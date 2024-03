Sturm Graz - Lille Tipp, Prognose & Quoten | 07.03.2024

Unser Sturm Graz - Lille Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 04.03.2024 lautet: Beide Mannschaften gewannen ihr Liga-Spiel am vergangenen Wochenende ohne Gegentor und sind bereit für das Achtelfinale. Im Wett Tipp heute hat es Sturm Graz schwer.

Europa-League-Absteiger Sturm Graz verteilte im Playoff-Duell gegen Slovan Bratislava keine Geschenke. Die Österreicher gewannen beide Duelle (4:1, 1:0) und qualifizierten sich für das Achtelfinale. In diesem wartet der Sieger aus Gruppe A, der OSC Lille. Die Franzosen kassierten während der Gruppenphase keine Niederlage (4S, 2U) und sind in der heimischen Ligue 1 auf Rang vier zu finden.

Wir spielen unseren Wett Tipp heute bei Intertops und setzen mit einer Quote von 1,75 auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs Lille auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Sturm Graz vs Lille Quoten Analyse:

Christian Ilzer und seine österreichische Mannschaft sind in sieben Pflichtspielen des Kalenderjahres noch ungeschlagen (5S, 2U). Für einen Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen den OSC Lille findet ihr in den Sportwetten Apps dennoch hohe Wettquoten bis 3,40.

Der französische Vertreter ist selbst im Auswärtsspiel gegen Sturm Graz mit einer maximalen Wettquote von 2,25 der klare Quotenfavorit. Gäste-Trainer Paulo Fonseca stehen in Österreich nahezu alle Spieler im Kader zur Verfügung.

Sturm Graz vs Lille Prognose: Eine starke Defensive und ein herausragender Angreifer

Die Doggen aus Lille sind ein unangenehmer Kontrahent, das haben die Spieler von Paulo Fonseca in dieser Saison schon mehrfach bestätigt. In der französischen Ligue 1 ging kein Team häufiger ohne Gegentor vom Feld als Lille (14 Mal).

Diese Stärke nutzte der französische Vertreter bereits in der Gruppenphase, als Lille in vier von sechs Partien ein Gegentor verhindern konnte und sich den Sieg in der Gruppe A verdiente.