St. Pauli - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2024

Unser St. Pauli - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.02.2024 lautet: Der Tabellenführer erwartet mit der Eintracht einen unangenehmen Gegner, der auf dem besten Wege ist, die schwache Hinrunde vergessen zu machen. Wir sehen die Gastgeber dennoch im Vorteil, erwarten jedoch nicht allzu viele Tore im Spiel.

Die Eintracht aus Braunschweig ist momentan eines der heißesten Teams der Liga! Dass dieser Satz aktuell der Wahrheit entspricht, ist nach einer Hinrunde zum Vergessen schon ein kleines Wunder. Nun werden die Niedersachsen alles daran setzen, den Aufwärtstrend auch beim Ligaprimus aus St. Pauli zu bestätigen.

Wir glauben aber aufgrund der starken Heimbilanz der Hamburger nicht wirklich daran und entscheiden uns für eine „St. Pauli gewinnt & Unter 3,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 2,20 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Braunschweig auf „St. Pauli gewinnt & Unter 3,5 Tore“:

St. Pauli verlor noch kein Heimspiel in dieser Saison.

Braunschweig steht bei einer Auswärtsbilanz von 2-8.

St. Pauli verlor erst ein Spiel überhaupt in der laufenden Spielzeit..



St. Pauli vs Braunschweig Quoten Analyse:

Trotz des starken Laufs der Braunschweiger geht selbstverständlich der Tabellenerste St. Pauli als Favorit in die kommende Partie. Auf dem Drei-Wege-Markt steht daher ein Heimsieg mit einer Quote von 1,45 zu Buche, während die zweite Niederlage in Folge für die Hamburger eine Quote in Höhe von 6,60 nach sich ziehen würde.

Dass beide Teams einen Treffer erzielen können, sehen die Bookies derweil als nicht übermäßig wahrscheinlich an und vergeben daher für beide Fälle eine Quote in Höhe von 1,85. Solltet ihr euch in dieser Hinsicht sicherer sein, könnt ihr eure entsprechende Wette mit dem tollen Bet3000 Bonus verbinden und einen noch höheren Gewinn erzielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Braunschweig Prognose: Kann St. Pauli die Tabellenführung ausbauen?

Der FC St. Pauli ist nicht unbesiegbar! Dies wurde bei der ersten Saisonniederlage gegen Magdeburg am vergangenen Wochenende deutlich. Mit einer schwachen Vorstellung unterlagen die Kiezkicker knapp mit 0:1 und konnten dabei vor allem im Angriff nicht überzeugen. Die Defensive der Hamburger bleibt mit 19 Gegentreffern in 21 Spielen jedoch das Maß aller Dinge in der 2. Bundesliga.

Mit 42 Punkten stehen die Spieler von Trainer Fabian Hürzeler immer noch drei Zähler vor Kiel auf dem ersten Platz der Tabelle. Im Schnitt erzielte St. Pauli in dieser Saison 1,9 Tore. Vor allem Mittelfeldmann Marcel Hartel hat einen enormen Anteil an der starken Saison und kommt auf elf Treffer sowie acht Torvorlagen und war somit an fast der Hälfte aller Tore seines Teams direkt beteiligt.

Die Eintracht aus Braunschweig stand seit dem sechsten Spieltag auf einem Abstiegsplatz und konnte erst durch den Sieg gegen Karlsruhe am letzten Spieltag auf den 15. Tabellenplatz vorrücken. Mit 23 Punkten befinden sich die Niedersachsen jedoch noch mitten im Abstiegskampf, auch wenn die Leistungskurve mit fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen zuletzt steil nach oben zeigte.

Mit 21 Treffern stellt die Eintracht jedoch weiterhin die drittschwächste Offensive der Liga. In zwei der letzten drei Spiele konnte eine Weiße Weste gewahrt werden, was in den 18 vorherigen Spielen nur ein einziges Mal gelang.

St. Pauli - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 0:1 Magdeburg (A), 3:2 Fürth (H), 2:2 (3:4 n.E.) Düsseldorf (H), 2:1 Düsseldorf (A), 2:0 Kaiserslautern (H).

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 2:0 Karlsruhe (H), 0:1 Schalke (A), 1:0 Magdeburg (H), 2:1 Kiel (A), 2:1 Kaiserslautern (H).

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs. Braunschweig: 1:1 (A), 1:2 (H), 1:2 (A), 2:0 (H), 1:2 (A).



Der direkte Vergleich zwischen den beiden Teams stellt sich in der 2. Bundesliga recht ausgeglichen dar. St. Pauli konnte zwölf der 25 Duelle für sich entscheiden und musste acht Niederlagen einstecken. Fünf Mal trennten sich die kommenden Gegner mit einem Remis. Im Schnitt fielen in diesen Spielen 2,25 Tore, was uns in unserer Annahme bestätigt, dass das kommende Duell nicht unbedingt in einem offensiven Schlagabtausch ausarten wird.

Auch wenn wir an einen Vorteil auf Seiten der Hamburger glauben, wäre eine Punkteteilung durchaus ein realistisches Ergebnis und könnte durch eine verlockende Quote einen guten Tipp abgeben. Immerhin sammelte St. Pauli in dieser Saison schon neun Remis ein und führt auch in dieser Hinsicht die Liga an. Wir würden euch jedoch dazu raten, eine solche Wette durch die Nutzung einer Freebet abzusichern und somit euer Verlustrisiko zu minimieren.

Unser St. Pauli - Braunschweig Tipp: St. Pauli gewinnt & Unter 3,5 Tore

In den letzten 13 Zweitliga-Partien zwischen St. Pauli und Braunschweig fielen nie mehr als drei Treffer. Wir erwarten vor allem aufgrund der starken Defensive der Norddeutschen nicht, dass diese Serie im kommenden Duell reißen wird. Zudem sind wir, trotz der zuletzt guten Leistungen, noch nicht vollends von der Defensive der Braunschweiger überzeugt und sehen daher die Gastgeber im Vorteil.