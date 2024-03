Spurs - Warriors Tipp, Prognose & Quoten | 12.03.2024

Unser San Antonio Spurs - Golden State Warriors Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 12.03.2024 lautet: Steve Kerr sah von seinen Warriors gegen die Spurs eine Leistung ohne Energie. Der Ausfall von Steph Curry nimmt fraglos Einfluss auf unseren Wett Tipp heute.

Erst am letzten Spieltag trafen beide Teams aufeinander. Die Warriors ohne Steph Curry, die Spurs ohne Victor Wembanyama. San Antonio überraschte auswärts und hatte keine Probleme mit den Warriors beim 126:113-Sieg. Während Gregg Popovich voraussichtlich wieder auf Wembanyama zurückgreifen kann, wird Steve Kerr weiterhin auf Curry verzichten müssen. Das ist ein großes Problem! Golden State verlor alle vier Begegnungen ohne Curry (0-4) und hat zuletzt zwei Partien in Folge mit einer Niederlage abgeschlossen.

Wir spielen unseren Wett Tipp heute bei Bwin und schnappen uns dort die Quote von 1,91 für einen „Sieg Spurs (HC +4,5)“.

Darum tippen wir bei San Antonio Spurs vs Golden State Warriors auf „Sieg Spurs (HC +4,5)“:

Ohne Steph Curry stehen die GSW in dieser Saison bei einer Bilanz von 0-4.

Die Warriors verloren 3 ihrer letzten 4 Spiele und erlebten im letzten Duell gegen die Spurs einen schwachen Abend (113:126).

San Antonio gewann 3 der letzten 5 Spiele.

San Antonio Spurs vs Golden State Warriors Quoten Analyse:

Steve Kerr und sein Team benötigen unbedingt jeden Sieg im Kampf um das Play-In-Turnier für die NBA-Playoffs. Die letzten beiden Begegnungen gegen die Bulls (122:125) und die Spurs (113:126) waren zwei bittere Rückschläge. Werden die Warriors ihrer Favoritenrolle gegen die Spurs gerecht, warten die Siegquoten bis 1,50.

San Antonio darf sich auf die Rückkehr von Sensations-Rookie Victor Wembanyama einstellen. Der 2,24 Meter große Spieler legt im Schnitt ein Double-Double auf (20,7 Punkte, 10,3 Rebounds) und könnte San Antonio dabei helfen, trotz Siegquoten zwischen 2,65 und 2,85 zu gewinnen. In diesem Fall wäre ein Sportwetten Gutschein eine gute Idee.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

San Antonio Spurs vs Golden State Warriors Prognose: Beenden die Spurs ihre nächste Negativserie?

Im wiederholten Aufeinandertreffen mit den Warriors starten die Spurs in eine Serie von acht Heimspielen in Folge. Es ist der längste Stretch der Mannschaft von Gregg Popovich, die in der Western Conference das Schlusslicht ist (14-50 Siege).

Zuletzt präsentierte sich das Team rund um den möglichen DPOY-Kandidaten (Defensive Player of the Year) Victor Wembanyama immer stärker und gewann drei seiner vergangenen fünf Auftritte. Siege gegen OKC (132:118), die Pacers (117:105) sowie im letzten Duell gegen Golden State (126:113) sind ein extrem positiver Trend.

Zwei der letzten drei Siege sammelten die Spurs in ihrem Frost Bank Center. Feiert die Popovich-Auswahl den dritten Heimsieg in Folge, würde sie damit den ersten Heimsieg gegen die GSW seit 2021 feiern (4 Niederlagen in Folge).

Schon im letzten Duell gegen die Warriors beendete San Antonio eine Serie und siegte erstmals seit 2022, nach fünf Niederlagen in Folge, wieder gegen das Team aus San Francisco.

San Antonio Spurs - Golden State Warriors Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele San Antonio Spurs: 126:113 Warriors (A), 129:131 Kings (A), 101:114 Rockets (A), 117:105 Pacers (H), 132:118 OKC (H).

Letzte 5 Spiele Golden State Warriors: 113:126 Spurs (H), 122:125 Bulls (H), 125:90 Bucks (H), 88:140 Celtics (A), 120:105 Raptors (A).

Letzte 5 Spiele San Antonio Spurs vs. Golden State Warriors: 126:113 (A), 112:118 (A), 112:118 (A), 122:117 (A), 115:130 (A).

Ein erneuter Sieg, besonders in der eigenen Arena, ist unserer Meinung nach nicht ausgeschlossen. Die Warriors tun sich ohne Steph Curry extrem schwer, verloren in dieser Spielzeit jedes Match ohne ihren Anführer (0-4) und gaben zuletzt zwei Spiele in Serie ab.

Mit ihrem Defensiv-Rating von 115,5 zählen die Warriors, ebenso wie die Spurs (117,3), zum unteren Mittelfeld der NBA. Das Offensiv-Rating (116,9) ist zwar eines der Top 12 in der Liga, ohne Steph Curry als Antreiber jedoch nur halb so viel wert.

Die Spurs erwischten im vergangenen Duell einen Sahne-Tag, hatten den besten Saisonauftritt von außerhalb der Drei-Punkte-Linie (17/33) und spielten sich in einen Rausch.

Bricht diese Quote im erneuten Vergleich jedoch etwas ein, könnte sich eine punktearme Nacht für die Zuschauer im Frost Bank Center entwickeln. Deshalb lockt die Quote von 1,91 bei Bwin für „Unter 230,5 Punkte“.

Unser San Antonio Spurs - Golden State Warriors Tipp: Sieg Spurs (HC +4,5)

Für einen deutlichen Auswärtssieg fehlt den Golden State Warriors zur Zeit die Form und vor allem Steph Curry. San Antonio kann seine positiven Ansätze (3 Siege aus den letzten 5 Spielen) in der eigenen Arena weiter ausbauen und seine Tendenz der letzten Spiele bestätigen.