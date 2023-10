St. Pauli - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 07.10.2023

Unser St. Pauli - Nürnberg Tipp zum 2. Bundesliga-Spiel am 07.10.2023 lautet: Der Tabellenführer aus St. Pauli ist aktuell das einzige ungeschlagene Team der 2. Bundesliga. In der Vergangenheit kam den Kiezkickern das Duell mit Nürnberg oft gelegen.

Nürnberg hat nur eines seiner letzten sieben Zweitliga-Spiele verloren und ist seit drei Begegnungen ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende gingen die Franken erstmals mit einer weißen Weste vom Feld (1:0 vs. Magdeburg). In der Tabelle liegen die Gäste auf Rang 8 und sind das erste Team mit einer negativen Tordifferenz (-1).

Am Millerntor wartet nicht nur der aktuelle Tabellenführer der 2. Bundesliga, sondern ebenso eine Art Angstgegner auf die Cluberer. Nürnberg hat nur eines der 14 Zweitliga-Spiele am Millerntor für sich entschieden. Unser Tipp: „Sieg St. Pauli & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 1,93 bei Betano.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Nürnberg auf „Sieg St. Pauli & Unter 4,5 Tore“:

St. Pauli (7,7 xGA) und Nürnberg (9,2 xGA) haben laut erwartbarer Gegentore die besten Defensiven der Liga.

Die Kiezkicker gaben bisher im Schnitt 6,0 Torschüsse pro Spiel ab (4.) - Nürnberg liegt mit 4,8 Torschüssen pro Spiel deutlich dahinter (11.).

St. Pauli hat drei Siege in Serie eingefahren. Nürnberg wartet seit zwölf Zweitliga-Spielen auf einen Sieg gegen die Hausherren.

St. Pauli vs Nürnberg Quoten Analyse:

Wer nach acht Spieltagen ungeschlagen an der Tabellenspitze steht, ist mit Quoten bis 1,62 zurecht der klare Quoten-Favorit in diesem Spiel. St. Pauli peilt nach drei Siegen in Folge den fünften Saisonsieg an.

Nürnberg wird sich nicht kampflos geschlagen geben. Die Franken blieben gegen Magdeburg zum ersten Mal in dieser Spielzeit ohne Gegentor. Holen Cristian Fiél und seine Spieler die maximale Ausbeute am Millerntor, warten hohe Wettquoten zwischen 5,00 und 5,30 auf euch. Wettanbieter ohne Steuer erhöhen den Reiz dieser Quoten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Nürnberg Prognose: St. Pauli bereitet den Aufstiegs-Zug vor

Fabian Hürzeler und seine Mannschaft sind in dieser Phase der Saison nicht zu bremsen. St. Pauli ist nach acht Spieltagen das einzige ungeschlagene Team und hat die lockeren Stellschrauben im Offensiv-Wagon festgezogen. An den vergangenen drei Spieltagen brachten die Hausherren zehn Bälle im gegnerischen Kasten unter.

Zuvor waren es drei Tore in fünf Partien. In der eingleisigen 2. Bundesliga blieben vor dem aktuellen Tabellenführer 34 Mannschaften mindestens bis zum achten Spieltag ungeschlagen - 26 davon buchten am Ende der Spielzeit den Zug in Richtung Bundesliga.

Die Kiezkicker können sich auf die beste Defensive der Liga verlassen (5,5 xGA). Im deutschen Unterhaus hat kein anderes Team weniger Schüsse gegen sich zugelassen als die Norddeutschen (88). Hinzu kommt die bedingungslose Verteidigung der Standardsituationen. Nur St. Pauli und HSV haben noch kein Standard-Gegentor kassiert.

Etwas überraschend haben die Gastgeber die meisten Schüsse der Liga abgegeben (108, geblockte Schüsse ausgenommen). Einer der Nutznießer ist Marcel Hartel. Der Mittelfeldspieler ist mit fünf Treffer der beste Torschütze des Tabellenführers. Zuletzt hat er in drei Spielen in Folge ein Tor erzielt (4) - ein Novum für den aktuellen Kapitän.

St. Pauli - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 2:1 Hertha (A), 3:1 Schalke (H), 5:1 Kiel (H), 1:1 Braunschweig (A), 0:0 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:0 Magdeburg (H), 2:2 Braunschweig (A), 1:1 Fürth (H), 3:1 Heidenheim (H), 1:3 Kaiserslautern (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs. Nürnberg: 1:0 (A), 3:2 (H), 1:1 (H), 3:2 (A), 2:1 (A)

Nach diesen Zeilen mag es etwas verwirrend klingen, dass wir in unserer Wette den Zusatz von „Unter 4,5 Toren“ eingebaut haben. Aufklärung bringen die 9,2 erwartbaren Gegentore der Nürnberger, die sie in dieser Statistik zur zweitbesten Defensive der Liga küren. Darüber hinaus blieben die Franken am letzten Spieltag erstmals ohne Gegentor. Mit 110 zugelassenen Schüssen rangieren die Akteure im Trikot der Gäste unter den sechs besten Teams der 2. Bundesliga.

Im Gegenzug schwächelt die Offensive des 1. FCN. 4,8 Torschüsse pro Spiel sind nur mittelmäßig (11.) ebenso wie 79 abgegebene Schüsse (13.). Das sollte die beste Defensive der Liga nicht wirklich ins Schwitzen bringen. Viel eher führt das zu einer weiteren Wette, die wir ins Auge gefasst haben. Betano stellt für eine Wette auf „Beide treffen: Nein“ eine attraktive Quote von 1,98 bereit. Für St. Pauli wäre es die vierte weiße Weste der Saison. Zudem wartet dieser Betano Promo Code bereits auf euch.

Unser St. Pauli - Nürnberg Tipp: Sieg St. Pauli & Unter 4,5 Tore

St. Pauli war im bisherigen Saisonverlauf keine Mannschaft, die sich eine Menge an Großchancen erspielt hat. Nur zwei Teams haben sich in den ersten acht Wochen weniger Großchancen erspielt als die Hausherren (14). Die Verwertung dieser Möglichkeiten war jedoch hervorragend (42,9 Prozent). Wir prognostizieren am Samstagabend einen Sieg der Gastgeber, der nicht zu hoch ausfallen dürfte.