Sturm Graz – Atalanta Bergamo Tipp, Prognose, Quote | 26.10

Unser Sturm Graz - Atalanta Bergamo Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 26.10.2023 lautet: Ähnlich der Buchmacher-Einschätzung favorisieren wir die Gäste aus Bergamo, schließen aber ein Remis mit drei oder mehr Toren nicht aus.

Die Mannen aus der steirischen Landeshauptstadt Graz mühten sich am Samstag auf heimischem Boden gegen TSV Hartberg zu einem knappen 2:1-Triumph. Dabei zeigten die Hausherren Moral und drehten noch vor der Pause einen Rückstand. Atalanta behielt in einem spannenden Kräftemessen mit Genua die Oberhand. Über weite Strecken gestaltete sich die Paarung ausgeglichen. Dank ihrer Kaltschnäuzigkeit im Abschluss verbuchten die Bergamasken einen 2:0-Erfolg.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore" zu einer Quote von 2,45.

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs Atalanta Bergamo auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

Die Österreicher trafen bisher in beiden EL-Gruppenspielen.

Atalanta setzte sich gegen Sporting (2:1) und Raków Częstochowa (2:0) durch und traf jeweils doppelt.

„La Dea“ ist den Gastgebern vom Kader her qualitativ mit einem Gesamtmarktwert von 324,6 zu 51,58 Millionen Euro deutlich überlegen.

Sturm Graz vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Anhand der Sturm Graz Atalanta Bergamo Wettquoten lässt sich kein haushoher Favorit am Drei-Weg-Markt erkennen. Aufgrund der größeren Qualität werden die Gäste mit einer Quote von knapp unter 2,00 niedriger bewertet, der Sieg ist ihnen aber keineswegs sicher.

Wer die Hausherren präferiert, darf sich über den bis zu 3,80-fachen Wetteinsatz freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sturm Graz vs. Atalanta Bergamo Prognose: Sorgen die Grazer für eine Überraschung?

Im vergangenen Jahr beanspruchte Sturm Graz unter Trainer Christian Ilzer hinter Serienmeister Salzburg die Vize-Meisterschaft und trat somit sogar in den Champions-League-Qualifikationsrunden an. Da gegen PSV Eindhoven zwei Pleiten resultierten, blieb am Ende lediglich die Gruppenphase der Europa League.

Dort brachte das erste Heimspiel gegen Sporting Lissabon eine 1:2-Niederlage mit sich. Beim polnischen Vertreter Raków Częstochowa stand jedoch ein knapper Auswärtserfolg zu Buche (1:0). Dieser hält vorerst den Traum vom erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde am Leben.

Die Ilzer-Elf ist auf nationaler Ebene nach wie vor ungeschlagen (8S, 3U) und thront mit einem 4-Punkte-Polster auf den amtierenden Meister aus Salzburg an der Spitze der Tabelle. Offensiv sind die Grazer in der Merkur Arena eine Macht und erzielten in sechs Liga-Heimspielen elf Tore.

Nachdem Atalanta Bergamo im Vorjahr nicht international vertreten war, überzeugte der dritte Auftritt in der Europa League bisweilen auf ganzer Linie.

Sturm Graz - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 2:1 TSV Hartberg (H), 2:1 WAC (A), 1:0 Częstochowa (A), 1:0 WSG Tirol (H), 3:0 Leobendorf (A).

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 2:0 Genua (H), 2:3 Lazio Rom (A), 2:1 Sporting Lissabon (A), 0:0 Juventus (H), 1:0 Hellas Verona (A).

Letzte Spiele Sturm Graz vs. Atalanta Bergamo: -

Die ersten beiden Gruppenspiele führten gegen Raków Częstochowa (2:0) und zuletzt Sporting Lissabon (2:1) zu sechs Punkten und dem Platz an der Sonne in der Gruppe D. Mittlerweile haben sich die Italiener zum Favoriten auf den Gruppensieg gemausert und könnten dieser Rolle mit einem weiteren Triumph gegen die Österreicher gerecht werden. Das nötige Selbstvertrauen, um diesen zu erringen, schöpften die Bergamasken am vergangenen Liga-Spieltag mit einem 2:0 gegen Genua. Aufgrund des Erfolgs konnte eine Negativserie von zwei sieglosen Serie-A-Spielen beendet werden (1U, 1N).

Auf nationaler Ebene reicht es momentan für die Mannen von Trainer Gian Piero Gasperini, der bereits seit Juni 2016 auf der Bank sitzt, für Rang 6.

Unser Sturm Graz – Atalanta Bergamo Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Ähnlich der Wettanbieter-Bewertung sehen auch wir keinen klaren Favoriten in dieser Begegnung und gehen davon aus, dass sich beide Teams auf Augenhöhe duellieren. Da die Gäste über mehr Qualität in den eigenen Reihen verfügen, visieren wir in unserem Sturm Graz Atalanta Bergamo Tipp aber einen Auswärtssieg an. Die Grazer trafen in beiden Europa-League-Partien und sind zu Hause nicht zu unterschätzen. Eine Tatsache, die uns das Remis mit mindestens drei Toren nicht ausschließen lässt.