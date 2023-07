St. Gallen - FC Basel Tipp, Prognose & Quoten | 22.07.2023

Unser St. Gallen - FC Basel Tipp zum Super League Spiel am 22.07.2023 lautet: Sowohl der FC St. Gallen als auch der FC Basel wollen in diesem Jahr eine enttäuschende Vorsaison vergessen lassen. Die Espen dürften dabei am 1. Spieltag mindestens einen Zähler holen.

Der letzte Meistertitel des FC Basel stammt aus dem Jahr 2017. Im vergangenen Jahr mussten sich die „Bebbi“ in der heimischen Super League sogar mit einem enttäuschenden 5. Platz begnügen. In diesem Jahr soll es für Rot-Blau wieder aufwärts gehen. Dafür wurde Ex-Pauli-Trainer Timo Schultz verpflichtet. Doch der deutsche Coach steht beim FCB vor einer schweren Aufgabe. Am 1. Spieltag der neuen Saison sind die Basler beim FC St. Gallen zu Gast und laut den Wettquoten die deutlichen Außenseiter. Wir entscheiden uns bei der Partie mit einer Quote von 1,58 bei Admiralbet für die Wette „Doppelte Chance 1/x & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei St. Gallen vs FC Basel auf „DC 1/x & Unter 4,5 Tore“:

St. Gallen kassierte in der Vorsaison in 18 Heimspielen nur 4 Niederlagen.

Basel musste in den 18 Gastspielen 2022/23 6 Remis und 7 Pleiten hinnehmen.

Die Espen sind nach dem 6:1 gegen Villarreal in guter Frühform.

St. Gallen vs FC Basel Quoten Analyse:

In der ewigen Schweizer-Fußball-Tabelle steht Basel auf dem 3. Platz. St. Gallen findet sich hier nur auf Rang 7. Trotzdem sind die Espen aus Sicht der besten Buchmacher am Samstag mit durchschnittlichen Siegquoten von 1.85 die Favoriten. Das hat sicher auch mit dem Umbruch bei den „Bebbi“ und dem ersten Pflichtspiel unter dem neuen Coach zu tun. Wer bei der St. Gallen vs FC Basel Prognose trotzdem auf einen Dreier der Gäste setzen möchte, bekommt dafür Quoten im Schnitt von 3.66.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Gallen vs FC Basel Prognose: Bringt Schultz die „Bebbi“ wieder in die Spur?

In St. Gallen war man mit dem 6. Platz der Vorsaison nicht zufrieden. In der Amtszeit des deutschen Trainers Peter Zeidler, die mit der Spielzeit 2018/19 begonnen hat, qualifizierten sich die Espen nur einmal für den Europapokal (2020/21). In diesem Jahr soll nun der zweite Streich glücken. Doch der Stil des Coaches gerät immer mehr in die Kritik. Was passiert, wenn man die Mannschaft mit ihrem Vollgasfußball gewähren lässt, musste Villarreal am Samstag am eigenen Leib erfahren.

Der Champions-League-Halbfinalist der Saison 21/22 kassierte im Kybunpark eine bittere 1:6-Testspiel-Pleite. Doch Kritiker werfen Zeidler vor, dass die Mannschaft zu berechenbar spiele und keinen Plan B habe. Vor allem in der Defensive braucht das Team mehr Stabilität. Die Offensive war im Vorjahr mit 66 Treffern die zweitbeste hinter Meister Young Boys. Auf dem Transfermarkt zeigten sich die Verantwortlichen mutig und konnten den Kader auffrischen. In der Vorbereitung gab es aber auch ein 1:2 daheim gegen Austria Lustenau

Der FC Basel ist seit Jahren auf der Suche nach alten Erfolgen. Auch im letzten Jahr herrschte bei den „Bebbi“ viel Chaos. Einzig im Europapokal zeigte die Mannschaft, was sie auf Lager hat und zog in der Conference League ins Halbfinale ein. Dort schied man denkbar knapp gegen die AC Fiorentina aus. Der internationale Erfolg weckte Begehrlichkeiten. So musste der Verein im Sommer einige Stamm- und Leihspieler ziehen lassen.

Die eigenen Aktivitäten blieben aber bescheiden. So muss der neue Trainer einen neuerlichen Umbruch managen. Die jungen Zugänge müssen sofort funktionieren. Timo Schultz hat seinen Unmut über die Personalsituation bereits durchblicken lassen. Schon in der übernächsten Woche startet für den FCB die Europapokal-Quali. Im letzten Vorbereitungsspiel gab es ein 3:0 gegen den Fünftligisten Old Boys. Der Coach hatte von seiner Mannschaft hier mehr Spielfreude, mehr Zug vor dem Tor, mehr Schärfe und vor allem mehr Tore erwartet.

St. Gallen - FC Basel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Gallen: 6:1 Villarreal (H), 1:2 Austria Lustenau (H), 4:0 FC Dornbirn (A), 2:1 FC Schaffhausen (H), 4:0 FC Sion (H)

Letzte 5 Spiele FC Basel: 3:0 Old Boys (A), 1:3 Benfica (H), 2:1 Vaduz (A), 0:1 ZSKA (A), 3:1 Grasshopper (H)

Letzte 5 Spiele St. Gallen vs FC Basel: 6:1 (H), 1:1 (A), 1:2 (H), 1:1 (H), 2:3 (A)

Beide Teams trafen schon 162-mal aufeinander. Die „Bebbi“ führen den direkten Vergleich mit 75 Siegen zu 44 Niederlagen an. In St. Gallen ist die Bilanz nach 31 Heimerfolgen in 82 Partien bei 27 Siegen für die Gäste beinahe ausgeglichen. An das letzte Duell am 14. Mai 2023 hat der FCB keine guten Erinnerungen. Die Espen siegten daheim klar mit 6:1. Schon nach 36 Minuten führten die Hausherren mit 3:0. Davor war „Rot-Blau“ 6 Spiele in Folge ohne Niederlagen gegen den FCSG geblieben.

Unser St. Gallen - FC Basel Tipp: Doppelte Chance 1/x & Unter 4,5 Tore

Eine klassische Dreiwegewette fällt bei dieser Partie schwer. Beide Vereine wollen in diesem Jahr nach einer enttäuschenden Vorsaison wieder Fortschritte machen. Doch die Testspiele von St. Gallen und dem FC Basel konnten noch keine detaillierte Auskunft über die wirkliche Form geben. Da die Espen grundsätzlich recht heimstark sind und die „Bebbi“ in der Fremde oft Probleme haben, trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu. Dabei ist kein Torfestival zu erwarten.