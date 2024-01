St. Pauli - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quote|20.01.24

Unser St. Pauli - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.01.2024 lautet: Vor der Winterpause ist der Vorsprung der Kiezkicker ganz schön zusammengeschmolzen. Auch im Wett Tipp heute droht ein Remis gegen den FCK.

Vom 8. bis zum 16. Spieltag der Zweitliga-Saison 2023/24 stand der FC St. Pauli auf Platz 1 der Tabelle und träumte von der Rückkehr in die Bundesliga. Durch drei völlig unnötige Unentschieden zum Ende des Vorjahres rutschten die Hamburger aber auf Rang 2 ab. Nun wollen die Kiezkicker im neuen Jahr wieder angreifen und ihre Ungeschlagen-Serie möglichst lange fortführen. Im ersten Spiel der Rückrunde empfangen die „Boys in Brown“ am Samstag den 1. FC Kaiserslautern.

Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Kaiserslautern auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Die Kiezkicker sind saisonübergreifend seit 22 Liga-Spielen ungeschlagen

Kaiserslautern wartet seit 8 Liga-Partien auf einen Sieg

St. Pauli hat nur eines der letzten 10 Duelle gegen die Pfälzer verloren

St. Pauli vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Als Tabellenzweiter gehen die Hamburger daheim gegen die abstiegsbedrohten Pfälzer wenig überraschend als klarer Favorit ins Rennen. So gibt es bei der St. Pauli vs Kaiserslautern Prognose für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 1,46.

Ein Dreier der Gäste ist aus Sicht der besten Bookies, die natürlich auch die besten Sportwetten Apps parat haben, dagegen mit durchschnittlichen Quoten von 6,57 eher unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Kaiserslautern Prognose: Kann St. Pauli die Probleme abstellen?

Eigentlich konnte man auf dem Kiez mit der ersten Hälfte der Saison zufrieden sein. Der FCSP ist als einziges Team im Unterhaus noch ungeschlagen und liegt auf Aufstiegskurs. Doch die Ausgangslage für die Hamburger könnte noch besser sein. Das Polster auf Rang 4 beträgt nur noch drei Punkte. In den letzten drei Spielen gegen den HSV (2:2), in Osnabrück (1:1) und bei Wehen Wiesbaden (1:1) war das Team von Coach Fabian Hürzeler lange drückend überlegen, schenkte am Ende aber insgesamt sechs Punkte her.

Der Hauptgrund dafür war die Tatsache, dass die Kiezkicker vor dem eigenen und dem gegnerischen Tor die letzte Konsequenz vermissen ließen. In der Winterpause wollte der Trainer die defensive Stabilität zurückerlangen und wieder mehr Konsequenz bei seinen Profis im Abschluss sehen. Doch beim 1:3 im Test gegen Ligakonkurrent Osnabrück kamen erneut Zweifel auf. St. Pauli hat immer noch die beste Abwehr der Liga (15 Gegentore), hat aber inzwischen mehr Remis (9) als Siege (8) auf dem Konto.

Anfang Dezember wurde in Kaiserslautern Coach Dirk Schuster entlassen. Nach dem 15. Spieltag war der FCK auf Rang 13 abgerutscht und hatte nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Als Nachfolger wurde Dimitrios Grammozis verpflichtet. Der neue Trainer feierte mit dem 2:0-Heimsieg im DFB-Pokal gegen Nürnberg einen perfekten Einstand. Doch in der Liga setzte es vor der Winterpause zwei 1:2-Pleiten: Daheim gegen die Hertha und zu Gast bei Eintracht Braunschweig.

Damit liegt der FCK nur noch einen Platz und einen Punkt vor dem Relegationsrang 16. Sechs Zweitliga-Niederlagen in Serie sind ein neuer Vereins-Negativrekord. Die Roten Teufel sind seit acht Spielen sieglos (1U, 7N). Mit 36 Gegentoren stellt der FCK die zweitschwächste Defensive dieser Zweitliga-Saison. Schon 22 Unterhaus-Spiele hintereinander warten die Pfälzer auf eine „Weiße Weste“. Im Trainingslager hat Grammozis der Mannschaft nun eine Viererkette verpasst. Auswärts gab es erst einen Sieg (2U, 5N).

St. Pauli - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:1 Wehen Wiesbaden (H), 1:1 Osnabrück (A), 4:1 Homburg (A), 2:2 HSV (H), 3:2 Hansa Rostock (A)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 0:3 Dynamo Dresden (A), 1:2 Braunschweig (A), 1:2 Hertha (H), 2:0 Nürnberg (H), 1:4 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Kaiserslautern: 2:1 (A), 1:0 (H), 1:2 (A), 1:1 (A), 1:1 (H)

Nach 41 Duellen führt Lautern die Bilanz gegen die Hamburger mit 22 Siegen zu elf Niederlagen an. In den letzten zehn Pflichtspielen hat St. Pauli aber 21 Punkte geholt und nur einmal verloren (6S, 3U). Diese Niederlage war das 1:2 in der Vorsaison auf dem Betzenberg. In der diesjährigen Hinrunde konnten die Kiezkicker 2:1 im Fritz-Walter-Stadion gewinnen. Der letzte Sieg der Pfälzer am Millerntor datiert vom November 2014.

Gegen kein anderes Team hat Kaiserslautern in der 2. Bundesliga so oft verloren wie gegen den FC St. Pauli (9 Mal). Pauli hat zehn seiner 15 Gegentore nach dem Seitenwechsel kassiert. Der FCK musste nach dem Seitenwechsel 22 von 36 Treffern hinnehmen. So bietet sich auch am Samstag die Wette „Mehr Tore in 2. HZ“ an. Dafür gibt es bei Oddset eine Quote von 1,93. Alle Infos über den Bookie finden sich in unserem Oddset Test.

Unser St. Pauli - Kaiserslautern Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Sicher hatte St. Pauli am Ende der Hinrunde Probleme. Ob man die Baustellen in der Winterpause schließen konnte, ist noch ungewiss. Doch die Aufgabe am Samstag erscheint für den ungeschlagenen Tabellenzweiten trotzdem machbar. Kaiserslautern steht in der Tabelle auf Rang 15 und im Auswärts-Ranking auf Platz 16. Auch die Formkurve, der direkte Vergleich und die schwache Defensive sprechen gegen den 1. FCK. Da die Kiezkicker aber so gerne unentschieden spielen, sichern wir den Tipp mit einer „Doppelten Chance“ ab.