St. Pauli - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 16.04.2023

Der FC St. Pauli ist nicht aufzuhalten. Sogar am vergangenen Samstag zu Gast beim Tabellenzweiten Heidenheim nahmen die Kiezkicker alle drei Punkte mit. So stehen die Hamburger in der Rückrunde bei zehn Siegen in Folge. Nun darf die Mannschaft nach oben schielen. Der Rückstand auf Platz 3 beträgt nur noch vier Zähler. Dabei hatte die Aufholjagd der „Boys in Brown“ auf Rang 15 begonnen. Im Heimspiel am Sonntag gegen Braunschweig wollen die Männer von Coach Fabian Hürzeler natürlich ihre Serie ausbauen. Die Wettquoten sprechen auch recht klar für die Hausherren. Wir spielen ebenfalls mit einer Quote von 1,58 bei NEObet die Wette „Sieg St. Pauli“.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Braunschweig auf „Sieg St. Pauli“:

St. Pauli hat alle 10 Spiele der Rückrunde gewonnen

Die Kiezkicker sind in dieser Saison noch ohne Heimniederlage

Braunschweig konnte in den letzten 30 Jahren nur ein Gastspiel am Millerntor gewinnen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Braunschweig Quoten Analyse:

St. Pauli ist nicht nur das beste Team der Rückrunde, sondern mit acht Siegen und fünf Remis in dieser Saison noch ohne Heimniederlage. So werden die Hausherren wenig überraschend sowohl von den etablierten als auch von den neuen Wettanbietern bei der St. Pauli vs Braunschweig Prognose als klare Favoriten ins Rennen geschickt.

Für einen Heimsieg gibt es nur Quoten im Schnitt von 1,56. Auf der Gegenseite erscheint ein Dreier der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 5,74 aus Sicht der Bookies eher unwahrscheinlich.

St. Pauli vs Braunschweig Prognose: Was kann das schwächste Auswärtsteam auf dem Kiez ausrichten?

In den 17 Spielen der Hinrunde hatte St. Pauli ganze 25 Gegentore kassiert. Nach zehn Partien der Rückserie mussten die Hamburger erst ganz drei Gegentreffer hinnehmen. Die neue defensive Stabilität ist ein Grund für die einmalige Siegesserie. Vor allem ist das Mannschaftsgefüge inzwischen so stabil, dass auch Ausfälle bestens kompensiert werden können.

So wurde Abwehrchef Eric Smith in Heidenheim relativ problemlos von Ersatzmann Adam Dzwigala vertreten. Zuvor hatte Coach Hürzeler wochenlang eine unveränderte Startelf auf den Rasen geschickt. Die Mannschaft strotzt inzwischen vor Selbstvertrauen. Die Spieler sprechen davon, dass sie „Freude am Verteidigen“ haben. In der Hansestadt wird natürlich auch schon viel vom Stadtderby am 29. Spieltag gegen den HSV gesprochen.

Mit sieben Punkten aus den jüngsten drei Partien hat sich die Eintracht auf Platz 15 hochgearbeitet. Das Polster auf den Relegationsrang bleibt aber mit zwei Zählern noch recht dünn. Immerhin kassierte der BTSV an den vergangenen drei Spieltagen nur einen Gegentreffer. Diese geschlossene Leistung in der Defensive ist aktuell der Schlüssel zum Erfolg. Fels in der Brandung ist hier Filip Benkovic, der beim 1:0 gegen Kaiserslautern hundert Prozent seiner Zweikämpfe gewann.

In der Fremde tut sich Braunschweig aber weiterhin schwer. Seit sieben Gastspielen warten die Niedersachsen auf einen Dreier. Die letzten fünf Reisen auf gegnerische Plätze brachten gerade mal einen Punkt. So bleibt die Mannschaft von Trainer Michael Schiele mit nur einem Sieg und acht Punkten das schwächste Auswärtsteam der 2. Bundesliga. Nathan de Medina und Jasmin Fejzic kehren nach Gelb- und Gelb-Rot-Sperre zurück. Spielmacher Immanuel Pherai droht aber auszufallen.

St. Pauli - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:0 Heidenheim (A), 1:0 Regensburg (H), 2:0 Hannover (H), 5:0 Sandhausen (A), 2:1 Greuther Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 2:3 HSV II (H), 1:0 Kaiserslautern (H), 1:1 KSC (A), 2:1 HSV (A), 1:0 Hannover (H)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Braunschweig: 1:2 (A), 2:0 (H), 1:2 (A), 0:0 (H), 2:0 (A)

Nur gegen Nürnberg (13) feierte St. Pauli mehr Zweitliga-Siege als gegen Braunschweig (12). Auf der Gegenseite hat die Eintracht in der 2. Bundesliga gegen keine andere Mannschaft so oft verloren wie gegen die Kiezkicker. In den letzten 30 Jahren mussten die Hamburger nur eine Heimpleite gegen den BTSV hinnehmen (August 2016). In vier der letzten fünf Heimspiele gegen die Löwen blieb der FCSP sogar ohne Gegentor. Das Hinspiel ging durch einen späten Doppelpack von Joker Pherai (77., 94.) aber mit 2:1 an die Niedersachsen.

Unser St. Pauli - Braunschweig Tipp: Sieg St. Pauli

Sicher war Braunschweig zuletzt gut in Form. Aber es spricht nicht wirklich viel dafür, dass ausgerechnet die Löwen die Serie der Kiezkicker beenden können. Stattdessen müsste sich St. Pauli dank der sensationellen Form und der Heimstärke auch den elften Erfolg in Serie holen. Denn am Millerntor ist das schwächste Auswärtsteam der Liga zu Gast.