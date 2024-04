St. Pauli - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 26.04.2024

Unser St. Pauli - Rostock Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.04.2024 lautet: Die abstiegsbedrohten Rostocker fahren als klarer Außenseiter auf den Kiez. Im Wett Tipp heute dürfte es für die Gäste am Ende auch nichts zu holen geben.

Mit den Niederlagen zu Gast beim KSC und daheim gegen Elversberg verlor St. Pauli nicht nur die Tabellenführung in der 2. Bundesliga, sondern musste auch auf einmal wieder um den schon sicher geglaubten Aufstieg bangen. Doch mit dem 2:1-Erfolg in Hannover am Sonntag fanden die Kiezkicker wieder zurück in die Spur und wollen am Freitag im Heimspiel gegen Hansa Rostock weiter nachlegen.

Wir trauen den Hausherren auch auf jeden Fall einen Erfolg zu und spielen mit einer Quote von 1,95 bei Interwetten die Wette „Sieg St. Pauli HC -1″.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Rostock auf „Sieg St. Pauli HC -1″:

Kein Team hat 2023/24 mehr Heimpunkte gesammelt als St. Pauli

Die Kiezkicker sind auch die beste Mannschaft der Rückrunde

Rostock gewann nur eines der letzten 9 Gastspiele (2U, 6N)



St. Pauli vs Rostock Quoten Analyse:

Der Tabellenzweite empfängt das Team, welches aktuell den Relegationsplatz im Tabellenkeller belegt. Aus dieser Konstellation ergibt sich für die St. Pauli vs Rostock Prognose eine überdeutliche Ausgangslage.

So klettern die Quoten für einen Heimsieg bei den besten Buchmachern, die natürlich auch die besten Sportwetten Apps für ihre Kunden parat haben, nur knapp über die Marke von 1,30. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste den bis zu neunfachen Wetteinsatz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Rostock Prognose: Das Millerntor ist erneut eine Festung

Im ersten Durchgang in Hannover waren den Kiezkickern die Nachwehen der vergangenen beiden Niederlagen noch anzumerken. Es fehlten die Souveränität im Spielaufbau, die kreativen Ideen im Spiel nach vorne und die Stabilität in der Defensive. Zudem steckte noch die Verunsicherung in den Knochen. Doch anders als beim vogelwilden 3:4 daheim gegen Elversberg erarbeitete sich der FC St. Pauli im Laufe der Partie immer mehr das Spielglück. Die Mannschaft zeigte viel Bereitschaft und Biss.

So gewannen die Hamburger das Gastspiel bei H96 am Ende verdient mit 2:1 und liegen nun wieder auf Kurs. Das Polster auf Rang 3 beträgt fünf Punkte. Der vierte Platz ist sogar schon elf Zähler entfernt. 32 Punkte werden in der Heimtabelle von keiner anderen Mannschaft überboten. In der Rückrunde sind die „Boys in Brown“ mit 27 Zählern ebenfalls das stärkste Team. Allerdings setzte es für den FCSP in der zweiten Saisonhälfte, nachdem man die komplette Hinserie ohne Niederlage überstanden hatte, schon vier Pleiten.

Mit drei Siegen aus vier Spielen hatte Rostock zuletzt wieder Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft. Doch dann folgte am vorletzten Spieltag ein bitteres 0:4 zu Gast bei der Hertha. Auch das Heimspiel am Sonntag gegen Magdeburg brachte keine Besserung. Hier gerieten die Gastgeber durch einen folgenschweren Fehlpass in der 18. Minute in Rückstand und agierten danach komplett verunsichert. Am Ende stand eine verdiente 0:2-Heimpleite auf der Anzeigetafel.

Mit einem Sieg hätte Hansa am FCM vorbeiziehen können. Nun ist der Konkurrent um fünf Punkte auf Platz 12 entflohen. In Reichweite sind aktuell nur noch mit einem bzw. drei Punkten Vorsprung Wiesbaden und Braunschweig. Nun geht es mit einem Auswärtsspiel weiter. In Fremde musste die Kogge aber schon zehn Pleiten einstecken. Nur Braunschweig ist auswärts noch schwächer (11). Große Probleme macht weiterhin die Offensive. 27 Treffer sind zusammen mit Osnabrück der Negativwert der Liga.

St. Pauli - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 2:1 Hannover (A), 3:4 Elversberg (H), 1:2 KSC (A), 2:1 Paderborn (H), Nürnberg (A)

Letzte 5 Spiele Rostock: 0:2 Magdeburg (H), 0:4 Hertha BSC (A), 3:1 Wehen Wiesbaden (H), 0:2 Kiel (A), 3:0 Lübeck (H)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Rostock: 3:2 (A), 1:0 (H), 0:2 (A), 0:1 (A), 4:0 (H)



Die Bilanz zwischen beiden Nordvereinen ist mit elf Siegen für St. Pauli bei zwölf Niederlagen beinahe ausgeglichen. Noch nie endete diese Paarung mit einem Remis. In der 2. Bundesliga haben die Hamburger daheim gegen Rostock mit sechs Erfolgen (2N) klar die Nase vorne. Das Hinspiel in der laufenden Saison an der Ostsee ging mit 3:2 an die Kiezkicker. Hansa ging früh in Führung, lag dann aber schon nach 23 Minuten mit 1:3 zurück. Im zweiten Durchgang folgte nur noch der Anschlusstreffer.

Die letzten vier Gastspiele auf dem Kiez hat die Kogge immer ohne eigenen Treffer verloren. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr bei Tipwin für einen Heimsieg zu Null eine Quote von 2,05. Unsere Erfahrungen mit dem Anbieter bezüglich Bonus, Wettangebot, Quoten, Stärken, Schwächen und der App teilen wir mit euch im ausführlichen Tipwin Test.

Unser St. Pauli - Rostock Tipp: Sieg St. Pauli HC -1

Rostock muss im Abstiegskampf dringend punkten. Doch die Aufgabe am Freitag beim besten Heim- und Rückrundenteam ist kaum lösbar. Schon nach den letzten Gastspielen auf dem Kiez (0:1, 0:4, 0:3, 0:2, 2:3) stand die Kogge immer mit leeren Händen da.

Daran dürfte sich auch dieses Mal nichts ändern. Hansa ist in der Fremde einfach zu schwach. Zusammen mit der harmlosen Offensive und dem fehlenden Selbstvertrauen nach zwei Pleiten in Serie droht sogar eine deutliche Pleite.