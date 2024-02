Sporting Lissabon - Young Boys Tipp, Prognose & Quoten | 22.02.2024

Unser Sporting Lissabon - Young Boys Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 22.02.2024 lautet: Zuhause fegte Sporting zuletzt jeden Gegner aus dem Stadion. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir daher auch dieses Mal mit einigen Heimtoren.

Nach dem 3:1-Hinspielerfolg in Bern ist die Ausgangslage für Sporting Lissabon vor dem K.o.-Playoff-Rückspiel in der Europa League hervorragend. Im eigenen Stadion schossen die Portugiesen zuletzt jeden Gegner in Grund und Boden und sorgten dabei jeweils vor und nach dem Seitenwechsel für Jubel auf den Rängen.

Wir sehen die Löwen auch im Rückspiel im eigenen Stadion in der klaren Favoritenrolle und gehen davon aus, dass sie ihre heimischen Fans abermals mit ein paar Toren verzücken. Deshalb entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Sporting trifft in beiden Hälften“ mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Sporting Lissabon vs Young Boys auf „Sporting trifft in beiden Hälften“:

In den letzten 12 Pflichtspielen zu Hause traf Sporting in beiden Hälften.

In besagten letzten 12 Heimpartien schoss Lissabon insgesamt 49 Tore.

Allein in den letzten vier Heimpartien erzielten die Löwen 22 Treffer.



Sporting Lissabon vs Young Boys Quoten Analyse:

Wenig überraschend sehen die Sportwetten Anbieter Sporting in diesem Rückspiel klar vorne. Wetten auf einen Heimsieg der Portugiesen bringen im besten Fall Quoten von 1,38. Mit einem erfolgreichen Tipp auf die Gäste kann man hingegen fast das Achtfache seines Wetteinsatzes als Gewinn zurück erhalten.

Nach den letzten Heim-Ergebnissen Sportings und aufgrund der jetzigen Ausgangslage klingt auch der Tipp „Sieg Sporting zu Null“ interessant, zumal es hierfür Quoten bis 2,45 gibt. Da ein (Gegen-)Tor allerdings auch mal schnell gefallen ist, würden wir diese Option im besten Fall als Freiwette anspielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sporting Lissabon vs Young Boys Prognose: Sporting lässt nichts anbrennen

Der Siegeszug von Sporting ging auch am Wochenende in der heimischen Primeira Liga weiter. Auswärts bei Moreirense gewann das Team aus Lissabon mit 2:0 und feierte den fünften Pflichtspielsieg in Folge. Vier dieser letzten fünf Erfolge gab es ohne ein einziges Gegentor. Überhaupt haben die Löwen nur eine ihrer letzten 14 Pflichtpartien verloren.

Die anderen 13 Spiele haben die Grün-Weißen alle für sich entschieden. Vor allem zu Hause sind sie eine Macht. Die letzten zwölf Pflichtspiele im heimischen Estádio José Alvalade wurden alle gewonnen. Überhaupt kassierten sie in dieser Saison daheim nur eine Pflichtspiel-Niederlage, ansonsten gab es zuhause ausnahmslos Siege (16).

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Bei jedem der letzten zwölf Heimerfolge konnte Sporting sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang treffen. Insgesamt erzielte der Klub in diesen letzten zwölf Heimpartien wahnsinnige 49 Treffer und damit im Schnitt über vier Tore pro Heimspiel. Allein die letzten vier Heim-Ergebnisse lauteten: 5:0, 8:0, 4:0 und 5:1.

In der heimischen Primeira Liga ist Sporting aktuell Zweiter hinter dem punktgleichen Stadtrivalen Benfica, hat allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Die 11-0-0-Heimbilanz bei 37:7 Toren sucht ligaweit seinesgleichen. Die einzige erwähnte Heimschlappe hatte es in der Gruppenphase der Europa League gegen Atalanta gegeben.

Sporting Lissabon - Young Boys Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon: 2:0 Moreirense (A), 3:1 Young Boys (A), 5:0 Braga (H), 3:0 Leiria (A), 8:0 Casa Pia (H)

Letzte 5 Spiele Young Boys: 1:0 Stade Lausanne-Ouchy (H), 1:3 Sporting Lissabon (H), 3:3 Lugano (A), 1:0 Lausanne-Sport (A), 5:1 Yverdon (H)

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon - Young Boys: 3:1 (A), 1:0 (A)



Die Young Boys zeigten derweil eine Reaktion auf die 1:3-Schlappe gegen Sporting, auch wenn diese alles andere als eindrucksvoll war. In der heimischen Super League setzte sich der Tabellenführer zu Hause gegen das abgeschlagene Schlusslicht Stade Lausanne-Ouchy nur knapp mit 1:0 durch und hatte Glück, dass der Gegner zuvor einen Elfmeter vergab.

Die nächste Meisterschaft ist angesichts von sieben Punkten Vorsprung auf den Zweiten Servette Genf wohl nur noch Formsache. International stehen die Schweizer dagegen kurz vor dem Aus. Sie müssten schon mindestens zwei Treffer erzielen, um zumindest die Verlängerung zu erreichen.

Jeweils zwei Tore gelangen dem BSC zwar in den beiden Champions-League-Gruppenspielen gegen Roter Stern Belgrad. In den anderen vier Partien gegen RB Leipzig und Manchester City erzielte er aber insgesamt nur drei Treffer. Auswärts holten die Berner nur in Belgrad einen Punkt (2:2) und verloren sowohl bei den Roten Bullen (1:2) als auch bei den Citizens (0:3).

Insofern ist nicht damit zu rechnen, dass die Gäste das Ergebnis aus dem Hinspiel noch drehen können. Wahrscheinlicher ist da eher eine weitere Niederlage mit mehr als einem Tor Unterschied. Die Wette „Sieg Sporting (HC 0:1)“ bringt zum Beispiel bei Betano eine Quote von 1,95 und lässt sich ganz bequem über die Betano App platzieren.

Unser Sporting Lissabon - Young Boys Tipp: „Sporting trifft in beiden Hälften“

Wir können uns nur schwer vorstellen, dass die Gäste es noch einmal spannend machen können. Vielmehr rechnen wir mit einer klaren Angelegenheit zu Gunsten der Portugiesen, die zuhause einfach unschlagbar scheinen. Nachdem die „Leoes“ zuletzt alles kurz und klein schossen, was sich ihnen im eigenen Stadion in den Weg stellte, gehen wir auch gegen die Berner von einigen Toren aus. In den letzten zwölf Heimspielen traf Sporting jeweils in beiden Halbzeiten. Dieser Trend sollte sich am Donnerstag fortsetzen.