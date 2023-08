Sturm Graz - LASK Tipp, Prognose & Quoten | 05.08.2023

Unser Sturm Graz - LASK Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 05.08.2023 lautet: Die einen dominierten ihr Auftaktspiel nach Belieben, die anderen gingen ernüchtert vom Feld: Sturm Graz marschierte am ersten Spieltag an die Tabellenspitze und ist gegen den Linzer ASK der Favorit.

Mit einem fulminanten Sturmlauf ergriff Sturm Graz am ersten Spieltag die Chance auf die Tabellenführung. Die „Schwoazn“ dominierten das Auftaktspiel gegen Austria Wien und gaben ihren Titelambitionen zusätzliches Feuer.

Am Ende der vergangenen Saison stand der LASK nur einen Platz hinter Sturm Graz. Beim direkten Duell am letzten Spieltag unterlag der Linzer ASK mit 0:2. Wir können uns am kommenden Wochenende ein ähnliches Ergebnis vorstellen. Unser Tipp: „Sieg Sturm Graz“ mit einer Quote von 1,70 bei Betano.

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs LASK auf „Sieg Sturm Graz“:

Der Angriff von Sturm Graz sorgte für die zweitmeisten erwartbaren Tore der Liga (2,0 xG).

Einen besseren Wert hat nur Rapid Wien gegen den LASK geliefert (2,9 xG).

Die „Schwoazn“ ließen am ersten Spieltag die wenigsten erwartbaren Gegentore zu (0,19 xGA).

Sturm Graz vs LASK Quoten Analyse:

Seit 2020 steht Christian Ilzer an der Seitenlinie der Hausherren. Vergangene Saison konkurrierte Sturm Graz lange Zeit mit RB Salzburg um den Titel. In diesem Jahr soll der große Wurf gelingen. Mit Quoten bis 1,71 sind die „Schwoazn“ auf jeden Fall gegen dem LASK favorisiert.

Der Linzer ASK hat nach dem Auftreten gegen Rapid Wien ganz andere Sorgen als die Meisterschaft. Das 1:1-Unentschieden schmeichelte den Black-Whites, die euch bei einem Auswärtssieg Wettquoten zwischen 4,20 und 4,75 einspielen können. Für ein formidables Wetterlebnis lohnt sich ein Blick auf die Buchmacher mit einer Sportwetten App.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sturm Graz vs LASK Prognose: Große Ambitionen im Lager von Sturm Graz

Sturm Graz gelang zum Auftakt in die neue Saison ein Start nach Maß. Bei ihrem souveränen 3:0-Sieg gegen Austria Wien zeigte die imaginäre Anzeigetafel der erwartbaren Tore ein Endergebnis von 2,00:0,19 xG pro Sturm Graz.

Der Angriff der Blackies sorgte somit nach Rapid Wien für die zweitmeisten erwartbaren Tore des Spieltags (2,00 xG). In der Verteidigung bot keine andere Mannschaft eine bessere Vorstellung als der amtierende Vizemeister (0,19 xGA).

Kompaktheit in der Hintermannschaft von Christian Ilzer ist niemandem fremd. Bereits in der vergangenen Saison ließen die Grazer die wenigsten Schüsse gegen sich zu (271). Auf die gesamte vergangene Spielzeit betrachtet, ließ keine Mannschaft weniger erwartbare Gegentreffer als Sturm Graz zu (30,89 xGA).

Mit 63,03 erwartbaren Toren stellte Sturm Graz gleichzeitig die zweitbeste Offensive der österreichischen Bundesliga. Somit sind die herausragenden Zahlen aus der Partie gegen Austria Wien nichts Neues für den aktuellen Tabellenführer.

Sturm Graz - LASK Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 3:0 Austria Wien (A), 0:3 Strasbourg Alsace (A), 7:2 SAK Klagenfurt (A), 2:0 Galatasaray (H), 2:0 Aris Limassol (H).

Letzte 5 Spiele LASK: 1:1 Rapid Wien (H), 6:0 Röthis (A), 4:2 First Vienna (H), 4:2 Debreceni (H), 1:1 St.Gallen (A).

Letzte 5 Spiele Sturm Graz vs. LASK: 2:0 (H), 1:2 (A), 1:0 (H), 1:1 (A), 0:1 (H).

Ganz anders verlief der Saisonstart für den Linzer ASK. Der neue Trainer, Thomas Sageder, hatte sich den Ligaauftakt mit seiner neuen Mannschaft mit Sicherheit anders vorgestellt. Hinter dem 1:1 stand eine Niederlage mit 1,55:2,9 xG. Die Black-Whites waren in jeglichen statistischen Belangen die unterlegene Mannschaft.

Viel Zeit bleibt dem LASK nicht, um sich zu rehabilitieren. Zudem wirkt der Gegner eher wie eine Top-Mannschaft und nicht wie ein Kontrahent zum Aufbauen. Die letzten beiden Gastauftritte bei Sturm Graz endeten jeweils mit einer Niederlage ohne eigenen Treffer (0:2, 0:1).

Sturm Graz hat zu Hause schon im vergangenen Jahr deutlich mehr Zähler pro Partie eingefahren (2,31) als in der Ferne (1,81). Beim LASK sieht es genau andersherum aus: Auswärts lag der Punkteschnitt niedriger (1,50) als vor der heimischen Kulisse (1,88).

Im Hinblick auf die vergangenen Ergebnisse erkennen wir eine Tendenz zu torarmen Duellen zwischen beiden Mannschaften. Vier der vorangegangenen fünf direkten Aufeinandertreffen endeten mit Unter 2,5 Toren. Setzt ihr am zweiten Spieltag erneut auf Unter 2,5 Tore, erhaltet ihr bei Betano und in der Betano App eine Quote von 2,30.

Unser Sturm Graz - LASK Tipp: Sieg Sturm Graz

Sturm Graz war in der vergangenen Saison die bessere Mannschaft und wirkte auch zum Start in die neue Spielzeit als stärkere Mannschaft. Zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison wollen wir jedoch nicht zu viel Risiko gehen und empfehlen einen einfachen Sieg der Hausherren.