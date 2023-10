St. Pauli – Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 31.10.2023

Unser St. Pauli - Schalke Tipp zum DFB Pokal Spiel am 31.10.2023 lautet: Die “Kiezkicker” marschieren direkt in Richtung Bundesliga und sind auch im DFB-Pokal von Schalke nicht zu stoppen.

Auch am letzten Spieltag zeigten die Schützlinge aus dem Hamburger Stadtteil Nehmerqualitäten und drehten auf heimischem Boden einen 0:1-Rückstand gegen Karlsruhe in einem Last-Minute-Sieg (2:1).

Königsblau schenkte seinem neuen Coach Karel Geraerts zu Hause gegen Hannover das erste Erfolgserlebnis.

Aufgrund der eklatanten Auswärtsschwäche der Knappen tendieren wir zu einem Heimsieg des Tabellenführers der 2. Bundesliga. Für diesen Spielausgang hält ODDSET eine Quote in Höhe von 1,62 bereit.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Schalke auf “Sieg St. Pauli”:

Braun-Weiß ist in der 2. Bundesliga zu Hause ungeschlagen (4S, 2U).

Schalke holte nur einen Punkt in sechs Liga-Auswärtsduellen.

In den letzten beiden Begegnungen setzte sich St. Pauli am Millerntor gegen die Knappen durch.

St. Pauli vs Schalke Quoten Analyse:

Sportwetten-Fans, die ihre Fühler zum klassischen Drei-Wege-Markt richten, werden schnell erkennen, dass dieser einer deutlichen Rollenverteilung unterliegt. Der momentane Tabellenprimus aus dem Hamburger Stadtteil gilt als Favorit und wird mit einer St. Pauli Schalke Wettquote von durchschnittlich 1,62 bewertet.

Der 3:2-Erfolg gegen Hannover schafft bei den Gästen Selbstvertrauen. Ein Auswärtssieg ist dennoch sehr unwahrscheinlich und wird bei den Bookies, darunter einige, die eine Freebet im Angebot halten, mit dem bis zu 5,60-fachen Wetteinsatz vergütet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs. Schalke Prognose: Scheidet Königsblau zum 3. Mal am Stück in der 2. Runde des Pokals aus?

Die “Kiezkicker” fungieren als einziges Team in der 2. Bundesliga, das nach wie vor ungeschlagen ist (6S, 5U). Mit 23 erbeuteten Punkten rangieren die Mannen von Trainer Fabian Hürzeler an der Tabellenspitze und träumen nach 13 Jahren Zweitklassigkeit vom Oberhaus des deutschen Fußballs. Im Vorjahr reichte es lediglich zu Rang 5.

Neben dem Revier-Rivalen Hamburger SV verkörpert Braun-Weiß das heimstärkste Team der 2. Bundesliga und holte kürzlich zu Hause vier Siege am Stück. In sechs Heim-Ansetzungen resultierten 15 Tore. Nur Kaiserslautern war auf heimischem Boden torgefährlicher. Lediglich vier Gegentore am Millerntor attestieren den “St. Paulianern” ein gesundes Defensivverhalten. Zwei der sechs Spiele im eigenen Stadion wurde als “Clean Sheet” abgewickelt.

Nach dem großen Erfolg mit dem Erreichen des DFB-Pokal-Viertelfinales im Jahr 2022 schied die Hürzeler-Elf im Vorjahr bereits in der 2. Runde gegen den SC Freiburg (1:2 n. V.) aus.

Der FC Schalke 04 beendete zuletzt unter dem neuen Übungsleiter Karel Geraerts eine Serie von vier Niederlagen am Stück.

St. Pauli - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 2:1 Karlsruhe (H), 2:2 Paderborn (A), 5:1 Nürnberg (H), 2:1 Hertha BSC (A), 3:1 Schalke (H).

Letzte 5 Spiele Schalke: 3:2 Hannover (H), 0:3 Karlsruhe (A), 1:2 Hertha (H), 1:3 Paderborn (A), 1:3 St. Pauli (A).

Letzte Spiele St. Pauli vs. Schalke: 3:1 (H), 2:3 (A), 2:1 (H), 0:2 (H), 0:3 (A).

Das zweite Match nach dem Trainerwechsel war gegen Hannover von Erfolg gekrönt. Ein in Bezug auf den Klassenerhalt extrem wichtiger Triumph. Der Rückstand zum rettenden Ufer, das derzeit vom FC Hansa Rostock beansprucht wird, beträgt nämlich nur noch zwei Punkte.

Ein Sieg im DFB-Pokal gegen den Spitzenreiter könnte neues Selbstvertrauen für die kommenden Liga-Aufgaben gegen Nürnberg, Elversberg und Düsseldorf schaffen.

Anhand der vergangenen Auswärtsspiele ist nämlich nur sehr wenig Mut zu schöpfen. Einen mageren Punkt holte Königsblau aus sechs Fernduellen in der 2. Bundesliga. Nur Braunschweig blickt auswärts auf noch weniger erbeutete Zähler. Mit satten 16 Gegentoren stellen die Knappen in der Fremde gemeinsam mit Hertha BSC den schwächsten Abwehrverbund.

In den vergangenen beiden Jahren war für Schalke jeweils in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen 1860 München (0:1) und der TSG Hoffenheim (1:5) Schluss.

Unser St. Pauli – Schalke Tipp: Sieg St. Pauli

Beide Konkurrenten standen sich erst Ende September gegenüber. Das direkte Aufeinandertreffen spiegelte die aktuelle Tabellensituation am Millerntor sehr gut wider. Die “Kiezkicker” dominierten das Geschehen und verließen am Ende den Platz als verdienter Sieger (3:1).

Wenngleich Königsblau mit dem 3:2-Erfolg über Hannover neues Selbstvertrauen schöpfte, wird es beim Tabellenprimus weder zu einem Sieg noch zu einem Remis reichen.