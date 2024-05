Squire - Auger Aliassime Tipp, Prognose & Quoten | 29.05.2024

Unser Squire - Auger Aliassime Sportwetten Tipp zum French Open 2024 Spiel lautet: Kann der junge Henri Squire in Roland Garros weiter für Schlagzeilen sorgen? Im Wett Tipp heute dürfte zumindest ein Satz gegen den großen Favoriten aus Kanada drin sein.

Der Name Henri Squire war bisher sicher nicht vielen Tennis-Fans geläufig. Doch zum Auftakt der French Open 2024 sorgte der 23-jährige Duisburger für großes Aufsehen. Die Nummer 221 der Welt setzte sich beim ersten Grand-Slam-Spiel seiner Karriere in fünf Sätzen gegen den Australier Max Purcell (ATP 94) durch und wehrte dabei im letzten Durchgang gleich sechs Matchbälle gegen sich ab. In Runde 2 bekommt es der junge Deutsche nun mit dem an Nummer 21 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime zu tun.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 2,20 bei Betway für den Wett Tipp heute „Sieg Squire HC +2,5″.

Darum tippen wir bei Squire vs Auger Aliassime auf „Sieg Squire HC +2,5″:

Auger Aliassime ist bei den French Open seit 2020 dreimal in Runde 1 gescheitert.

Squire wehrte zum Auftakt des Turniers sechs Matchbälle ab.

Der Duisburger gewann in dieser Saison ein Challenger-Turnier und stand in einem weiteren Challenger im Finale.

Squire vs Auger Aliassime Quoten Analyse:

Aus Sicht der Bookies ist die Lage bei der Squire vs Auger Aliassime Prognose klar.

Für einen Sieg des Kanadiers gibt es lediglich Quoten zwischen 1,06 und 1,08. Für einen Sieg des Deutschen winkt dagegen die Höchstquote von 8,75.

Squire vs Auger Aliassime Prognose: Kann Squire den nächsten Favoriten ärgern?

Henri Squire war aufgrund einer zu schwachen Weltranglisten-Position eigentlich gar nicht für die Qualifikation der French Open 2024 vorgesehen. Der Duisburger reiste auf gut Glück aber trotzdem nach Paris und rückte, nachdem kurzfristig einige Profis nicht antreten konnten, doch noch nach. In der Quali setzte er sich dann gegen Dzumhur (ATP 128), Grenier (ATP 185) und Vavassori (ATP 170) durch und stand auf einmal erstmals in der Hauptrunde eines Grand-Slam-Turniers.

In Runde 1 lag der Qualifikant dann gegen Max Purcell schon mit 0:2 in Sätzen zurück. Am Ende sicherte sich Squire aber nach 3:21 Stunden Spielzeit und zwei längeren Regenpausen den Sieg in fünf Sätzen. Schon im März konnte der 23-Jährige in Hamburg ohne Satzverlust sein erstes Challenger-Turnier gewinnen und stand auch beim Challenger in Ostrava im Endspiel. Squire feierte erst im Jahr 2022 sein Debüt auf der ATP-Tour. Durch den Erfolg in Roland Garros ist er in der Weltrangliste unter die Top 200 geklettert.

Felix Auger-Aliassime gehört zu den besten kanadischen Tennisprofis aller Zeiten und erreichte im November 2022 mit Rang 6 die höchste ATP-Platzierung seiner Karriere. Danach hatte der Kanadier aber Probleme mit Verletzungen sowie seiner Form und fiel aus den Top 25 der Welt heraus. Doch in diesem Jahr zeigt die Kurve wieder nach oben. Als erster Spieler seines Landes zog der 23-Jährige in Madrid bei einem Masters auf Sand ins Finale ein. Auf dem Weg dorthin hatte der Mann aus Montreal nur einen Satz abgegeben.

Allerdings profitierte er auch dreimal von Verletzungen seiner Gegner. Im Finale musste sich die Nummer 21 der Welt dann Andrey Rublev in drei Sätzen geschlagen geben. Bei den Grand Slams war das beste Ergebnis ein Halbfinale bei den US Open (2021). Bei den French Open stehen bisher drei Niederlagen in Runde 1 sowie ein Einzug in die vierte Runde (2022) zu Buche. Zum Auftakt des laufenden Turniers setzte sich der Kanadier in Runde 1 in drei Sätzen gegen Yoshihito Nishioka (ATP Nr. 70) durch.

Squire - Auger Aliassime Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Squire: 3:2 Purcell, 2:1 Vavassori, 2:0 Grenier, 2:1 Dzumhur, 1:2 Martineau

Letzte 5 Spiele Auger Aliassime: 3:0 Nishioka, 1:2 De Minaur, 2:0 Van de Zandschulp, 1:2 Rublev, 1:0 Lehecka

Letzte Spiele Squire vs Auger Aliassime: -

Beide Spieler treffen in Runde 2 der French Open erstmals aufeinander, was wenig überraschend kommt, da Squire noch ein absoluter Neuling auf der Tour ist.

Unser Squire - Auger Aliassime Tipp: Sieg Squire HC +2,5

Der Favorit wird sich hier am Ende durchsetzen, daran dürfte es keine Zweifel geben. Die Nummer 21 der Welt ist für den jungen Deutschen nochmal ein anderes Kaliber als der Australier Max Purcell. Die Frage ist nur, wie sich Henri Squire in Runde 2 schlägt.

Wir trauen dem Duisburger durchaus einen Satz zu. Denn die Form des 23-Jährigen in dieser Saison kann sich sehen lassen. Zudem sind die French Open nicht das Lieblingsturnier von Auger Aliassime.

Zwar hat der Kanadier das Finale von Madrid erreicht und auch in Runde 1 von Paris mit Nishioka kurzen Prozess gemacht, doch das Masters von Rom endete beispielsweise für den kanadischen Profi schon in der Runde der letzten 32.