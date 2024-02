St. Pauli - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 03.02.2024

Unser St. Pauli - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.02.2024 lautet: Beide Konkurrenten spielen um den Aufstieg und wussten kürzlich zu überzeugen. In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen klaren Favoriten, räumen aber beiden Mannschaften Chancen auf einen Treffer ein.

In unserem Wett Tipp heute halten wir eine Drei-Weg-Wette für sehr gewagt, entscheiden uns deshalb für den Markt „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,70 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Fürth auf „Beide Teams treffen“:

St. Pauli vs Fürth Quoten Analyse:

St. Pauli vs. Fürth Prognose: Kassiert der Tabellen-Primus seine erste Heimniederlage?

Nach dem Bundesliga-Abstieg im Jahr 2011 dürfen die Kiezkicker in dieser Saison ernsthaft auf eine Rückkehr in die oberste Spielklasse hoffen.

20 der 35 Tore in dieser Saison kamen auf heimischem Boden zustande. In sieben der jüngsten acht Heimspiele schenkte die Offensive dem jeweiligen Konkurrenten mindestens ein Tor ein. Die Abwehr hielt lediglich in zwei der jüngsten acht Liga-Duelle am Millerntor einen „Clean Sheet“.