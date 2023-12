St. Pauli - Wiesbaden Tipp, Prognose, Quoten | 17.12.2023

Unser St. Pauli - Wiesbaden Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.12.2023 lautet: Die Kiezkicker sind neben Bayer 04 Leverkusen das einzige ungeschlagene Team im deutschen Profifußball. Das Problem: St. Pauli teilte am häufigsten im deutschen Unterhaus die Punkte. In unserem Wett Tipp heute kehren wir von einer Drei-Weg-Wette ab.

Vergangenen Freitag kassierte Wiesbaden die dritte Niederlage in Folge und rutschte auf Rang 11 ab. Dort steht der SVWW auch im Ligavergleich der erwartbaren Tore (23,4 xG). Überraschenderweise liegen die Gäste damit einen Platz vor St. Pauli (23,1 xG). Die Kiezkicker haben mit drei Remis an den letzten vier Spieltagen ihren Vorsprung verspielt, führen aber trotzdem die Tabelle an und ließen die wenigsten erwartbaren Gegentore zu (15,6 xGA).

Unser Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen: Nein” zu einer Quote von 1,90 bei Happybet.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Wiesbaden auf “Beide Teams treffen: Nein”:

Pauli kassierte die wenigsten erwartbaren Gegentore (15,6 xGA).



Nur 3 Mannschaften gaben pro Spiel weniger Torschüsse als Wiesbaden ab (4,0).



St. Pauli behielt in 5 Ligaspielen die weiße Weste (geteilter 3.), der SVWW in 4 (geteilter 5.).



St. Pauli vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Der Tabellenführer empfängt einen Aufsteiger. Allein anhand dieser Beschreibung sind Siegquoten von 1,33 bis 1,36 für einen Heimsieg schnell erklärt. Dieselben Quoten findet ihr in den unterschiedlichen Sportwetten Apps.

Wiesbaden ärgerte in dieser Spielzeit schon mehrere Mannschaften und fuhr zwischenzeitlich vier Siege in Serie ein. Nach drei Niederlagen in Folge ging das Momentum des Aufsteigers aber vollkommen verloren. Bei Wettquoten zwischen 7,00 und 8,25 für einen Auswärtssieg droht der nächste Rückschlag.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Wiesbaden Prognose: Zwei Top-5-Defensiven im Vergleich

Bereits in der abgelaufenen Spielzeit war St. Pauli für seine fantastische Defensive bekannt. Vor dem letzten Spieltag der Hinrunde brillieren die Kiezkicker erneut mit den wenigsten erwartbaren Gegentoren der 2. Bundesliga (15,6 xGA).

Im Gegensatz zu manch anderem Verein konnte der Tabellenführer diese Zahlen auf der Anzeigetafel bestätigen und kassierte pro Spieltag die wenigsten Tore aller Zweitligisten (0,9).

Mit dieser Basis rangiert das Team von Fabian Hürzeler an der Tabellenspitze. Sorgen bereiten die meisten Punkteteilungen der Liga (8). Diese entstanden in erster Linie auf Grund der durchwachsenen Offensive. 23,1 erwartbare Tore reichen gerade noch für den zwölften Rang im Ligavergleich.

Wenn die Hausherren nicht aufpassen, könnte der SVWW zur Stelle sein. Wiesbaden reist mit der fünftbesten Hintermannschaft der 2. Bundesliga an (1,3 Gegentore pro Spiel) und das, obwohl nur Osnabrück mehr erwartbare Gegentore (29,1 xGA) als die Gäste hinnehmen musste (28,4 xGA).

St. Pauli - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:1 Osnabrück (A), 4:1 Homburg-Saar (A), 2:2 HSV (H), 3:2 Rostock (A), 0:0 Hannover (H).



Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 1:3 Braunschweig (H), 2:3 Kiel (A), 0:2 Fürth (A), 2:1 Kaiserslautern (H), 3:1 Düsseldorf (A).



Letzte 5 Spiele St. Pauli vs. Wiesbaden: 3:5 (A), 5:2 (H), 3:1 (H), 3:2 (H), 2:3 n.V. (A).



Beide Mannschaften treten nicht unbedingt in ihrer besten Verfassung an. Der SVWW schlägt sich derzeit mit einer Negativserie von drei Niederlagen in Folge herum, während die Kiezkicker nur eines ihrer vergangenen vier Ligaspiele gewonnen haben (3 Remis).

Gerade in einer solchen Phase ist es für Mannschaften oft wichtig, zu den Basics zurückzukehren. Diese liegt bei beiden Teams in der Defensive. St. Pauli beendete bereits fünf Ligaspiele ohne Gegentor. Wiesbaden kann vier solcher Ergebnisse vorweisen.

Etwas überraschend finden wir eine weitere Gemeinsamkeit. Die Hausherren (16.) und die Gäste aus Hessen (13.) erspielten sich weniger Großchancen als der Großteil der 2. Bundesliga.

Da St. Pauli nicht nur das Gesamtklassement anführt, sondern ebenso die meisten Remis der Liga nachweist, hört sich eine Quote von 5,00 für ein weiteres “Unentschieden” nach jeder Menge Value an. Diese Wettquote findet ihr derzeit bei Happybet.

Unser St. Pauli - Wiesbaden Tipp: “Beide Teams treffen: Nein”

Bislang beendete Wiesbaden genau die Hälfte seiner Auswärtsspiele mit “Beide Teams treffen: Nein”. St. Pauli hat nicht nur die beste Hintermannschaft der 2. Bundesliga, sondern kassierte zu Hause nur 43 Prozent der Gegentore - somit ist die Abwehr daheim ebenfalls die beste Verteidigung des deutschen Unterhauses.