können.

Sporting Lissabon vs Juventus Prognose: Macht die Juve-Defensive wieder den Unterschied aus?

Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Saison 2020/21 und dem Sieg im Ligapokal 2021/22 geht es für Sporting in dieser Saison erstmals unter Coach Ruben Amorim wieder etwas bergab. In der Primeira Liga stehen die „Leoes“ nach 28 von 34 Spieltagen nur auf Platz 4. Da man auf Rang 3 auch schon sieben Punkte Rückstand hat, muss sich der Verein aus Lissabon in der kommenden Saison wohl mit der Conference League begnügen. In den vergangenen beiden Jahren hatten die „Verde e brancos“ noch in der Königsklasse gespielt.

Mit dem Titel in dieser Europa-League-Saison steht ein Umweg in die Champions League allerdings noch offen. In der Vorwoche bei Juve dominierten die Gäste mit 17:9 Schüssen in Richtung Tor und 56 Prozent Ballbesitz eigentlich das Spiel. Am Ende setzte es allerdings trotzdem eine 0:1-Pleite. Doch schon im Achtelfinale hatte Sporting mit dem Weiterkommen gegen den Premier-League-Tabellenführer Arsenal für eine Überraschung gesorgt. In der Liga ist die Mannschaft seit acht Spielen ungeschlagen.

Für Juventus stehen wichtige Tage an. Am Donnerstag will die Mannschaft von Coach Massimiliano Allegri ins Europa-League-Halbfinale einziehen. Zuvor wird am Mittwoch noch der Einspruch des Vereins gegen die 15 Minuspunkte in der Liga wegen Bilanzfälschung vor dem Nationalen Olympischen Komitee verhandelt. In der kommenden Woche kann Turin dann im Rückspiel gegen Inter (1:1) das Pokalfinale erreichen. Viel Rückenwind in der Liga gab es zuletzt aber nicht.

Nach dem 1:2 bei Lazio verlor die „Alte Dame“ mit dem 0:1 in Sassuolo das zweite Ligaspiel in Folge. Somit haben die „Bianconeri“ nach dem Punktabzug weiter neun Zähler Rückstand auf den ersten Champions-League-Rang. Umso wichtiger ist somit der laufende Europa-League-Wettbewerb. Nach nur drei Punkten in der CL-Gruppenphase zog Juve über Nantes und Freiburg ins EL-Viertelfinale ein. Hier konnte sich die Mannschaft bisher vor allem auf ihre gute Defensive verlassen.

Sporting Lissabon - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon: 1:1 Arouca (H), 0:1 Juventus (A), 4:3 Casa Pia (A), 0:0 Gil Vicente (A), 3:0 Santa Clara (H)

Letzte 5 Spiele Juventus: 0:1 Sassuolo (A), 1:0 Sporting (H), 1:2 Lazio (A), 1:1 Inter (H), 1:0 Hellas Verona (H)

Letzte Spiele Sporting Lissabon vs Juventus: 0:1 (A), 1:1 (H), 1:2 (A)

Das erste Duell zwischen beiden Vereinen stammt aus der Champions-League-Saison 2017/18. In der Gruppenphase blieb Juve damals mit einem 2:1-Heimsieg und einem 1:1 in Lissabon ohne Niederlage. Die Bilanz von Sporting gegen italienische Vereine steht bei fünf Siegen, elf Remis und 14 Niederlagen. In der Statistik von Juve gegen Mannschaften aus Portugal stehen zehn Erfolge, drei Unentschieden und sieben Niederlagen.

Unser Sporting Lissabon - Juventus Tipp: Unter 2,5 Tore

Juve geht mit einem leichten Vorsprung ins Rückspiel. Doch in diesem Duell ist noch nichts entschieden. Sporting zeigte schon im Hinspiel, dass man eine Mannschaft wie den italienischen Rekordmeister schlagen könnte. Turin wird erneut auf seine gute Abwehr setzen. So fällt ein Ergebnis-Tipp schwer. Allerdings dürften erneut nicht allzu viele Tore fallen.