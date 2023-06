Struff - Paul Tipp, Prognose & Quoten | ATP 250 Stuttgart

Bei den Boss Open 2023 in Stuttgart hat mit Jan-Lennard Struff nur ein deutscher Spieler das Achtelfinale erreicht. Zum Auftakt des ATP-250-Turniers im Weissenhof setzte sich die deutsche Nummer 2 in weniger als einer Stunde mit 6:1 und 6:4 gegen den Chinesen Zhizhen Zhang durch. Nun würde der Warsteiner gerne sein bestes Ergebnis in Stuttgart aus dem Jahr 2019, als es für die Runde der letzten Vier reichte, einstellen. Auf dem Weg dorthin trifft Struff allerdings am Donnerstag auf den US-Amerikaner Tommy Paul. Wir entscheiden uns bei diesem Match mit einer Quote von 1,60 bei Bwin für die Wette „Sieg Paul“.

Darum tippen wir bei Struff vs Paul auf „Sieg Paul“:

Rasen ist der schwächste Belag von Struff (20:33)

Gegen Paul hat der Deutsche in 4 Duellen noch nicht einmal einen Satz gewonnen

Der US-Amerikaner kommt auf dem grünen Untergrund auf eine Bilanz von 14:9

Struff vs Paul Quoten Analyse:

In der ATP-Weltrangliste liegt Tommy Paul mit Rang 16 acht Plätze vor Jan-Lennard Struff.

So schicken die Buchmacher für Tennis Wetten den US-Amerikaner bei der Struff vs Paul Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 1,61 auch als Favoriten auf den Platz. Doch mit durchschnittlichen Quoten von 2,25 ist auch ein Erfolg des Deutschen nicht so viel unwahrscheinlicher.

Struff vs Paul Prognose: Bricht Struff endlich den Paul-Fluch?

Noch im vergangenen Jahr war Jan-Lennard Struff nach einer langwierigen Zehenverletzung aus den Top 100 herausgefallen. Doch in diesem Jahr meldete sich der Deutsche vor allem durch eine tolle Sandplatz-Saison stärker zurück als jemals zuvor. Highlight war das Masters in Madrid, wo der 33-Jährige auf dem Weg ins Finale auch Stefanos Tsitsipas ausgeschaltet hatte. Im Endspiel gegen Carlos Alcaraz konnte der Warsteiner dem Spanier lange Zeit Paroli bieten, verlor am Ende aber doch mit 4:6, 6:3 und 3:6.

Bei den French Open 2023 war der Sauerländer allerdings schon in Runde 1 in fünf Sätzen gegen Jiri Lehecka (ATP Nr. 37) ausgeschieden. Zum Auftakt der Rasen-Saison merkte man Struff dieses frühe Aus allerdings nicht mehr an. Der Deutsche spielte aggressiv, hatte kraftvolle Aufschläge sowie ein großes Selbstvertrauen auf Lager. Die Nummer 24 der Welt dominierte das Spiel gegen Zhang mit kraftvollen und präzisen Grundlinienschlägen. Seine Bilanz im Jahr 2023 steht nun bei 37 Siegen und 15 Niederlagen.

Seit 2015 spielt Tommy Paul schon als Profi auf der ATP-Tour. 2019 erreichte der US-Amerikaner erstmals die Top 100 und sicherte sich 2021 bei den Stockholm Open seinen ersten Titel. Im Vorjahr startete der Mann aus New Jersey dann so richtig durch. In Wimbledon erreichte er erstmals bei einem Major die vierte Runde. Zudem konnte er Siege gegen Nadal, Zverev und Alcaraz feiern. Einen weiteren Sprung machte Paul dann bei den Australian Open 2023.

Hier erreichte der 26-Jährige als erster US-Amerikaner seit Andy Roddick im Jahr 2009 das Halbfinale. In dieser Saison steht Paul bei einer Bilanz von 22 Erfolgen und zwölf Pleiten. In seiner Karriere kommt er auf Rasen auf eine Statistik von 14:9. Bei den French Open setzte sich der US-Profi in Runde 1 in drei Sätzen gegen den Schweizer Dominic Sticker (ATP Nr. 117) durch. In Runde 2 folgte dann in vier Sätzen das Aus gegen Nicolas Jarry (ATP Nr. 30). Seinen Auftakt in Stuttgart gewann Paul mit 6:3, 6:4 gegen Benjamin Bonzi (ATP Nr. 76).

Struff - Paul Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Struff: 2:0 Zhang, 2:3 Lehecka, 0:2 Etcheverry, 2:0 Moutet, 2:0 Jacquet

Letzte 5 Spiele Paul: 2:0 Bonzi, 1:3 Jarry, 3:0 Stricker, 0:2 Nakashima, 2:1 Barrere

Letzte 5 Spiele Struff vs Paul: 0:2, 0:3, 0:2, 0:2

Tommy Paul ist ein Angstgegner von Struff. Gegen den US-Amerikaner ist der Deutsche nach vier Aufeinandertreffen noch ohne Satzgewinn. Die ersten beiden Duelle 2021 gingen mit 2:0 in Sätzen jeweils an den US-Amerikaner. In diesem Jahr folgte dann ein 6:1, 7:6, 6:2 in Runde 1 der Australian Open und ein 6:3, 6:3 in der zweiten Runde von Indian Wells. Nun treffen beide Spieler erstmals auf Rasen aufeinander.

Unser Struff - Paul Tipp: Sieg Paul

In der ersten Runde passte das druckvolle Spiel von Jan-Lennard Struff sehr gut zum grünen Untergrund. Zudem wird der Deutsche als letzter Lokalmatador auch das Publikum hinter sich haben. Allerdings ist Rasen mit einer Bilanz von 20 Siegen zu 33 Niederlagen in seiner Karriere der schwächste Belag des Warsteiners. Auf der Gegenseite war Tommy Paul zuletzt auch sehr wechselhaft in Form. Am Ende ist der US-Profi aber ein Angstgegner von Struff und fühlt sich auf Rasen wohler als der deutsche Spieler.