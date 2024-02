Sturm Graz - Austria Wien Tipp, Prognose, Quoten|2.2.2024

Unser Sturm Graz - Austria Wien Sportwetten Tipp zum ÖFB Cup Spiel am 02.02.2024 lautet: Nach der tollen Hinrunde sind die Grazer auch im ersten Pflichtspiel 2024 die Favoriten. So rechnen wir im Wett Tipp heute mit einem Heimsieg des SK Sturm.

Erst an diesem Wochenende beendet der österreichische Profifußball seine Winterpause. Los geht es mit dem Viertelfinale im ÖFB-Cup! Hier sind mit Red Bull Salzburg und Sturm Graz auch noch die beiden Top-Vereine der Bundesliga am Start. Während die Bullen am Freitag beim LASK antreten müssen, empfangen die Grazer am gleichen Tag die Austria aus Wien. Wenig überraschend gehen die Hausherren anhand der Wettquoten als klare Favoriten ins Rennen.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,55 bei Happybet die Wette „Sieg Sturm Graz“.

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs Austria Wien auf „Sieg Sturm Graz“:

Die Steirer sind Titelverteidiger im Pokal

Graz hat in der Bundesliga-Tabelle klar die Nase vorne

Die Austria kassierte 5 ihrer 6 Liga-Niederlagen in der Fremde



Sturm Graz vs Austria Wien Quoten Analyse:

Schaut man auf die Tabelle der österreichischen Bundesliga, gehen die Hausherren zurecht als Favorit in die Sturm Graz vs Austria Wien Prognose. Denn während die Steirer mit 37 Punkten auf Platz 2 stehen, finden sich die Violetten (21 Zähler) nur auf Rang 8 wieder.

So bekommt ihr für einen Sieg der Gastgeber in der regulären Spielzeit lediglich durchschnittliche Quoten von 1,60. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste nach 90 Minuten Quoten im Schnitt von 4,74. Wenn ihr euch vor eurem Tipp auf diese Partie noch etwas Startkapital sichern wollt, solltet ihr einen Blick auf unseren Sportwetten Bonus Vergleich werfen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sturm Graz vs Austria Wien Prognose: Der Titelverteidiger will wieder ins Finale

Nach 17 Spieltagen wird die Tabelle der Bundesliga wenig überraschend von Red Bull Salzburg angeführt. Doch der SK Sturm ist dem Serienmeister mit nur zwei Punkten Rückstand dicht auf den Fersen. Nächsten Freitag kommt es beim Liga-Auftakt gleich zum direkten Duell der beiden Meisterschafts-Kandidaten. Die Steirer wollen den Liga-Primus auch in der zweiten Saisonhälfte ärgern. Zudem tanzt Graz als einziger Bundesligist noch auf drei Hochzeiten. In der Conference League stehen zwei Duelle gegen Slovan Bratislava an.

Im Pokal, den Sturm im Vorjahr zum sechsten Mal gewinnen konnte, wollen die Männer von Coach Christian Ilzer gegen die Austria ins Halbfinale einziehen. Das Transferfenster verlief ruhig. Daheim war Sturm Graz stark und kassierte in neun Heimspielen nur eine Niederlage, bei sechs Siegen, zwei Remis und 14:5 Toren. Diese eine Heimpleite setzte es im Oktober ausgerechnet gegen die Austria (0:1). In der Fremde kommt Graz auf fünf Erfolge, zwei Remis und eine Niederlage (beim LASK) sowie 14:7 Tore.

Unter Trainer Michael Wimmer, der die Mannschaft im Januar 2023 übernommen hatte, sollte es für die Austria mit einem offensiveren und attraktiveren Stil wieder aufwärts gehen. Im Vorjahr zogen die Violetten immerhin in die Meistergruppe ein und wurden am Ende auch Fünfter. Doch in diesem Jahr droht der Fußballklub aus Wien-Favoriten die obere Tabellenhälfte zu verpassen. Nach 17 Spieltagen steht die Mannschaft aus der Hauptstadt nur auf Rang 8.

Der Rückstand auf den sechsten Platz beträgt aber lediglich drei Zähler. Von den ersten 17 Partien konnten die Wiener gerade mal fünf für sich entscheiden. Seit dem Abgang von Torjäger Haris Tabakovic (zur Hertha) herrscht vor allem im Angriff Flaute. Nur 16 Treffer in 17 Runden bedeuten die drittschwächste Ausbeute in der Liga. Daheim kassierte man nur eine Niederlage, spielte aber auch fünfmal Unentschieden (2S). Fünf der sechs Saisonpleiten setzte es in der Fremde.

Sturm Graz - Austria Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 0:0 Rukh Vynnyky (H), 2:1 Dnipro-1 (A), 1:6 Pogon Stettin (H), 2:1 MKS Krakow (A), 1:2 Kecskemeti (A)

Letzte 5 Spiele Austria Wien: 3:0 Dunajaska Streda (H), 0:0 Sigma Olmütz (A), 3:2 Spartak Trnava (A), 0:0 Hradec Kralove (A), 2:2 Austria Klagenfurt (A)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz vs Austria Wien: 0:1 (H), 3:0 (A), 2:1 (A), 3:2 (H), 3:1 (H)



Nach 234 Duellen führen die Wiener den Vergleich gegen die Grazer immer noch deutlich mit 115 Siegen zu 65 Niederlagen an. Auch das letzte Aufeinandertreffen im Oktober 2023 konnte die Austria mit 1:0 in Graz gewinnen. Damit ging allerdings eine Serie der Wiener von fünf Pleiten in Serie gegen den SK Sturm zu Ende. Dieses Erfolgserlebnis in der Hinrunde war auch der erste Dreier der Violetten in Graz seit Mai 2019.

Aus den sechs Gastspielen dazwischen hatte der FAK nur zwei Punkte geholt. Im Pokal konnten die Steirer drei Siege gegen die Austria feiern, bei neun Niederlagen. Seit der Saison 2000/01 und fünf Vergleichen warten die Grazer im ÖFB-Cup auf einen Erfolg.

Unser Sturm Graz - Austria Wien Tipp: Sieg Sturm Graz

Schaut man auf den Verlauf der Bundesliga-Hinrunde, sind die Grazer eigentlich die klaren Favoriten. Doch die Steirer hatten gegen die Violetten schon im Hinspiel der laufenden Saison eine unangenehme Überraschung erlebt. Die Gäste aus Wien setzen auf eine gute Vorbereitung und ihre Pokalbilanz gegen den SK Sturm. Am Ende müssten sich aber die Qualität und der Heimvorteil der Grazer durchsetzen. Wir glauben nicht, dass die Austria, die sich in dieser Spielzeit in der Fremde recht schwer tut, zwei Gastspiele in Folge in der Merkur Arena gewinnen kann.