Stade Briochin - PSG Tipp, Prognose, Quoten | 26.02.2025

Unser Stade Briochin - PSG Sportwetten Tipp zum Coupe de France Spiel am 26.02.2025 lautet: Gegen den Viertligisten stellt sich gar nicht die Frage, wer den Platz als Sieger verlässt. Im Wett Tipp heute beschäftigen wir uns nur mit der Höhe des Sieges und der Anzahl der Tore.

Am 26. Februar 2025 erleben wir eine spannende Viertelfinal-Begegnung im Coupe de France zwischen Stade Briochin und Paris Saint-Germain. Die Partie findet im Stade Fred-Aubert statt.

Die Gäste sind in der Stade Briochin PSG Prognose der klare Favorit, treten mit einer beeindruckenden Siegesserie an, während der Viertligist Stade Briochin motiviert ist, die Heimmacht zu nutzen.

Daher lautet unser Stade Briochin PSG Wett Tipp heute: “Über 3,5 Tore” zu einer Quote von 1,80 bei Betway .

Darum tippen wir bei Stade Briochin vs PSG auf “Über 3,5 Tore”:

Stade Briochin vs PSG Quoten Analyse: