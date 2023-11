Steelers - Titans Tipp, Prognose & Quoten | 03.11.2023

Unser Steelers - Titans Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 03.11.2023 lautet: Da Tennessee auf der Quarterback- und der Running-Back-Position leichte Vorteile hat, favorisieren wir die Gäste bei unserem Wett Tipp heute.

In Week 10 der NFL-Saison 2023 treffen beim „Thursday Night Football“ zwei AFC-Teams aufeinander, die beide noch auf einen Playoff-Platz hoffen. Die Steelers, die aktuell bei einem Record von 4-3 stehen, empfangen in Pittsburgh die Tennessee Titans, die bisher auf drei Siege und vier Niederlagen zurückblicken können.

Die Wettquoten schlagen sich bei diesem Duell auf die Seite der Hausherren. Wir entscheiden uns allerdings mit einer Quote von 1,55 bei Interwetten für die Wette „Sieg Titans mit HC +4,5″.

Darum tippen wir bei Steelers vs Titans auf „Sieg Titans mit HC +4,5″:

Die Steelers stehen mit ihrer Rush Defense nur auf Platz 28.

Die Titans belegen mit ihrem Ground Game Rang 13.

Tennessee QB Levis kam in Week 9 auf 4 TDs / Receiver Hopkins auf 3 TDs.

Steelers vs Titans Quoten Analyse:

Die Hausherren werden von den Buchmachern mit einem Spread von minus 3 als Favoriten aufs Feld geschickt. Das Punkte-„Über/Unter“ liegt bei 36. Somit gibt es für einen Sieg der Hausherren durchschnittliche Quoten von 1.67.

Ein Erfolg der Gäste wird mit Quoten von im Schnitt 2.21 belohnt. Sportwetten Tipper können ihr Wett-Risiko durch eine Freiwette absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Steelers vs Titans Prognose: Setzt Rookie Levis das nächste Ausrufezeichen?

Die Steelers-Saison ist bisher von vielen Ups and Downs geprägt. Ein Highlight war sicher der 17:10-Heimsieg gegen die Ravens in Week 5. Eine Woche zuvor hatte Pittsburgh aber eine 6:30-Klatsche bei den Texans kassiert. Quarterback Kenny Pickett konnte in seinem zweiten Jahr bisher keine spürbaren Fortschritte machen. Sein QBR fiel im Vergleich zum Vorjahr von 53.6 auf 35.5. Am vergangenen Spieltag gegen die Jaguars musste Spielmacher Pickett im zweiten Abschnitt auch noch verletzt vom Feld.

Der QB wurde dann von Mitch Trubisky ersetzt, der alle Siegchancen der Hausherren im letzten Quarter mit einer Interception begrub. Gegen die Titans dürfte Kenny Pickett aber wieder zurückkehren. Dafür wird Star-Safety Minkah Fitzpatrick ausfallen. Ohne ihn fehlt der Secondary der wichtigste Mann. Grundsätzlich stehen die Steelers mit ihrer Offense in vielen wichtigen Statistiken nur auf den Plätzen 25 bis 30. Dafür sind 15 Takeaways der zweitbeste Wert in der NFL.

Mit Quarterback Ryan Tannehill kam Tennessee in dieser Saison auf gerade mal zwei Touchdowns durch die Luft. Am Sonntag gegen die Falcons musste der eigentliche Nr.-1-Spielmacher verletzt aussetzen und wurde von Rookie Will Levis, dem No-33-Pick im Draft dieses Jahres, ersetzt. Und der junge Quarterback feierte mit 234 Yards und vier Touchdowns ein historisch gutes NFL-Debüt. Drei der vier TDs kamen auf mindestens 30 Air Yards.

Die Titans hatten seit 42 Spielen in Serie keinen TD mehr mit 30 Air Yards oder mehr erzielt. Unterstützt wurde Levis durch Wide Receiver DeAndre Hopkins, der vier Receptions für 128 Yards und drei Touchdowns verbuchte. Damit ging auch die Serie des WR von neun Spielen ohne TD zu Ende. Zudem lief Derrick Henry für 101 Yards. Am Ende stand so ein 28:23-Sieg für die Hausherren auf dem Board. Auch am Donnerstag wird Ryan Tannehill weiterhin verletzt fehlen. So darf Will Levis wieder „Under Center“ ran.

Steelers - Titans Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Steelers: 10:20 Jaguars (H), 24:17 Chargers (A), 17:10 Ravens (H), 6:30 Texans (A), 23:18 Raiders (A)

Letzte 5 Spiele Titans: 28:23 Falcons (H), 16:24 Ravens (H), 16:23 Colts (A), 27:3 Bengals (H), 3:27 Browns (A)

Letzte 5 Spiele Steelers vs Titans: 19:13 (H), 27:24 (A), 40:17 (H), 27:24 (A), 9:16 (H)

Die Steelers führen die Bilanz gegen die Titans mit 48-32 an. In Pittsburgh spricht die Statistik mit 28-12 noch deutlicher für das Franchise aus Pennsylvania.

Seit vier Duellen wartet Tennessee auf einen Sieg. Der jüngste Erfolg war ein 16:9-Auswärtssieg in der Saison 2013.

Wide Receiver DeAndre Hopkins erzielte in der Vorwoche drei Touchdowns. Kommt am Donnerstag ein weiterer hinzu, gibt es dafür bei Interwetten eine Quote von 2.75.

Unser Steelers - Titans Tipp: „Sieg Titans mit HC +4,5″

Beim Donnerstagabend-Spiel spricht Vieles für eine enge und von den Abwehrreihen geprägte Partie. Die Titans sind die Nr.-2-Defense in der Red Zone und haben nur sieben Passing-TDs sowie gerade mal 3,8 Yards per Carry auf dem Boden zugelassen.

Die Steelers Offense steht dagegen mit 16,1 Punkten pro Spiel auf Rang 30. Die Tennessee-Angriffsreihe steht allerdings mit 18,9 Zählern pro Game und Rang 24 aber auch nicht viel besser da.

Am Ende sehen wir die Gäste leicht vorne. Das hat mit zwei Sachen zu tun: Quarterback Will Levis hat ein sensationelles Debüt gefeiert. Zudem trifft „King Henry“ auf eine der schwächsten Run-Defenses der Liga (Platz 28 mit 137,1 Yards pro Game).