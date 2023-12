Steelers - Bengals Tipp, Prognose & Quoten | 23.12.2023

Unser Pittsburgh Steelers - Cincinnati Bengals Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 23.12.2023 lautet: Die Steelers und die Bengals bewegten sich zuletzt in völlig unterschiedliche Richtungen. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir eine Fortsetzung.

Cincinnati hat den Ausfall von Quarterback Joe Burrow überraschend gut aufgefangen. Sein Backup Jake Browning legt seit vier Wochen sensationelle Zahlen auf und könnte die Bengals noch in die Playoffs führen. Ein Sieg gegen den schwächelnden Division-Rivalen würde die Chancen erhöhen. Die Geschichte um Mike Tomlin und seine stets positiven Siegesbilanzen als Head Coach der Steelers könnte in dieser Saison ein jähes Ende finden. Defensiv sind die Steelers stark gebeutelt, offensiv steht der nächste QB-Tausch an.

Unser Wett Tipp heute lautet daher: „Sieg Cincinnati Bengals“ mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals auf „Sieg Bengals“:

Die Bengals reiten auf ihrer Siegesserie von 3 Spielen und sind seit Woche 12 eine Top-7-Offensive in EPA/Play (0,080).

Pittsburgh ist offensiv ein Scherbenhaufen. Nur 4 Teams erzielten weniger Touchdowns als die Steelers (22).

3 Niederlagen in Serie, darunter 2 gegen die bis dato 2-Siege-Teams aus Arizona (10:24) und New England (18:21), sind ein Spiegelbild für die Steelers-Form.

Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals Quoten Analyse:

Mitch Trubisky wurde während der 13:30-Niederlage der Steelers gegen die Colts durch Mason Rudolph ersetzt. Der ehemalige Drittrunden-Pick wird, sofern Kenny Pickett weiterhin ausfällt, gegen die Bengals starten. Mit einem Quarterback, dessen letzter Start 25 Monate her ist, wird ein Sieg der Hausherren mit Quoten bis 2,15 bestückt.

Cincinnati bekommt von Backup-Quarterback Jake Browning überraschend gute Leistungen und wird trotz Auswärtsspiel mit Siegquoten um 1,75 von den Wettanbietern favorisiert. Ein solch bedeutungsvolles Division-Duell könnt ihr sinnvoll mit einem Wettgutschein angehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals Prognose: Steelers ohne Anker

Die Steelers haben weiterhin eine Chance auf die Postseason, doch die Aussichten sind düster. Pittsburgh verlor zuletzt drei Spiele in Serie, unter anderem gegen die bis dato 2-10-Teams aus Arizona (10:24) und New England (18:21). Zudem gaben die Steelers am letzten Spieltag eine 13:0-Führung gegen die Colts aus der Hand und verloren nach 30 unbeantworteten Zählern mit 13:30.

Normalerweise hielt die Defensive der Hausherren ihre Mannschaft in vielen Duellen im Spiel, doch diese brach nach mehreren Ausfällen in den vergangenen Wochen ebenfalls ein. Für das Division-Duell muss Head Coach Mike Tomlin ohne seine beiden Safetys Damontae Kazee (Sperre) und Minkah Fitzpatrick (Knie) planen.

Ohne die tatkräftige Unterstützung einer stabilen Verteidigung könnten die Playoff-Hoffnungen der Gastgeber durch die Bengals vernichtet werden. Schon über die gesamte Saison haben die Steelers eine der schwächsten Offensiven. Nur vier Teams legten weniger Touchdowns (22) und Punkte pro Spiel (15,9) als Pittsburgh auf.

Zusätzlich ist die Quarterback-Situation prekär. Mike Tomlin ernannte Mason Rudolph zum Starter für die kommende Partie. Der ehemalige Drittrunden-Pick der Steelers begann sein letztes NFL-Spiel vor 25 Monaten (16:16 vs. Lions).

Pittsburgh Steelers - Cincinnati Bengals Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pittsburgh Steelers: 13:30 Colts (A), 18:21 Patriots (H), 10:24 Cardinals (H), 16:10 Bengals (A), 10:13 Browns (A)

Letzte 5 Spiele Cincinnati Bengals: 27:24 n.V. Vikings (H), 34:14 Colts (H), 34:31 Jaguars (A), 10:16 Steelers (H), 20:34 Ravens (A)

Letzte 5 Spiele Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals: 16:10 (A), 30:37 (H), 23:20 n.V. (A), 10:41 (A), 10:24 (H)

Für Cincinnati sehen die Vorzeichen viel besser aus. Jake Browning verzückte zuletzt die Anhänger der Bengals und führte sein Team zu drei Siegen in Folge. Über die vergangenen vier Wochen nahm die Vertretung von Joe Burrow die Bengals auf ihre Schultern und bastelte die siebtbeste Offensive der NFL zusammen (0,080 EPA/Play). Zwei der vergangenen drei Siege endeten mit Über 30,5 Punkten für die Bengals. Der Anteil von Jake Browning ist nicht zu unterschätzen, denn der Passgeber warf seit Woche 12 mehr Yards pro Spiel (295,0) als jeder andere Quarterback der NFL.

Solange die Steelers nicht eine völlig neue Offense aufs Feld schicken, können die defensiven Probleme der Bengals in diesem Vergleich vernachlässigt werden. Trotzdem wollen wir erwähnen, dass die Verteidigung von Head Coach Zac Taylor die zweitmeisten Yards pro Spieltag gegen sich erlaubt (398,2). Wollt ihr die Quote etwas nach oben schrauben, könnt ihr bei Betano auf einen „Sieg Cincinnati Bengals (HC -2,5)“ setzen und damit eine Quote von 2,00 beanspruchen. Gleichzeitig haltet ihr mit dieser Betano Gratiswette das Risiko gering.

Unser Pittsburgh Steelers - Cincinnati Bengals Tipp: Sieg Bengals

Die Bengals haben eine deutlich bessere Form als die Steelers und wahrscheinlich auch den besseren Quarterback auf ihrer Seite. Im Vergleich aller vier Units beider Teams ist die Offensive der Gäste unter den gegebenen Umständen wohl die beste auf dem Feld, sodass wir auf einen Auswärtssieg der Bengals setzen.