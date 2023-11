St. Pauli - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 01.12.2023

Darum tippen wir bei St. Pauli vs HSV auf “Sieg St. Pauli”:

St. Pauli vs HSV Quoten Analyse:

Der Heimvorteil hat für den Hamburger SV eine große Bedeutung. In der eigenen Arena gewannen die Spieler von Tim Walter jedes Ligaspiel (7 Siege). Auswärts hingegen feierten die Gäste nur einen Dreier in sieben Partien, weshalb Siegquoten bis 3,40 ziemlich realistisch klingen.

St. Pauli ist das einzige ungeschlagene Team im deutschen Unterhaus und geht mit Wettquoten von 1,91 bis 2,00 als Quotenfavorit ins Stadtderby. In dieser Maximalquote sehen wir genügend Value, um einen Sportwetten Neukundenbonus einzusetzen.

St. Pauli vs HSV Prognose: Stärke trifft auf Stärke

St Pauli - HSV Statistik & Bilanz:

Wie bereits erwähnt, gewann in den letzten fünf Aufeinandertreffen jeweils die gastgebende Mannschaft. Schon damals waren die defensiven Qualitäten der Kiezkicker ersichtlich. St. Pauli sicherte sich in zwei der letzten drei Heimspiele gegen den Stadtrivalen einen Heimsieg ohne Gegentor.

Dementsprechend sind wir bereit, einer Wette auf “Beide Teams treffen: Nein” eine Chance zu geben. Interwetten bietet dafür eine fantastische Quote von 2,55 an. Zusätzlich findet ihr bei diesem Anbieter einen Interwetten Bonus .

Unser St. Pauli - HSV Tipp: Sieg St. Pauli

Nach sieben absolvierten Auswärtsspielen belegt der Hamburger SV den 11. Platz in der Auswärtstabelle. Nur sechs Zähler konnten die Walter-Schützlinge in der Ferne ergattern. St. Pauli ließ im eigenen Stadion nur vier Gegentore zu und sammelte 15 Zähler in sieben Heimspielen. Die hohe Quote für einen Heimsieg ist den Versuch definitiv wert.