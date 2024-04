St. Pauli - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 14.04.

Unser St. Pauli - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.04.2024 lautet: Auf dem Weg zum Aufstieg ist ein Sieg für St. Pauli Pflicht. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass die Kiezkicker in beiden Hälften treffen.

Der Vorsprung an der Tabellenspitze schmilzt! Nur noch zwei Punkte trennen Spitzenreiter St. Pauli von Holstein Kiel. Die Kiezkicker kassierten zuletzt eine Niederlage, die sie mit einem Heim-Dreier wettmachen wollen. Zu Hause sind die Freibeuter der Liga in dieser Zweitliga-Saison noch unbezwungen. Mit Elversberg kommt ein Team ans Millerntor, dem im Schlussspurt ein wenig die Luft ausgeht. Wir erwarten einen ungefährdeten Heimsieg des Tabellenführers, der, wie so oft in letzter Zeit, auch schon im ersten Durchgang treffen sollte.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „St. Pauli trifft in beiden Hälften“ mit einer Quote von 2,10 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Elversberg auf „St. Pauli trifft in beiden Hälften“:

Spitzenreiter St. Pauli ist mit einer 9-5-0-Bilanz (28:10 Tore) das beste Heimteam.

Die Kiezkicker haben ihre letzten 5 Heim-Partien alle gewonnen und dabei bereits im ersten Durchgang getroffen.

Elversberg kassierte in den letzten 10 Auswärtsspielen stets Gegentreffer.

St. Pauli vs Elversberg Quoten Analyse:

Wenig überraschend wird St. Pauli in seinem Heimspiel gegen den Aufsteiger als klarer Favorit gehandelt. Wer auf einen Sieg der Kiezkicker setzt, der erhält im besten Fall eine Quote von 1,50. Mit einem erfolgreichen Tipp auf Elversberg kann man hingegen seinen Wetteinsatz mehr als versechsfachen.

Ein Tor trauen die Bookies den Gästen angesichts der Quoten von höchstens 1,72 für die Option „Beide Teams treffen“ zu. Nach den letzten Auftritten der Gäste würden wir das eher anzweifeln und uns für die Gegenwette entscheiden, die mit Quoten bis 2,05 verbunden ist. Im Idealfall nutzt man dafür aber eine Gratiswette ohne Einzahlung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Elversberg Prognose: Kiezkicker marschieren von Beginn an

Nachdem St. Pauli an den ersten 20 Spieltagen der laufenden Zweitliga-Saison ungeschlagen blieb, gab es zuletzt drei Niederlagen in den letzten acht Partien (5S). Trotz dessen, dass es alle drei Pleiten in der Rückserie gab, sind die Kiezkicker mit einer 8-0-3-Bilanz und 20:13 Toren auch das beste Rückrunden-Team.

Zudem gab es alle bisherigen Zweitliga-Schlappen in dieser Spielzeit in der Fremde. Zu Hause kann der FCSP eine Bilanz von neun Siegen und fünf Remis bei 28:10 Toren vorweisen. Saisonübergreifend sind die Freibeuter der Liga sogar seit 17 Heimspielen im deutschen Unterhaus unbezwungen.

Die letzten fünf Heimspiele in der 2. Bundesliga hat St. Pauli alle gewonnen. Bei jedem dieser fünf Siege traf der FCSP bereits im ersten Durchgang und in drei von fünf Fällen legte er nach dem Seitenwechsel noch einen Treffer nach. Nach einer Führung haben die Kiezkicker in dieser Saison noch nie verloren (16S, 5U).

Durch die letzte Niederlage in Karlsruhe (1:2) und den gleichzeitigen Sieg von Kiel ist der Vorsprung der Paulianer an der Tabellenspitze auf nur noch zwei Zähler geschrumpft. Auf Rang 3 beträgt der Abstand immer noch komfortable acht Punkte. Ein derartiger Vorsprung wurde seit der Wiedereinführung der Relegation zur Saison 2008/09 noch nie verspielt.

St. Pauli - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:2 Karlsruhe(A), 2:1 Paderborn (H), 2:0 Nürnberg (A), 2:0 Hertha (H), 1:3 Schalke (A)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 0:0 Magdeburg (H), 0:5 Braunschweig (A), 0:2 Kiel (H), 4:1 Fürth (A), 0:3 Wiesbaden (H)

Letzte Spiele St. Pauli vs Elversberg: 2:0 (A), 2:4 (A)

Elversberg kam am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Magdeburg nicht über ein torloses Remis hinaus. Damit gab es zwar mal wieder einen Punkt, nachdem die SVE zuvor zwei Spiele in Folge mit 0:7 Toren verlor, allerdings blieb der Aufsteiger damit auch im dritten Zweitliga-Spiel in Serie ohne eigenen Treffer. Weiter zurückblickend hat die SVE an fünf der letzten sechs Spieltage nicht getroffen. Insofern ist „Beide Teams treffen: Nein“ eine gute Option. Auch ein Tipp auf einen zu Null-Erfolg St. Paulis sollte in die engere Auswahl kommen. Bei CrazyBuzzer zum Beispiel gibt es dafür eine starke Quote von 2,53.

Zudem können sich Neukunden über den CrazyBuzzer Bonus aktuell 100 Prozent Wettguthaben auf ihre Einzahlung bis 100 Euro sowie eine 5-Euro-Freebet sichern, mit der man solch einen Tipp bedenkenlos abgeben könnte. Das Hinspiel zu Hause hat Elversberg jedenfalls bereits ohne ein eigenes Tor verloren (0:2). Nur eine der letzten sechs Zweitliga-Partien konnte der Aufsteiger gewinnen. Das war zwar ein klares 4:1 in Fürth, allerdings spielt das Kleeblatt aktuell schwach und hat ohnehin sieben der letzten neun Partien verloren (1S, 1U). Die SVE selbst hat vier der restlichen fünf Spiele in diesem Zeitraum verloren. Seit dem 23. Spieltag holte kein Klub weniger Punkte als Elversberg (4).

Unser St. Pauli - Elversberg Tipp: „St. Pauli trifft in beiden Hälften“

Nach der Pleite im Wildpark will St. Pauli eine Reaktion zeigen. Wo könnte das besser gelingen als am heimischen Millerntor, wo man seit 17 Zweitliga-Spielen ungeschlagen ist und allein die letzten fünf gewann. Im letzten Auswärtsspiel ging die SV Elversberg beim bis dato Vorletzten Braunschweig 0:5 unter. Ganz so hoch wird es am Sonntag vielleicht nicht, dennoch darf man den Kiezkickern mehr als nur ein Tor zutrauen. Da sie in den letzten Heimspielen schon im ersten Durchgang trafen, sind wir überzeugt, dass ihnen das auch dieses Mal gelingt und sie nach dem Pausentee das Ergebnis weiter hochschrauben.