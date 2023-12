Sporting Lissabon – Sturm Graz Tipp, Prognose & Quoten | 14.12.2023

Unser Sporting Lissabon - Sturm Graz Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 14.12.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute tendieren wir zu einem engen Match, wobei wir beiden Konkurrenten durchaus Ambitionen auf einen Treffer zuschreiben.

Die Portugiesen stehen bereits als Gruppenzweiter fest, können aber, sofern Atalanta am letzten Spieltag verliert, mit einem deutlichen Sieg den Platz an der Sonne erobern. Sturm Graz zittert um Rang 3 und die damit verbundene Conference-League-Qualifikation.

Wir rechnen mit einem spannenden Duell, räumen den Hausherren aus Lissabon leichte Vorteile ein und raten dementsprechend zum Wett Tipp “Sieg Sporting (HC +1) & Beide treffen” zu einer Quote von 2,06 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Sporting Lissabon vs Sturm Graz auf “Sieg Sporting (HC +1) & Beide treffen”:

Sporting traf in beiden EL-Heimspielen und hielt in keiner dieser Paarungen die Null.



Die Recken aus Graz holten in den letzten drei Duellen auf internationaler Ebene nur einen Punkt



Sporting setzte sich bereits im Hinspiel, das in Graz ausgetragen wurde, knapp mit 2:1 durch.



Sporting Lissabon vs Sturm Graz Quoten Analyse:

Bereits vor dem Kickoff unterliegt die Paarung einer klaren Rollenverteilung. Die Sportwetten Anbieter sehen die Portugiesen als heißen Kandidaten für drei Punkte und bewerten den Heimsieg mit einer durchschnittlichen Wettquote von knapp unter 1,70.

Obwohl das Hinspiel auf heimischem Boden verloren ging, sind die Grazer nicht komplett chancenlos, bringen aber im Falle eines Auswärtssieges mit einer Quote von ca. 4,75 deutlich mehr Gewinn ein.

Mit einem Torfestival ist nicht zwingend zu rechnen, dennoch gehen die Bookies von drei oder mehr Treffern aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sporting Lissabon vs. Sturm Graz Prognose: Gieren die Löwen nach dem Gruppensieg?

Im Vorjahr scheiterten die Recken aus Lissabon in der Königsklasse bereits in der Vorrunde, zogen aber zumindest als Gruppendritter in die Europa-League-Zwischenrunde ein. Das Ticket für die Play-offs zum Achtelfinale wurde auch in dieser Saison vorzeitig gelöst.

Trotz allem waren die Leistungen nur bedingt überzeugend. Lediglich zwei der fünf Gruppenspiele gestalteten die Grün-Weißen siegreich (2U, 1N).

Der bisher einzige Misserfolg kam vor heimischer Kulisse im direkten Duell gegen Tabellenführer Atalanta Bergamo zustande. Darüber hinaus konnte ein knapper 2:1-Triumph gegen Tabellenschlusslicht KS Raków Czestochowa zu Hause vermeldet werden. Beide Heimspiele endeten mit mehr als 2,5 Toren und brachten jeweils Gegentore mit sich.

In der Liga Portugal gestalteten die Löwen alle sieben Begegnungen im Estádio José Alvalade XXI siegreich. Vier der sieben Siege brachten zudem beiderseitige Tore mit sich.

Sporting Lissabon - Sturm Graz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon: 2:3 Vitória Guimarães (A), 3:1 Gil Vicente (H), 1:1 Atalanta (A), 8:0 Dumiense (H), 1:2 Benfica (A).



Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 1:0 SCR Altach (H), 1:1 BW Linz (A), 0:1 KS Raków Czestochowa (H), 2:0 Austria Lustenau (H), 3:0 Austria Klagenfurt (A).



Letzte Spiele Sporting Lissabon vs. Sturm Graz: 2:1 (A).

Sturm Graz hat es bisweilen noch nie geschafft, in der Europa League zu überwintern. Eine Statistik, an der die Mannen von Trainer Christian Ilzer auch in der aktuellen Spielzeit festhalten.

Dennoch werden die Schwarz-Weißen am letzten Spieltag alles in die Waagschale werfen. Immerhin geht es um den dritten Tabellenplatz. Die Grazer sind nämlich punktgleich mit dem Tabellenletzten aus Polen.

Dazu gilt es aber in erster Linie, das Auftreten in der Ferne zu verbessern. Zuletzt beim 0:1 bei den Recken in der Lombardei mangelte es an Entschlossenheit im Torabschluss. Über das gesamte Spiel hinweg kam keine einzige Großchance zustande. Dabei verfügt die Ilzer-Elf mit Tomi Horvat sowie Neuzugang Szymon Wlodarczyk über einige Optionen in der Offensive.

Wer seine Sporting Lissabon Sturm Graz Wette risikofrei abschließen möchte, ist bei NEObet gut aufgehoben. Einfach das erste Wettkonto eröffnen und den Promotion Code “sport10″ eingeben, um den NEObet Sportwetten Bonus zu beanspruchen.

Unser Sporting Lissabon – Sturm Graz Tipp: Sieg Sporting (HC +1) & Beide treffen

Die Löwen verfügen mit dem fünffachen Kader-Marktwert über deutlich mehr Qualität. Darüber hinaus agieren die Grün-Weißen auf heimischem Boden und haben vor allem in der Liga Portugal mit sieben Heimsiegen am Stück bewiesen, dass sie nur sehr schwer zu bespielen sind.

Da die Abwehr der Hausherren mit sechs Gegentoren in fünf EL-Spielen alles andere als sicher steht, schließen wir das Unentschieden mit Toren auf beiden Seiten nicht gänzlich aus