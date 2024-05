St. Etienne - Metz Tipp, Prognose & Quoten | 30.05.2024

Unser St. Etienne - Metz Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Qualifikation Playoffs Spiel am 30.05.2024 lautet: Die ASSE war zuletzt sehr heimstark und dürfte sich deshalb im Wett Tipp heute ein gutes Ergebnis im Kampf um das letzte Erstliga-Ticket herausspielen.

In Frankreich bestreiten der 16. der Ligue 1 und die Zweitligisten auf den Plätzen 3 bis 5 die Relegation. Nachdem sich in Runde 1 Rodez (4.) nach Elfmeterschießen gegen den FC Paris (5.) durchgesetzt hatte, gewann in Runde 2 St. Etienne (3.) das Heimspiel mit 2:0 gegen Rodez. Somit kämpfen St. Etienne und der FC Metz (16.) im Playoff-Finale um das letzte Erstliga-Ticket für die kommende Saison. Bevor am Sonntag das Rückspiel zu Gast beim FCM stattfindet, treffen sich beide Teams im Stade Geoffroy-Guichard.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,67 bei Happybet für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei St. Etienne vs Metz auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

St. Etienne ist seit 8 Heimspielen ohne Niederlage (7S, 1U).

Metz war das schlechteste Team in der Ligue-1-Rückrunde.

Die ASSE hatte die beste Abwehr in der Ligue 2.

St. Etienne vs Metz Quoten Analyse:

St. Etienne beendete die Zweitliga-Saison 2023/24 auf Platz 3 und verpasste damit den ersten direkten Aufstiegsrang um drei Punkte. Metz konnte in der Ligue 1 im Fernduell mit Lorient hauchdünn den direkten Abstieg vermeiden.

Aufs rettende Ufer fehlten „Les Grenats“ ebenfalls drei Zähler. So schicken die Buchmacher, die ihr Angebot inzwischen fast alle um einen tollen EM Bonus ergänzt haben, die Hausherren bei der St. Etienne vs Metz Prognose als leichte Favoriten aufs Feld.

Für einen Heimsieg im Hinspiel bekommt ihr Quoten im Schnitt von 2,17. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 3,50 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Etienne vs Metz Prognose: Kann die ASSE den Heimvorteil nutzen?

Saint-Etienne war 2001 abgestiegen und kehrte 2004 in die höchste Spielklasse zurück. 18 Jahre hatten sich die Grün-Weißen ununterbrochen in der Ligue 1 halten können. 2022 stand nach den Relegationsspielen gegen Auxerre der Gang ins Unterhaus an. Hin- und Rückspiel hatten jeweils mit 1:1 geendet. So musste das Elfmeterschießen entscheiden. In der Spielzeit 2022/23 wurde das Ziel „Rückkehr in die Ligue 1″ auf Platz 8 dann klar verpasst. Auch der Start in die Spielzeit 2023/24 war sehr holprig.

Erst als Coach Olivier Dall‘Oglio die Mannschaft im Dezember 2023 übernahm, ging es bergauf. In 22 Spielen unter dem neuen Mann kassierte die ASSE nur vier Pleiten (13S, 5U). Vor allem daheim waren die Grün-Weißen jüngst mit acht Partien ohne Niederlage stark (7S, 1U). Problemzone war aber die Offensive. 48 Tore in 38 Spielen der regulären Saison waren der schwächste Wert in den Top 6 der Ligue-2-Tabelle. Dafür hatten die Verts mit 31 Gegentoren die beste Abwehr im Unterhaus.

Der FC Metz hat sich im neuen Jahrhundert zur Fahrstuhlmannschaft entwickelt und pendelt immer zwischen den Ligen hin und her. Nach dem Abstieg 2022 konnte der Verein aus Lothringen den sofortigen Wiederaufstieg schaffen. Doch nun droht der nächste Gang in die Ligue 2. Schon nach der Hinrunde der laufenden Spielzeit hatten „Les Grenats“ nur einen Platz und zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Doch in der Rückserie war kein Aufschwung zu verzeichnen.

Stattdessen beendete Metz die Rückrunde mit 13 Punkten (4S, 1U, 12N) als schwächstes Team. Zwölf Niederlagen in den 17 Partien der zweiten Saisonhälfte waren der Negativwert. Zudem tat sich die Mannschaft die ganze Spielzeit über daheim extrem schwer. In 17 Heimpartien sammelten die Granatroten nur drei Siege und zwölf Punkte. Keine andere Ligue-1-Mannschaft kam vor den eigenen Fans auf weniger Zähler. Die letzten vier Saisonspiele wurden alle verloren. Trotzdem blieb Coach Laszlo Bölöni im Amt.

St. Etienne - Metz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Etienne: 2:0 Rodez (H), 1:2 Quevilly (A), 1:1 Rodez (H), 2:2 Guingamp (A), 1:0 Caen (H)

Letzte 5 Spiele Metz: 0:2 PSG (H), 1:2 Straßburg (A), 2:3 Stade Rennes (H), 1:2 Lille (H), 1:0 Le Havre (A)

Letzte 5 Spiele St. Etienne vs Metz: 1:3 (H), 2:3 (A), 1:0 (H), 1:1 (A), 1:0 (H)

Dieses Duell wurde alleine schon in der Ligue 1 104 Mal ausgetragen. St. Etienne führt den direkten Vergleich mit 56 Siegen zu 25 Niederlagen an. Zu Gast bei der ASSE ist der Unterschied noch deutlicher. Hier konnte der FCM nur in sechs von 54 Versuchen alle Punkte mit nach Hause nehmen. Demgegenüber stehen zehn Remis und 38 Pleiten. In der Saison 2022/23 spielten beide Vereine zuletzt gemeinsam in der 2. Liga. Damals entschied Metz beide Partien für sich.

Grundsätzlich konnten die Grün-Weißen nur zwei der vergangenen neun Duelle gegen „Les Grenats“ für sich entscheiden (1U, 6N). Da die Hausherren am Donnerstag auf die beste Abwehr der 2. Liga setzen können, ist ein Torfestival eher unwahrscheinlich. Für den Tipp „Unter 2,5 Tore“ bekommt ihr bei Betano eine Quote von 1,75. Am besten verbindet ihr den Tipp mit dem aktuellen Betano Promo Code.

Unser St. Etienne - Metz Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Etienne und Metz waren 2022 zusammen abgestiegen. Nun stehen sich die beiden Vereine wieder gegenüber. Die Gäste hoffen auf ihre gute Bilanz gegen die ASSE. Aber viel mehr kann der FCM nicht in den Ring werfen.

Nur dank des direkten Vergleichs gegen Lorient blieb Metz überhaupt der direkte Abstieg erspart. St. Etienne dagegen ist deutlich besser in Form und war zuletzt vor allem vor den eigenen Fans bärenstark.

Wir sichern unseren Tipp aber trotzdem ab und trauen den Hausherren mindestens ein Remis zu. Da bei den Verts die Defensive das Prunkstück ist, dürften auch nicht allzu viele Tore fallen.