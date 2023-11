St. Pauli - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 10.11.2023

Unser St. Pauli - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.11.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute wird der gute Saisonverlauf der 96er auf die Probe gestellt. Bei Tabellenführer St. Pauli dürfte am Ende aber nicht mehr als ein Punkt drin sein.

Das Topspiel des 13. Spieltags der Zweitliga-Saison 2023/24 steigt schon am Freitagabend am Millerntor. Tabellenführer St. Pauli empfängt den Dritten aus Hannover. Wenig überraschend gehen die Kiezkicker, die in dieser Saison noch ohne Niederlage sind, als Favorit in diesen Kracher.

Doch auch die 96er sind im fünften Jahr der Zugehörigkeit zum Unterhaus so stark und reif wie noch nie und dürfen somit von der Rückkehr in die Bundesliga träumen. Wir kommen aber zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Wettanbieter und spielen mit einer Quote von 1,91 bei DAZN Bet die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Hannover auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

St. Pauli ist in dieser Saison noch ohne Niederlage

Hannover hat aus den letzten 3 Gastspielen nur einen Punkt geholt

Die zwei besten Offensivreihen der Liga treffen aufeinander

St. Pauli vs Hannover Quoten Analyse:

Die „Boys in Brown“ sind der ungeschlagene Tabellenführer der 2. Bundesliga. Zusammen mit dem Heimvorteil reicht das bei der St. Pauli vs Hannover Prognose für eine klare Favoritenstellung. So wird ein Heimsieg nur mit Quoten um 1,64 bezahlt. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste Quoten um 4,86. Sportwetten-Tipper, die hier etwas ins Risiko gehen möchten, können zuvor einen Sportwetten Neukundenbonus nutzen.

Die beste Angriffsreihe ist zu Gast beim zweitbesten Sturm. Diese Konstellation verspricht Tore. Fallen im Spitzenspiel mehr als 2,5 Tore, gibt es dafür bei Bet3000 eine Quote von 1,60. Wer wissen möchte, wie man bei diesem Bookie Geld ein- und auszahlen kann, findet in unserem Text zu den Bet3000 Zahlungsmethoden alle Infos.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Hannover Prognose: Geht die Serie des FCSP weiter?

Schon vor zwei Jahren hatte St. Pauli unter Coach Timo Schultz 26 Zähler nach zwölf Partien auf dem Konto. Damals konnten die Kiezkicker das Niveau der guten Hinrunde in der zweiten Saisonhälfte aber nicht halten. In diesem Jahr unter Trainer Fabian Hürzeler wirkt die Mannschaft aber viel gefestigter. Als das System von Hürzeler in den vergangenen Spielen entschlüsselt schien, passte der Übungsleiter seine Spielweise taktisch clever an. Die Auswirkungen waren beim souveränen 2:0-Sieg am Freitag in Elversberg zu sehen.

Dank großer Qualität und Reife konnte der FCSP den Ausfall von Abwehrchef Eric Smith kompensieren. In der Offensive ist auf Marcel Hartel und Johannes Eggestein Verlass. Fünf der letzten sechs Tore gingen auf das Konto des Duos. Schaut man auf das Kalenderjahr 2023, holten die „Boys in Brown“ in bislang 29 Spielen beeindruckende 67 Zähler. Zudem hat man mit nur neun Gegentoren in zwölf Spielen die beste Defensive der Liga. Allerdings teilten die Hamburger auch schon fünfmal die Punkte.

In der Vorsaison hatte Hannover aus den beiden Derbys gegen den Erzrivalen Braunschweig nur einen Punkt holen können. Diese Serie ging am Sonntag durch einen 2:0-Heimsieg gegen die Eintracht zu Ende. Die 96er feierten einen ungefährdeten Erfolg und ließen keine einzige Torchance des Gegners zu. Damit fiel bei den Niedersachsen nicht nur eine gehörige Last ab, die Mannschaft von Coach Stefan Leitl kletterte auch zum zweiten Mal in dieser Saison auf den Relegationsplatz 3.

Nun wartet auf dem Kiez die nächste Reifeprüfung. In der Fremde hatte sich Hannover zuletzt schwer getan. Aus den Gastspielen in Düsseldorf, Kaiserslautern und Schalke brachte man nur einen Punkt mit nach Hause. Dafür konnte H96 die letzten vier Heimspiele mit einem gesamten Torverhältnis von 13:1 für sich entscheiden. Die gute Zwischenbilanz in der Tabelle ist allerdings etwas trügerisch. Das Polster auf Rang 11 beträgt nur drei Punkte.

St. Pauli - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 2:0 Elversberg (A), 2:1 Schalke (H), 2:1 KSC (H), 2:2 Paderborn (A), 3:3 Werder Bremen (A)

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:0 Braunschweig (H), 2:3 Schalke (A), 2:1 Magdeburg (H), 1:3 Kaiserslautern (A), 2:0 Wehen Wiesbaden (H)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Hannover: 2:0 (H), 2:2 (A), 0:3 (H), 0:1 (A), 1:2 (H)

Die beiden Vereine absolvierten schon 72 Pflichtspiele gegeneinander. Mit 32 Siegen zu 19 Niederlagen führen die 96er die Gesamtbilanz an. Für den bevorstehenden St. Pauli vs Hannover Tipp spielt natürlich die jüngste Statistik in der zweiten Bundesliga eine Rolle.

Seit der Saison 2016/17 gab es zehn Duelle im Unterhaus. Sechs dieser Partien konnten die Niedersachsen gewinnen, bei zwei Remis. Die Hamburger gingen nur zweimal als Sieger vom Feld. Am 16. Spieltag 2020/21 gewannen die Kiezkicker auswärts 3:2 und entschieden den letzten Vergleich am 19. Spieltag der Vorsaison am Millerntor mit 2:0 für sich.

Unser St. Pauli - Hannover Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Irgendwann geht auch die Serie von St. Pauli zu Ende. Aber gegen Hannover dürfte es noch nicht so weit sein. Denn die Kiezkicker lassen sich bisher durch nichts aus der Ruhe bringen und haben in den letzten 25 Heimspielen nur eine Niederlage kassiert. Die 96er haben sich dagegen in den letzten Wochen auf des Gegners Platz deutlich schwerer getan als vor den eigenen Fans. So trauen wir den Niedersachsen nicht mehr als einen Punkt zu. Dabei dürften auch ein paar Tore fallen.