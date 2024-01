St. Pauli - Düsseldorf Tipp, Prognose, Quoten| 30.01.2024

Unser St. Pauli - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 30.01.2024 lautet: Als Zweitliga-Tabellenführer ist St. Pauli eigentlich auch im Pokal-Heimspiel gegen Düsseldorf favorisiert. Im Wett Tipp heute sehen wir die Fortuna allerdings knapp vorne.

Der DFB-Pokal verspricht in diesem Jahr besonders viel Spannung. Namhafte Teams wie die Bayern, Dortmund oder Titelverteidiger RB Leipzig sind schon ausgeschieden. Von den besten Bundesliga-Teams ist nur noch Tabellenführer Leverkusen im Rennen. Unter den letzten acht Teams befinden sich noch vier Zweitligisten. Zwei von ihnen treffen am Dienstag am Millerntor aufeinander, wenn St. Pauli die Fortuna aus Düsseldorf empfängt. Schon am Wochenende trafen beide Teams in der Landeshauptstadt von NRW aufeinander.

Die Hamburger setzten sich mit 2:1 durch. Wir spielen bei diesem zweiten Duell innerhalb weniger Tage mit einer Quote von 1,94 bei Intertops die Wette „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Düsseldorf auf „Doppelte Chance X2″:

Der FCSP gewann nur 2 der letzten 10 BL2-Spiele gegen die Fortuna

Die Fortuna ist das drittbeste Auswärtsteam im Unterhaus

St. Pauli hat in 5 von 10 Heimspielen dieser Saison die Punkte geteilt



St. Pauli vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Der Tabellenführer der 2. Bundesliga ist daheim gegen den Tabellen-Fünften bei der St. Pauli vs Düsseldorf Prognose wenig überraschend der Favorit der Buchmacher. So gibt es für einen Heimsieg ohne Verlängerung durchschnittliche Quoten von 1,77.

Auf der Gegenseite bekommt ihr fürs Weiterkommen der Gäste in der regulären Spielzeit Quoten im Schnitt von 4,25. Doch schon am Wochenende ging es zwischen beiden Teams recht eng zu. Wenn ihr hier gegen die Einschätzung der Buchmacher wetten wollt, könnt ihr euch mit Freebets ein wenig helfen lassen.

St. Pauli vs Düsseldorf Prognose: Wie viel Gas geben die Kiezkicker im Pokal?

Vor der Winterpause hat St. Pauli durch drei unnötige Unentschieden sechs Punkte verschenkt. In der spielfreien Zeit hat Coach Fabian Hürzeler aber mit seiner Mannschaft an einigen Baustellen gearbeitet. So hat der Herbstmeister mit zwei Siegen im Jahr 2024, dem 2:0 daheim gegen Kaiserslautern und dem 2:1 in Düsseldorf, seine Ausgangsposition im Aufstiegskampf wieder komfortabler gestaltet. Zudem treten die Kiezkicker vor allem in der Defensive stabiler auf.

Die Hamburger sind seit 19 Liga- und insgesamt 22 Pflichtspielen dieser Spielzeit ungeschlagen. Saisonübergreifend musste man schon seit 24 Ligaspielen keine Niederlage mehr hinnehmen. 39 Punkte aus den ersten 19 Spielen einer Zweitliga-Saison sind ein neuer Vereinsrekord. Zudem hat der FCSP mit 16 Gegentoren die mit Abstand beste Abwehr der 2. Liga. Nachdem Trainer Hürzeler die letzte Partie gelbgesperrt verpasst hatte, darf er sein Team nun wieder an der Seitenlinie betreuen.

Düsseldorf hatte die Hinrunde auf Platz 4, nur einen Zähler hinter dem Relegationsplatz 3, beendet. So durften die Fans von der Rückkehr in die Bundesliga träumen. Im ersten Spiel nach der Winterpause musste sich die Fortuna aber bei der Hertha mit einem 2:2 begnügen. Hier konnte die Truppe von Coach Daniel Thioune zwar den elften Punkt nach Rückstand in dieser Saison holen, aber als drittbestes Auswärtsteam des Unterhauses hatte F95 auch beim BSC auf einen Dreier gehofft.

Im ersten Heimspiel nach der Winterpause mussten die Gastgeber erneut mit großem Verletzungspech klarkommen. Zudem leistete sich Düsseldorf wieder einmal zu viele Fehler, so dass man wie schon so oft in dieser Saison mal wieder einem Rückstand hinterherlaufen musste. Das war zuletzt in drei Testspielen und sieben Pflichtspielen so. Am Ende stand mit einem 1:2 die vierte Heimpleite in dieser Saison auf der Anzeigetafel. So konnte F95 noch kein Spiel gegen ein Team gewinnen, das in der Tabelle besser platziert war.

St. Pauli - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 2:1 Düsseldorf (A), 2:0 Kaiserslautern (H), 1:1 Wehen Wiesbaden (H), 1:1 Osnabrück (A), 4:1 Homburg (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:2 St. Pauli (H), 2:2 Hertha (A), 2:2 Bielefeld (A), 0:2 NEC Nijmegen (A). 3:2 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Düsseldorf: 2:1 (A), 0:0 (H), 0:0 (H), 0:1 (A), 2:0 (H)



Nach 51 Duellen führt Düsseldorf den Vergleich gegen St. Pauli knapp mit 20 Siegen zu 19 Niederlagen an. Auf dem Kiez ging die Fortuna aber nur in fünf von 25 Gastspielen als Gewinner vom Feld, bei sechs Remis und 14 Niederlagen. Im Pokal trafen beide Teams nur in der zweiten Runde der Saison 1991/92 aufeinander. Damals setzte sich F95 daheim mit 2:1 durch. Den letzten Sieg am Millerntor feierte Düsseldorf im Dezember 2020 mit 3:0.

In der eingleisigen 2. Liga holte St. Pauli nur gegen Nürnberg mehr Siege (14) als gegen die Fortuna (12). F95 kassierte auch gegen kein anderes Team so viele Niederlagen und so viele Gegentore (43) wie gegen die Kiezkicker. Düsseldorf kassiert gern das erste Gegentor einer Partie. Passiert das auch am Dienstag, gibt es bei NEObet dafür eine Quote von 1,56. Für die Tipp-Abgabe bei diesem Bookie empfehlen wir euch die Neobet Sportwetten App.

Unser St. Pauli - Düsseldorf Tipp: Doppelte Chance X2

Die Fortuna will nach 28 Jahren endlich wieder in ein Pokal-Halbfinale einziehen. Fürs zweite Duell mit dem FCSP innerhalb weniger Tage haben sich die Gäste mehr Mut am Ball und mehr Aktivität vorgenommen. Die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Denn für St. Pauli steht am kommenden Samstag gegen Greuther Fürth das nächste Top-Spiel an. Zudem wird Coach Fabian Hürzeler im Pokal sicher wieder auf einigen Positionen rotieren.