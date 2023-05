St. Pauli - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 13.05.2023

Unser St. Pauli - Düsseldorf Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 13.05.2023 lautet: Im Verfolgerduell am Samstag zwischen dem FCSP und F95 sind die Kiezkicker dank des Heimvorteils zurecht favorisiert. Mehr als einen Punkt dürften die Gäste nicht holen.

In der 2. Bundesliga schien die Entscheidung über die Top 3 schon gefallen. Nach dem 29. Spieltag betrug der Abstand zwischen Rang 3 und 4 neun Punkte.

Der Hamburger SV ließ aber an den letzten Spieltagen einige Punkte liegen. So gibt es drei Spieltage vor dem Saisonende mit St. Pauli und Fortuna Düsseldorf zwei Verfolger, die noch hoffen dürfen. Passenderweise treffen beide Teams am Samstagabend am Millerntor direkt aufeinander.

Da der HSV erst am Sonntag in Regensburg antreten wird, kann der Sieger für eine Nacht auf einen Punkt an den 3. Platz herankommen und damit Druck aufbauen.

Glaubt man den Wettquoten, haben die Hausherren die besten Siegchancen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,55 bei Betano für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Düsseldorf auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

St. Pauli hat in 15 Heimspielen dieser Saison gerade mal 1 Pleite kassiert

Düsseldorf steht auf Platz 10 der Auswärtstabelle

Die Kiezkicker haben die beste Heimdefensive der Liga

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Düsseldorf Quoten Analyse:

St. Pauli und Düsseldorf gehen mit 53 Punkten in den 31. Spieltag. Der HSV auf Rang 4 steht bei 57 Zählern. Die Kiezkicker haben mit 50:35 im Vergleich zu 54:40 bei der Fortuna das minimal bessere Torverhältnis.

Dank der guten Heimbilanz schicken die besten Buchmacher die Hausherren mit Siegquoten im Schnitt von 2,01 als Favoriten ins Rennen. Für einen Erfolg der Gäste bekommen Sportwetten Tipper durchschnittliche Quoten von 3,54.

St. Pauli vs Düsseldorf Prognose: Bleibt das Millerntor eine Festung?

Nach dem 3:4 im Derby beim HSV hatte St. Pauli neun Punkte Rückstand auf Rang 3. Ein Spieltag zuvor hatten die Kiezkicker mit dem 1:2 daheim gegen Braunschweig nicht nur die erste Heimpleite der Saison kassiert, sondern auch die erste Niederlage in der Rückrunde nach zehn Siegen unter dem neuen Trainer Fabian Hürzeler hinnehmen müssen. Doch die Mannschaft meldete sich mit zwei Siegen in Serie wieder zurück. Vor allem das 3:0 am Samstag bei Tabellenführer Darmstadt war ein Ausrufezeichen.

So spielt der Verein mit 36 Punkten die beste Rückserie der Geschichte und ist weiter die beste Rückrundenmannschaft. Die reife Leistung gegen die Lilien macht Hoffnung. Nach den beiden Niederlagen blieb das Team mental stabil. In Darmstadt verteidigten die Gäste resolut und spielten mutig nach vorne. Zudem funktioniert die Flügelzange aus Afolayan und Saad immer besser. Der Coach bremst aber die Euphorie. Vier Punkte Rückstand bei nur noch drei Spielen sind immer noch viel.

In Düsseldorf wurde der souveräne 3:0-Sieg am Wochenende gegen Kiel ausgelassen gefeiert. Obwohl die Hausherren auf mehrere Leistungsträger verzichten mussten, fielen die drei Treffer gegen die Störche innerhalb von neun Minuten mit einer überraschenden und überzeugenden Leichtigkeit. Somit ist in der Landeshauptstadt inzwischen klar, dass der Kader stark genug ist und an den Aufgaben wachsen kann. Vor allem daheim ist das Team von Coach Daniel Thioune stark.

Nur Heidenheim (37) hat in dieser Saison mehr Heimpunkte geholt als die Fortuna (36). Auch in der Rückrundentabelle steht der Verein auf einem guten 4. Platz. Acht der 10 Pleiten kassierte F95 aber auf des Gegners Platz. Hier lassen die Profis, wie beim jüngsten 0:2 in Nürnberg, immer wieder die oft zitierten Basics vermissen. So konnte Düsseldorf nur zwei der letzten 7 Gastspiele für sich entscheiden.

St. Pauli - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 3:0 Darmstadt (A), 2:1 Bielefeld (H), 3:4 HSV (A), 1:2 Braunschweig (H), 1:0 Heidenheim (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 3:0 Kiel (H), 3:2 KSC (H), 0:2 Nürnberg (A), 1:0 Darmstadt (H), 2:2 Bielefeld (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Düsseldorf: 0:1 (A), 2:0 (H), 1:1 (A), 0:2 (A), 0:3 (H)

Nach 48 Pflichtspiel-Duellen liegt Düsseldorf im direkten Vergleich knapp mit 20 Siegen zu 18 Niederlagen vorne. Schaut man aber nur auf die 2. Bundesliga, hat Düsseldorf gegen kein anderes Team so viele Niederlagen (12) und so viele Gegentore (43) kassiert wie gegen die Kiezkicker.

Dafür hat F95 fünf der letzten sieben Duelle für sich entschieden. Ausnahme war das letzte Gastspiel am Millerntor am 34. Spieltag der Vorsaison. Hier kassierten die Fortunen im 13. Spiel unter Thioune mit einem 0:2 die erste Pleite.

Unser St. Pauli - Düsseldorf Tipp: „Doppelte Chance 1/x & Unter 4,5 Tore“

Für beide Teams steht ein Endspiel an. Nur der Sieger darf noch weiter auf die Relegation hoffen. Da sich Düsseldorf in der Fremde so schwer tut und die Kiezkicker ziemlich heimstark sind, kommen wir zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Bookies.

Mehr als ein Punkt dürfte für die Gäste nicht drin sein. Dabei dürften auch nicht allzu viele Tore fallen. In 9 der letzten 10 Duelle zwischen beiden Mannschaften gab es nie mehr als 3 Treffer zu sehen.