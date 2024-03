St. Pauli - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 10.03.2024

Unser St. Pauli - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.03.2024 lautet: Die Kiezkicker wollen im nächsten Spitzenspiel eine Reaktion auf die 2. Saisonniederlage zeigen. Im Wett Tipp heute ist für die Hausherren auch mindestens ein Remis drin.

Bis zum 20. Spieltag der laufenden Saison der 2. Bundesliga war St. Pauli mit elf Siegen sowie neun Remis noch ohne Niederlage und führte souverän die Tabelle an. Doch in den letzten vier Runden kassierten die Hamburger ihre ersten beiden Saison-Pleiten. Noch immer stehen die Kiezkicker auf Platz 1. Das Polster auf die Verfolger droht aber zu schmelzen. Am Sonntag wartet mit dem Heimspiel gegen Hertha die nächste schwere Aufgabe auf den FCSP. Die Buchmacher haben wenig Zweifel am Erfolg der Gastgeber.

Wir gehen aber etwas vorsichtiger in den Tipp und spielen mit einer Quote von 1,90 bei Oddset die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Hertha auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

St. Pauli ist in dieser Saison daheim noch ungeschlagen

Die Hertha konnte 2023/24 nur 4 von 12 Gastspielen gewinnen

In den 7 Rückrunden-Spielen mit Beteiligung des BSC fielen 25 Tore



St. Pauli vs Hertha Quoten Analyse:

In der Tabelle haben die Hamburger immer noch acht Plätze und 14 Punkte Vorsprung auf den BSC (Rang 9). Zudem sind die Kiezkicker daheim noch ungeschlagen. So schicken die Wettanbieter die Hausherren wenig überraschend mit Siegquoten im Schnitt von 1,57 auch als Favoriten ins Rennen.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste hohe durchschnittliche Quoten von 5,30. Wenn ihr dem Außenseiter am Millerntor etwas zutraut, könnt ihr euch für eure Wette Unterstützung durch eine Gratiswette ohne Einzahlung holen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Hertha Prognose: Ein Dreier soll für Ruhe auf dem Kiez sorgen

Schon in der Spielzeit 2021/22 hatte St. Pauli eine komfortable Ausgangsposition im Aufstiegskampf hergeschenkt. Damals hatten ungeklärte Zukunftsfragen und ein großes Verletzungspech für Unruhe gesorgt. Nach 24 Spieltagen dieser Saison soll sich auf dem Kiez die Geschichte nicht wiederholen. Aber dieses Mal ist die Zukunft von Coach Fabian Hürzeler ungeklärt. Zudem fällt mit Eric Smith ein Schlüsselspieler wochenlang aus. Dann zeigte Schalke am vergangenen Spieltag auch noch auf, wie man St. Pauli schlagen kann.

Die Knappen jagten ihre Gegenspieler mannorientiert über den gesamten Platz und siegten am Ende verdient mit 3:1. Zudem ist der immer noch besten Abwehr der Liga (25 Gegentore) mit sechs Gegentreffern in den jüngsten zwei Partien die defensive Stabilität abhandengekommen. Für Panik ist es rund ums Millerntor aber noch zu früh. Noch ist das Polster komfortabel. Drei der vier Pleiten unter Coach Hürzeler setzte es gegen Kellerkinder.

In Berlin hat man die Hoffnung, doch noch ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können, noch nicht aufgegeben. Doch die letzten beiden Remis lassen die Hoffnungen immer mehr schwinden. Am vorletzten Spieltag zu Gast in Braunschweig (1:1) hatte die Hertha die erste Hälfte verschlafen. Am Wochenende daheim gegen Kiel waren die Männer von Coach Pal Dardai dagegen wieder wie gewohnt vor dem Seitenwechsel stark und führten mit 2:0. Der BSC würde sich 2023/24 ein Ende der Partien nach 45 Minuten wünschen.

Dann wäre der Hauptstadtklub nämlich mit 47 Punkten Tabellenführer mit vier Zählern vor St. Pauli. Doch in der Tabelle der 2. Hälfte liegen dagegen nur Osnabrück und Kaiserslautern hinter der „Alten Dame“. So stand man am Ende nach zwei Gegentreffern in der 81. und in der achten Minute der Nachspielzeit doch wieder nur mit einem Unentschieden da. Insgesamt 14 Punkte verspielte die Hertha in dieser Saison bereits nach Führungen. Nur vier Teams sind noch schwächer. Der Rückstand auf Rang 3 beträgt sieben Punkte.

St. Pauli - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:3 Schalke (A), 4:3 Holstein Kiel (A), 1:0 Braunschweig (H), 0:1 Magdeburg (A), 3:2 Greuther Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Hertha: 2:2 Holstein Kiel (H), 1:1 Braunschweig (A), 3:2 Magdeburg (H), 2:1 Greuther Fürth (A), 1:2 HSV (H)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Hertha: 2:1 (A), 0:2 (H), 2:3 (H), 0:1 (A), 4:3 (H)



St. Pauli und Hertha standen sich schon in 25 Pflichtspielen gegenüber. Die Berliner führen den direkten Vergleich mit zehn Siegen zu sieben Niederlagen an. Im Unterhaus hat der BSC sogar mit sieben Erfolgen zu drei Pleiten die Nase vorne. Das Hinspiel in dieser Saison ging in der Hauptstadt mit 2:1 an die Hamburger. Mit 26:10 Gesamt-Schüssen hatten die Gäste klar die Nase vorne. Die vorigen drei Pflichtspiele gegen die „Alte Dame“ zwischen 2012 und 2016 hatten die Kiezkicker aber alle verloren.

Der letzte Liga-Heimsieg des FCSP gegen die Hertha geht sogar auf November 1993 zurück. Hertha hat in dieser Saison 27 von 39 Gegentreffern im zweiten Durchgang kassiert. So könnte die Wette „Mehr Tore in HZ2″ eine gute Option sein. Für diesen Tipp gibt es bei Tipwin eine Quote von 1,95. Infos über Wettmärkte, Wettquoten und den Sportwetten Bonus des Anbieters liefert euch unser ausführlicher Tipwin Test.

Unser St. Pauli - Hertha Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Auf dem Kiez muss sicher noch keine Krise ausgerufen und alles in Frage gestellt werden. Die Hamburger sind immer noch der souveräne Tabellenführer in der 2. Bundesliga und führen auch das Rückrunden-Ranking an.

Daheim sind die Männer von Coach Hürzeler immer noch ungeschlagen. Diese Heimstärke ist auch der Grund, warum wir St. Pauli am Sonntag daheim gegen die Hertha mindestens einen Punkt zutrauen.

Zudem werden die Gastgeber auch eine Reaktion auf die Pleite gegen Schalke zeigen wollen. Auf der Gegenseite ist die „Alte Dame“ in dieser Saison alles andere als eine Auswärtsmacht. Dabei dürften im Spitzenspiel auch einige Tore fallen.