St. Pauli - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 28.10.2023

Unser St. Pauli - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.10.2023 lautet: St. Pauli ist als einziges Team im deutschen Fußball-Unterhaus noch ungeschlagen. Diese Serie dürfte auch nach dem Spiel am Samstag gegen Karlsruhe Bestand haben.

Der Karlsruher SC ging mit einer Serie von fünf Partien ohne Sieg ins Spitzenspiel daheim gegen Schalke. Am Ende kehrte der KSC nach einer starken Leistung und einem verdienten 3:0-Sieg in die Erfolgsspur zurück. Dort wollen die Badener nun auch möglichst lange verharren. Doch am Wochenende sind die Männer von Coach Christian Eichner zu Gast beim ungeschlagenen Tabellenführer. Die Wettquoten schlagen sich am 11. Spieltag recht klar auf die Seite von St. Pauli.

Warum wir uns mit einer Quote von 1,52 bei Bwin für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“ entscheiden, soll unser St. Pauli vs KSC Wett Tipp heute verraten.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Karlsruhe auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

St. Pauli ist seit 15 Ligaspielen ungeschlagen

In den jüngsten 24 Heimspielen im Unterhaus kassierte St. Pauli nur eine Pleite

Der KSC holte aus den letzten 8 Gastspielen am Millerntor 14 Punkte

St. Pauli vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Der ungeschlagene Tabellenführer empfängt die Mannschaft auf Rang 12. Alleine aus dieser Ausgangslage ergibt sich für die St. Pauli vs Karlsruhe Prognose eine klare Ausgangslage. Das spiegelt sich auch in den Wettquoten der Buchmacher wider.

Für einen Heimsieg gibt es nur durchschnittliche Quoten von 1,68. Ein Erfolg der Gäste wird mit Quoten im Schnitt von 4,57 belohnt. Vor einer Wette bei den zahlreichen Online-Wettanbietern empfiehlt sich ein Blick auf den jeweiligen Sportwetten Bonus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Karlsruhe Prognose: Bleibt das Millerntor eine Festung?

St. Pauli musste in Paderborn erstmals in dieser Saison ohne Abwehrchef Eric Smith auskommen. Prompt lagen die Männer von Coach Fabian Hürzeler erstmals in dieser Spielzeit in Rückstand. Aber trotzdem blieben die Kiezkicker mit einem 2:2 ungeschlagen und konnten auch die Tabellenführung verteidigen. Da die Hamburger vor allem im zweiten Durchgang stark aufspielten, fühlte sich das Remis für die Gäste am Ende sogar eher wie eine Niederlage an.

Erstmals ist der Verein nach den ersten zehn Spieltagen einer Saison noch ungeschlagen. 19 von 23 Teams, die zu diesem Zeitpunkt eine solche Bilanz vorweisen konnten, stiegen am Ende auch auf. Saisonübergreifend sind die „Boys in Brown“ sogar schon 15 Liga-Partien ohne Niederlage. Am heimischen Millerntor setzte es in den jüngsten 24 Zweitliga-Heimspielen auch gerade mal eine Pleite. Der FCSP hat in dieser Saison die wenigsten Torschüsse zugelassen und stellt mit acht Gegentoren die beste Abwehr.

Mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen war der KSC in der Tabelle gehörig abgerutscht. Die Stimmung im und rund um den Wildpark wurde immer unruhiger. Doch im Heimspiel gegen Schalke besonnen sich die Karlsruher auf ihre Stärken. Coach Christian Eichner hatte Lars Stindl erstmals auf der Zehnerposition aufgeboten. Hier war der Routinier ein starker Ballverteiler und an allen drei Toren der Hausherren beteiligt. Insgesamt zeigte die Mannschaft eine sichere, souveräne und laufstarke Leistung.

Zudem blieb Karlsruhe erstmals seit dem 27. August ohne Gegentreffer. Mit zwölf Punkten aus zehn Spielen haben die Blau-Weißen auf Rang 12 nun fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang. Nur wäre es an der Zeit, die Auswärtsbilanz aufzubessern. Von den saisonübergreifend elf letzten Gastspielen konnte man nur eines gewinnen, am 1. Spieltag der laufenden Saison mit 3:2 bei Aufsteiger Osnabrück. Aus den letzten vier Auswärtspartien holte der KSC lediglich einen Punkt.

St. Pauli - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 2:2 Paderborn (A), 3:3 Werder Bremen (A), 5:1 Nürnberg (H), 2:1 Hertha (A), 3:1 Schalke (H)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 3:0 Schalke (H), 3:0 Straßburg (H), 1:1 Magdeburg (A), 0:2 Kiel (H), 3:4 Greuther Fürth (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Karlsruhe: 1:1 (H), 4:4 (A), 3:1 (H), 3:1 (A), 0:0 (A)

Nach 40 Vergleichen führt St. Pauli die Bilanz gegen den KSC mit 14 Siegen zu zehn Niederlagen an. Seit fünf Aufeinandertreffen ist der FCSP gegen die Badener ungeschlagen (2S, 3U). Karlsruhe konnte lediglich eines der letzten zehn Zweitliga-Duelle für sich entscheiden (6U, 3N).

Von den sieben Siegen im Unterhaus gegen die Hamburger holten die Männer aus der Fächerstadt fünf am Millerntor. Aus den letzten acht Gastspielen in der Hansestadt holten die Blau-Weißen 14 Punkte (4S, 2U, 2N). Letzte Saison wurden zweimal die Punkte geteilt. St. Pauli hat 14 seiner 20 Tore in der zweiten Halbzeit erzielt - Liga-Höchstwert! Fallen am Samstag nach dem Seitenwechsel mehr Treffer, gibt es dafür bei Bwin eine Quote von 1,75. Alle Infos über die ersten Schritte beim Anbieter liefert unser Text zur Bwin Anmeldung.

Unser St. Pauli - Karlsruhe Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Eigentlich spricht bei diesem Spiel alles für die Hausherren. St. Pauli ist seit 15 Spielen ungeschlagen und steht auf Rang 1. Vor allem daheim sind die Hamburger besonders stark. Der KSC hat sich durch den Sieg gegen Schalke aber einiges an Rückenwind verschafft.

Zudem fühlte sich Karlsruhe zu Gast auf dem Kiez immer wohler als daheim gegen St. Pauli. An zehn Spieltagen dieser Saison hat der FCSP schon fünf Mal die Punkte geteilt. Durch eine Kombi von Doppelte-Chance- und Über/Unter-Wette reduzieren wir so unser Wettrisiko.