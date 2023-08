St. Pauli - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 5.8.2023

Unser St. Pauli - Düsseldorf Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.08.2023 lautet: Sowohl St. Pauli als auch Düsseldorf haben ihre Auftaktpartien in die neue Saison gewonnen. Im direkten Duell am 2. Spieltag am Millerntor haben die Gastgeber die Nase vorne.

Die Fortuna will in dieser Saison beweisen, dass man in der 2. Bundesliga zu den Top-Teams gehört. Düsseldorf hat dabei ein anspruchsvolles Auftaktprogramm erwischt. Zum Auftakt feierte F95 am vergangenen Wochenende einen 1:0-Heimsieg gegen Absteiger Hertha. Am 2. Spieltag steht für die Männer aus der Landeshauptstadt mit dem Gastspiel bei der besten Mannschaft der vergangenen Rückrunde gleich eine weitere Standortbestimmung an.

Laut den Wettquoten ist der FC St. Pauli hier der Favorit. Wir spielen mit einer Quote von 1,83 bei Bet365 die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Düsseldorf auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

St. Pauli kassierte in der Vorsaison nur eine Heimpleite

Düsseldorf musste 8 von 10 Saisonpleiten 2022/23 in der Fremde hinnehmen

In den letzten 8 Duellen fielen nie mehr als 3 Tore

St. Pauli vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Bei der St. Pauli vs Düsseldorf Prognose sind die Hausherren aus Sicht der besten Buchmacher mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,91 favorisiert.

Auf der Gegenseite gibt es für einen Dreier der Gäste Quoten im Schnitt von 3,76. Die Einschätzung der Bookies hat vor allem mit der Heim- und Auswärtsbilanz der beiden Teams aus der Vorsaison zu tun.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Düsseldorf Prognose: Bleibt der FCSP eine Heimmacht?

Unter Trainer Fabian Hürzeler spielte der FC St. Pauli eine historisch erfolgreiche Rückserie. Mit 13 Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen in der zweiten Saisonhälfte durften die Hamburger sogar kurzfristig an den Aufstiegsplätzen schnuppern. Diese gute Bilanz hat auf dem Kiez Erwartungen geweckt. Nun will der Verein den nächsten Schritt gehen. Die Vorbereitung war mit sieben Siegen in sieben Partien schon mal beeindruckend und macht Hoffnungen.

Auch der Start in die neue Spielzeit glückte. Im ersten Durchgang zu Gast in Kaiserslautern fehlte dem FCSP noch die nötige Dynamik. Dadurch konnte man die Räume nicht nutzen. Erst im zweiten Durchgang kam Pauli besser ins Spiel und sicherte sich damit den 2:1-Sieg. Coach Hürzeler sorgt mit seiner akribischen und fordernden Art dafür, dass die Mannschaft gierig bleibt. Vor allem vor den eigenen Fans waren die „Boys in Brown“ 2022/23 stark und kassierten in 17 Spielen nur eine Niederlage, bei allerdings sieben Unentschieden.

Einige Experten erwarten, dass die Fortuna in dieser Saison im Rennen um die Aufstiegsplätze ein Wörtchen mitreden kann. Allerdings fehlt dem Kader nach Abgängen wichtiger Spieler noch die nötige Breite. Der Auftakt in die neue Saison glückte mit einem 1:0-Sieg daheim gegen die Hertha. Der Erfolg kam mit viel Arbeit und Kampf allerdings nur knapp zustande. Da sich die Außen kaum in Szene setzen konnten, taten sich die Hausherren im Spiel nach vorne schwer.

Laut Trainer Daniel Thioune fehlten die Ballqualität und das Tempo, um den Gegner häufiger in Bedrängnis zu bringen. Immerhin konnte F95 gleich am ersten Spieltag gegen einen Top-Gegner gewinnen. Zudem ist Düsseldorf weiterhin heimstark. Auf die letzten 24 Spiele gesehen hat kein Team der 2. Bundesliga mehr Heimpunkte gesammelt. Dafür kassierte die Fortuna 2022/23 in der Fremde acht von zehn Saison-Pleiten und feierte in 17 Gastspielen gerade mal sechs Siege.

St. Pauli - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 2:1 Kaiserslautern (A), 3:0 Hapoel Tel Aviv (H), 7:1 Austria Lustenau (A), 6:0 VfB Oldenburg (A), 3:0 Dunfermline Athletic (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:0 Hertha (H), 3:1 Bochum (H), 5:0 Puskas FC (A), 2:1 Slovan Liberec (H), 6:2 TuRu Düsseldorf (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Düsseldorf: 0:0 (H), 0:1 (A), 2:0 (H), 1:1 (A), 0:2 (A)

Gegen keine andere Mannschaft hat Düsseldorf in Liga 2 so viele Spiele absolviert wie gegen St. Pauli (30). Die Hamburger feierten dabei lediglich gegen Nürnberg (13) mehr Siege als gegen die Fortuna (12). In der vergangenen Saison blieben die Kiezkicker nur gegen F95 ohne Treffer: In Düsseldorf setzte es ein 0:1. Am 32. Spieltag trennte man sich am Millerntor 0:0.

In den jüngsten fünf Aufeinandertreffen wurde der Wert „2,5 Tore“ nicht überschritten. Die Wette „BTS“ hätte auch lediglich in einem der letzten sechs Duelle Erfolg gehabt. Für beide Tipps hat dieses Mal Buchmacher Betano, der für seine Kunden die Betano App zum Download parat hat, die Bestquoten im Angebot.

Unser St. Pauli - Düsseldorf Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Beide Teams sind mit einem Sieg in die Saison gestartet. Am 2. Spieltag hat Pauli nun im direkten Duell die Nase vorne. Das liegt daran, dass die Kiezkicker schon in der Vorsaison sehr heimstark waren, während sich Düsseldorf auf des Gegners Platz vier schwerer tat als daheim. So trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu. Dabei fallen wie so oft, wenn beide Vereine aufeinandertreffen, nicht allzu viele Tore.