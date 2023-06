Struff - Zhang Tipp, Prognose & Quoten | Stuttgart 2023

Unser Struff - Zhang Tipp zum ATP 250 Stuttgart Spiel lautet: Das Jahr 2023 ist für beide Spieler extrem erfolgreich. Struff (24. ATP-Weltrangliste) und Zhang (56.) stehen besser da als je zuvor. Das bisher einzige Duell zwischen den beiden Spielern endete mit 2:0 für Struff.

Jan-Lennard Struff spielt das erfolgreichste Jahr seiner Karriere. Ganz ohne Rückschläge verläuft dieses jedoch nicht. Der deutsche Tennisprofi schied bei den French Open bereits in der ersten Runde aus und bekam die Schnelllebigkeit im Profisport mit voller Wucht zu spüren. In Stuttgart hat er die Chance, diesen Rückschlag schnell zur Seite zu legen. Wir erwarten, dass der 33-Jährige in seiner Favoritenrolle gegen Zhang vollkommen aufgehen wird. Unser Tipp: Ein glatter „2:0-Sieg Struff“. Dafür erhaltet ihr bei Bet-at-home die Chance auf eine Quote von 2,02.

Darum tippen wir bei Struff vs Zhang auf „2:0-Sieg Struff“:

Struff ist die Nummer 24 der ATP-Weltrangliste, Zhang liegt auf Platz 56.

Struff gewann das bisher einzige Duell (Miami 2023) glatt mit 2:0.

Zhang gewann in einem ATP-Turnier auf Rasen noch kein Hauptrunden-Spiel.

Struff vs Zhang Quoten Analyse:

Zhizhen Zhang reist mit einer ausgeglichenen Jahresbilanz von 6-6 Siegen auf ATP-Niveau zum Turnier nach Stuttgart. Obwohl Zhang bei den French Open in die dritte Runde einzog, ist er im direkten Duell gegen die deutsche Nummer zwei mit Quoten bis zu 3,00 nur Außenseiter.

Im Gegensatz zu seinem direkten Konkurrenten scheiterte Struff beim zweiten Grand Slam des Jahres nach fünf Sätzen in der ersten Runde. Auf dem Rasen von Stuttgart ist der 33-Jährige dennoch mit Quoten von 1,37 bis 1,42 der klare Favorit.

Struff vs Zhang Prognose: „Struff kann Rückschläge verkraften“

Als erfahrener Tennisprofi ist Jan-Lennard Struff nach einer ärgerlichen Niederlage schon sehr häufig wieder aufgestanden. Allein die Tatsache, dass der Warsteiner in diesem Jahr überhaupt das beste Weltranglisten-Ranking seiner Karriere erreicht hat (24.), ist eine Geschichte für sich.

Eine langwierige Fußverletzung zwang den Finalisten von Madrid im vergangenen Jahr zu einer Zwangspause. Somit startete er die Saison auf Platz 150 und verletzte sich direkt zum Jahresbeginn bei den Australian Open erneut. Ein Rückschlag, auf den der Deutsche die richtige Antwort fand: Struff liegt im Race (Punkte seit Jahresstart) weltweit auf Position 13.

Ein Beleg für seine brillante Saison. Das ATP-Master-Finale in Madrid war die bisherige Krönung. Dort fand er als Lucky Loser den Weg ins Endspiel. In diesem zwang er Carlos Alcaraz zu einem spannenden Match über drei Sätze, ging aber am Ende als Verlierer vom Court. Es sollte sein sechstes Drei-Satz-Match des Turniers sein - ein neuer ATP-Rekord!

Aktuell steht Struff bei einer positiven Jahresbilanz von 11-8 Siegen, während Zhang auf ATP-Niveau 6-6 Siege aufweisen kann.

Struff - Zhang Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Struff: 2:3 J. Lehecka, 0:2 T.M. Etcheverry, 2:0 C. Moutet, 2:0 K. Jacquet, 1:2 C. Alcaraz.

Letzte 5 Spiele Zhang: 1:3 C. Ruud, 3:0 T.A. Tirante, 2:0 D. Lajovic, 0:2 A. Fils, 2:1 O. Roca Batalla.

Letztes Spiel Struff vs. Zhang: 2:0.

Beim ATP-250-Turnier in Stuttgart treten die beiden Athleten erst zum zweiten Mal überhaupt gegeneinander an. Dabei ist der erste Vergleich zwischen Struff und Zhang noch nicht allzu lange her: In der Qualifikation zur Hauptrunde in Miami 2023 besiegte der Deutsche den Chinesen glatt mit 2:0.

Als 26-Jähriger hat Zhang bereits einige Bestleistungen für Spieler aus China aufgestellt. Beim Masters-Turnier in Madrid fand er als erster chinesischer Tennisspieler überhaupt den Weg in ein Masters-Viertelfinale. Darüber hinaus ist Zhang der erste Profi seines Landes, der in die Top 100 einzog.

Sein Spiel eignet sich jedoch kaum für den Rasen. Auf Tour-Niveau gelang der Nummer 56 der Welt noch kein einziger Sieg in einem Hauptfeld. Darüber hinaus hat Zhang (73 Prozent) im Vergleich zu Struff (78,6 Prozent) auf dem grünen Belag ein deutlich niedrigeres „First-Serve-Winning-Percentage“.

Im vergangenen Jahr absolvierte Zhang nur zwei Matches auf einem Rasenplatz. Dabei spielte er im Schnitt 18,5 Spiele (Best-of-3). Bleibt das Aufeinandertreffen mit Struff Unter 23,5 Spielen, könnt ihr bei Bet-at-home eine Quote von 1,77 spielen. Dieses Angebot zählt ebenso für die Bet-at-home Sportwetten App.

Unser Struff - Zhang Tipp: Struff siegt mit 2:0

Jan-Lennard Struff favorisiert Sand, hat aber mit seinen 14 Siegen im Hauptfeld eines ATP-Turniers schon bewiesen, dass er auf Rasen gewinnen kann. Anders Zhang: Der Chinese ist im Hauptfeld eines solchen Turniers noch sieglos.