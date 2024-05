Struff - Bublik Tipp, Prognose, Quoten | French Open 2024

Unser Struff - Bublik Sportwetten Tipp zum French Open 2024 Spiel lautet: Jan-Lennard Struff fühlt sich bei keinem Grand Slam so wohl wie in Paris. So trauen wir der deutschen Nummer 2 im Wett Tipp heute in Runde 2 auch das souveräne Weiterkommen zu.

In Runde 1 der French Open 2024 bekam Alexander Zverev mit seinem Match gegen Rafael Nadal fast alle Aufmerksamkeit der Tennisfans in Deutschland ab. Doch auch die deutsche Nummer 2 Jan-Lennard Struff ist bärenstark ins zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres gestartet. Mit dem argentinischen Qualifikanten Roman Andres Burruchaga (ATP Nr. 144) machte der Warsteiner beim 6:3, 6:2, 6:1 kurzen Prozess. In Runde 2 wartet mit dem an Nummer 19 gesetzten Kasachen Alexander Bublik nun aber eine deutlich höhere Hürde.

Wir spielen aber trotzdem mit einer Quote von 1,65 bei Interwetten die Wette „Sieg Struff mit HC -1,5″.

Darum tippen wir bei Struff vs Bublik auf „Sieg Struff mit HC -1,5″:

Struff führt den Vergleich gegen Bublik mit 3-1 an

Der Deutsche steht dieses Jahr auf Sand bei einer Bilanz von 10-3

Bublik kam bei den French Open noch nie über die 2. Runde hinaus



Struff vs Bublik Quoten Analyse:

In der Weltrangliste hat der Kasache auf Rang 17 gegenüber „Struffi“ (Platz 41) eigentlich recht klar die Nase vorne. Trotzdem schlagen sich die Buchmacher, die natürlich aktuell auch zahlreiche EM Gratiswetten im Angebot haben, auf die Seite des Deutschen.

Für einen Sieg der deutschen Nummer 2 bekommt ihr lediglich Quoten zwischen 1,35 und 1,37. Dafür wird ein Erfolg des Mannes mit Wohnsitz in Monte Carlo bei der Struff vs Bublik Prognose mit Quoten im Schnitt von 3,16 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Struff vs Bublik Prognose: Wird Struffi seiner Favoritenrolle gerecht?

Jan-Lennard Struff gehört mit 34 Jahren nicht mehr zu den jungen Talenten im Tenniszirkus. Doch der Warsteiner befindet sich seit geraumer Zeit in der Form seines Lebens. Schon im vergangenen Jahr kam „Struffi“ so eindrucksvoll und stark von einer Verletzungspause zurück, dass er von den Profis auf der ATP-Tour als Comeback-Spieler des Jahres ausgezeichnet wurde. Auch in dieser Saison feiert Struff weitere Erfolge. So gewann er im April beim 250er Turnier in München seinen ersten ATP-Titel.

Zudem liegt ihm das Grand-Slam-Turnier in Paris besonders gut. Hier stand der Deutsche 2019 und 2021 schon im Achtelfinale. Auch in diesem Jahr darf der 34-Jährige auf die zweite Woche hoffen. Denn zum Auftakt der French Open zeigte Struff gegen Burruchaga sein gewohnt aggressives und offensives Spiel. 9:0 Asse, 42:10 Winner und 25 gewonnene Punkte am Netz in Runde 1 sprechen eine deutliche Sprache. Der Argentinier kam nur zu einer Breakchance, die abgewehrt wurde. „Struffi“ nutzte sechs von 16 Break-Chancen.

Alexander Bublik begann 2016 seine Laufbahn als Profi auf der ATP Tour. Im Jahr 2019 erreichte der gebürtige Russe seine ersten ATP-Endspiele. Doch erst in der Saison 2022 folgte mit einem Finalsieg gegen Alexander Zverev beim Turnier von Montpellier der erste ATP-Titel. Im vergangenen Jahr feierte der für Kasachstan startende Profi mit dem Sieg beim ATP 500 von Halle den größten Erfolg seiner Karriere. Auf dem Weg zum Titel hatte Bublik Top-Spieler wie Sinner, Zverev und Rublev ausgeschaltet.

2024 gewann der 26-Jährige dann erneut das ATP 250 von Montpellier. Zudem setzte es beim ATP 500 von Dubai erst im Finale gegen Ugo Humbert (ATP Nr. 16) eine Niederlage. Auf Sand fühlt sich Bublik allerdings nicht so wohl und steht hier in dieser Saison bei einer Bilanz von 5-4. Zum Auftakt der French Open gewann der Kasache allerdings klar mit 6:4, 7:5 und 6:3 gegen den französischen Qualifikanten Gregoire Barrere (ATP Nr. 112). Bisher kam Bublik in Roland Garros nie über die zweite Runde hinaus.

Struff - Bublik Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Struff: 3:0 Burruchaga, 1:2 Tsitsipas, 2:0 Cachin, 1:2 Alcaraz, 2:0 Humbert

Letzte 5 Spiele Bublik: 3:0 Barrere, 0:2 Mpetshi Perricard, 2:1 Kotov, 2:0 Vukic, 0:2 Borges

Letzte Spiele Struff vs Bublik: 1:2, 2:1, 2:0, 2:0



Beide Profis treffen in der zweiten Runde von Paris zum fünften Mal aufeinander. Im letzten Duell im Achtelfinale von Halle 2023 konnte Bublik in drei Sätzen den ersten Sieg gegen Struff feiern.

Die drei Vergleiche zuvor hatte aber der Deutsche alle für sich entschieden. Darunter war auch das einzige Kräftemessen auf Sand 2018 in Budapest. Hier blieb der Warsteiner sogar ohne Satzverlust.

Muss Struff auch dieses mal keinen Satz abgeben, wird das von Betano mit einer Quote von 2,62 belohnt. Deutlich entspannter spielt ihr diesen Tipp in Verbindung mit dem Betano Promo Code.

Unser Struff - Bublik Tipp: Sieg Struff mit HC -1,5

Jan-Lennard Struff ist in Paris, wo er sich sowieso sehr wohl fühlt, mit viel Selbstvertrauen am Start. Auf den ersten Blick ist die Aufgabe gegen die Nummer 17 der Weltrangliste recht knifflig. Doch in Roland Garros findet der Deutsche immer zu seiner Bestform. Bublik mag den Sand dagegen eigentlich gar nicht. Zudem hat der Warsteiner auch im direkten Vergleich die Nase vorne.

Aus diesen Gründen kommen wir zum gleichen Ergebnis wie die Buchmacher und setzen auf ein Weiterkommen der deutschen Nummer 2, die im Verlauf der Partie maximal einen Satz abgeben dürfte.