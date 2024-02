Straßburg - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 02.02.2024

Unser Straßburg - PSG Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 02.02.2024 lautet: Die formstarken Straßburger hoffen am Freitag daheim gegen den Meister auf etwas Zählbares. Unter Umständen ist im Wett Tipp heute auch ein Punkt für die Gastgeber drin.

Der 20. Spieltag der Saison 2023/24 wird in der Ligue 1 am Freitagabend in Straßburg eröffnet. Der heimische Racing Club empfängt den Tabellenführer und Serienmeister Paris St. Germain. Die Pariser wollen nach dem Heim-Remis vom Sonntag gegen Brest wieder zurück auf die Siegerstraße. Die Hausherren sind dagegen darum bemüht, ihre Serie ohne Niederlage fortzusetzen.

Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,75 bei Oddset für die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Straßburg vs PSG auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

Straßburg wartet seit 13 Duellen gegen PSG auf einen Sieg

Paris ist nun schon 14 Ligaspiele in Folge ungeschlagen

In den letzten beiden Gastspielen bei RCS holte Paris St. Germain jeweils ein Remis



Straßburg vs PSG Quoten Analyse:

Als Tabellenführer und Serienmeister ist Paris fast in jeder Ligue-1-Partie der klare Favorit. Das ist auch bei der Straßburg vs PSG Prognose nicht anders. Für einen Sieg der Gäste gibt es somit nur durchschnittliche Quoten von 1,52.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Hausherren Quoten im Schnitt von 5,83. Mit Freiwetten könntet ihr eine Wette auf den Außenseiter abfedern. Eine Übersicht über die besten Freebets findet ihr bei uns.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Straßburg vs PSG Prognose: Zeigt Paris eine Reaktion auf das Remis gegen Brest?

Nach einer starken Saison 2021/22, die beinahe im Europapokal geendet hätte, musste Straßburg viele Leistungsträger ziehen lassen. Im darauffolgenden Jahr konnte Racing nur mit einem Polster von zwei Plätzen und fünf Punkten die Klasse halten. In dieser Saison sollte der neue Trainer Patrick Vieira den Verein aus dem Elsass wieder nach oben führen. Der Anfang verlief etwas holprig. Nach dem Hinspiel gegen PSG (0:3) und dem 9. Spieltag hatte RCS lediglich zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Doch inzwischen ist die Mannschaft seit acht Pflichtspielen ungeschlagen und musste in den vergangenen zwölf Pflichtpartien nur eine Pleite hinnehmen. Damit ist Straßburg ins gesicherte Mittelfeld geklettert und hat auf Platz 10 den Relegationsrang 16 um neun Punkte distanziert. Auch im Pokal stehen die „Bleu et Blanc“ im Achtelfinale und empfangen in der kommenden Woche Le Havre. In zehn Gastspielen reichte es nur zu zwei Siegen. Dafür holte man 15 der 25 Punkte daheim.

Im vergangenen Sommer gab es bei PSG einen Umbruch unter dem neuen Coach Luis Enrique. Profis wie Neymar, Messi, Sergio Ramos und Marco Verratti, die allesamt hochkarätig bezahlt wurden, verließen den Verein. Es dauerte, bis der neue Weg auch zum Erfolg führte. Erst am 12. Spieltag übernahm Paris erstmals in dieser Saison die Tabellenführung. Auch in der Königsklasse mussten die Pariser um den Einzug ins Achtelfinale zittern.

Doch die Verantwortlichen sind mit ihrem Trainer zufrieden. Der Spanier setzt auf ein schnelles, effizientes Spiel nach vorne. Inzwischen führt der Serienmeister die Ligue-1-Tabelle mit einem Vorsprung von sechs Punkten auf den ersten Verfolger an. Die „Rouge-et-Bleu“ haben die beste Offensive (46), die drittbeste Defensive (16) und nur eine Saisonniederlage kassiert. Nach fünf Pflichtspiel-Siegen in Folge ließ PSG am Sonntag mit dem 2:2 daheim gegen Brest allerdings mal wieder Punkte liegen.

Straßburg - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Straßburg: 1:1 Clermont Foot (A), 3:1 Clermont Foot (A), 1:1 Olympique Marseille (A), 4:0 Avoine OCC (A), 2:1 OSC Lille (H)

Letzte 5 Spiele PSG: 2:2 Stade Brest (H), 4:1 US Orleans (A), 2:0 RC Lens (A), 9:0 Revel (A), 2:0 Toulouse (H)

Letzte 5 Spiele Straßburg vs PSG: 0:3 (A), 1:1 (H), 1:2 (A), 3:3 (H), 2:4 (A)



Die Pariser liegen in der Bilanz gegen Straßburg mit 38 Siegen zu zwölf Niederlagen vorne. Im Elsass haben die Hausherren aber mit zwölf Erfolgen zu zehn Pleiten knapp die Nase vorne. So holte RCS aus den letzten beiden Heimspielen gegen PSG immerhin zwei Punkte.

Der letzte Dreier gegen Paris St. Germain ist aber schon etwas her. Im Dezember 2017 siegte Racing daheim mit 4:2. Aus den folgenden 13 Duellen kamen dann nur noch vier Remis zustande.

Unser Straßburg - PSG Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Natürlich ist Paris am Freitag zurecht der klare Favorit. Auf den ersten Blick spricht auch alles für einen Auswärtssieg. Zumal die Elsässer schon seit über sechs Jahren auf einen Sieg gegen PSG warten. Doch zuletzt war Straßburg mit nur einer Niederlage aus den vergangenen zwölf Partien auch sehr formstark. Zudem holte man schon in den letzten beiden Heimspielen gegen die Pariser jeweils einen Punkt.